La alerta por hantavirus moviliza a autoridades en Sudáfrica y Santa Elena

El MV Hondius, origen del brote de hantavirus que activó la alerta en Sudáfrica y Santa Elena, detenido frente a Cabo Verde. (REUTERS)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes que rastrea a todos los pasajeros y tripulantes de un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo, después de que una mujer neerlandesa que viajaba en ese avión falleciera por hantavirus poco después de aterrizar. La alerta se activó tras confirmarse la infección en la paciente, que había desembarcado de un crucero donde ya se había registrado otra muerte vinculada al virus.

La mujer, de 69 años, había desembarcado en Santa Elena el 24 de abril tras el fallecimiento de su esposo durante el trayecto transatlántico. Al día siguiente, tomó el vuelo semanal de la aerolínea regional Airlink hacia Johannesburgo. Durante el viaje, su estado de salud empeoró y, al llegar a Sudáfrica, fue llevada directamente a un hospital, donde murió tras recibir atención médica. El diagnóstico positivo por hantavirus se comunicó posteriormente, lo que llevó a la OMS a iniciar la localización de quienes coincidieron en ese vuelo.

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En ese vuelo viajaban más de 80 pasajeros y 6 tripulantes. Por este motivo, la OMS y las autoridades sudafricanas solicitaron a la aerolínea Airlink que informe a quienes estuvieron a bordo sobre la necesidad de comunicarse con el Ministerio de Salud. Según Karin Murray, representante de Airlink, “la notificación tiene como objetivo identificar y monitorear a todas las personas potencialmente expuestas”, dado que la conexión aérea entre Santa Elena y Sudáfrica es semanal.

Sanitarios desembarcan del MV Hondius en Cabo Verde tras detectarse casos de hantavirus vinculados al crucero. (Qasem Elhato via AP)

El brote se originó en el crucero MV Hondius, donde la OMS sospecha que el hantavirus pudo transmitirse entre personas con contacto cercano. Además de la pareja neerlandesa, se registró el fallecimiento de un pasajero alemán. El martes, el buque permanecía fondeado frente a Cabo Verde, con dos casos confirmados y cinco sospechosos entre pasajeros y tripulación.

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Las autoridades sanitarias locales y la OMS coordinaban la evacuación médica de dos tripulantes enfermos y de una persona considerada contacto de riesgo. Una vez completados estos traslados, el barco tenía previsto continuar hacia las Islas Canarias o los Países Bajos, según indicó Ann Lindstrand, representante de la organización en Cabo Verde.

En Santa Elena, una isla británica situada en el Atlántico sur donde residen cerca de 4.400 personas, las autoridades locales informaron que algunos pasajeros procedentes del MV Hondius presentaron síntomas leves tras desembarcar y pudieron haber interactuado con la comunidad. El gobierno solicitó a estos contactos que permanezcan aislados preventivamente. No se han identificado contagios en la isla hasta el momento. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa y se ha recomendado cuarentena preventiva a quienes viajaron en el crucero o estuvieron en contacto estrecho con personas sintomáticas.

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(Con información de AFP y El Mundo)