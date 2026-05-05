Nueva York envía cheques de USD 5.000 por fondos no reclamados: quiénes pueden recibirlos y el impacto en la comunidad hispana

La actualización del programa de Fondos No Reclamados de Nueva York permite pagos automáticos de hasta USD 5.000 sin trámites a residentes elegibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reciente actualización en el programa de Fondos No Reclamados de Nueva York permite que residentes reciban cheques automáticos de hasta USD 5.000 en sus domicilios sin necesidad de iniciar trámites.

El cambio, anunciado por el contralor estatal Thomas P. DiNapoli, agiliza la devolución de dinero perdido a ciudadanos, empresas y organizaciones.

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La ampliación del monto máximo por pago automático responde a la implementación de un sistema acelerado que, desde enero de 2025, ha procesado más de 210.000 pagos, con un total de USD 48 millones restituidos y una media diaria superior a USD 2 millones devueltos a los propietarios legítimos.

Según la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York, la medida apunta a reducir la cantidad de fondos inactivos bajo custodia estatal y aumentar la eficiencia en la restitución de activos a quienes corresponden.

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El programa de Fondos No Reclamados administra activos financieros que han permanecido inactivos durante al menos tres años. Estos incluyen cuentas bancarias inactivas, cheques no cobrados, reembolsos de seguros, depósitos de servicios públicos, certificados de acciones y tarjetas regalo no usadas.

La ley estatal exige que, después de este periodo, las instituciones financieras y otras entidades entreguen dichos fondos al Estado para su resguardo hasta que los propietarios los reclamen, según informó la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York.

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Estos fondos pueden pertenecer tanto a individuos como a empresas, organizaciones sin fines de lucro, instituciones religiosas, escuelas o municipios, de acuerdo con la información oficial publicada por la oficina.

El Estado actúa como custodio, garantizando la seguridad de los activos y facilitando su devolución en el momento en que los titulares los identifican y reclaman.

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El importe principal restituido mediante estos pagos automáticos está generalmente exento de impuestos, aunque cualquier interés generado durante la custodia estatal debe ser declarado ante el Internal Revenue Service (IRS).

Así lo advierte la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York, que recomienda a los beneficiarios incluir los intereses en sus declaraciones fiscales.

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La implementación de la vía rápida responde a la necesidad de simplificar el proceso de devolución y evitar que las personas pierdan acceso a fondos que les pertenecen, debido al desconocimiento o a la complejidad de los trámites tradicionales.

Antes, los reclamantes debían completar formularios, presentar documentación y esperar la verificación manual de sus solicitudes. Con el nuevo sistema, la oficina utiliza bases de datos y métodos de verificación automatizados para identificar a los posibles titulares y enviar los cheques sin requerir una gestión activa por parte de los beneficiarios.

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Previo al envío del cheque, los destinatarios reciben una carta de notificación en la que se informa sobre el pago inminente. Para garantizar transparencia y prevenir fraudes, cada cheque incluye un número de identificación único, que los beneficiarios pueden ingresar en el portal oficial para verificar la legitimidad del pago y confirmar su origen estatal.

Además, cualquier persona puede consultar si tiene fondos no reclamados a su nombre en el sitio web del contralor, donde se habilita una herramienta pública y gratuita de búsqueda, según la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York.

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¿Por qué se producen fondos no reclamados en Nueva York?

El sistema acelerado implementado desde enero de 2025 ha restituido más de USD 48 millones, con más de 210.000 pagos automáticos procesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de los fondos no reclamados surge por la acumulación de activos financieros que, por diversas razones, no son gestionados por sus propietarios durante largos periodos.

Entre las causas frecuentes están mudanzas sin actualización de domicilio, fallecimientos sin herederos informados, olvido de cuentas bancarias antiguas, extravío de cheques o desconocimiento de reembolsos pendientes, de acuerdo con la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York.

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Las leyes de Nueva York obligan a bancos, aseguradoras y otras entidades a entregar estos fondos al Estado cuando han permanecido inactivos más de tres años. Luego, el Estado actúa como custodio y publica periódicamente listas de titulares para facilitar la devolución de los activos.

Según datos de la oficina, existen más de USD 18.000 millones en fondos no reclamados bajo custodia estatal, provenientes de millones de cuentas y activos diversos.

El proceso de identificación y restitución se complica por la falta de información actualizada o la imposibilidad de localizar a los legítimos propietarios.

Por esta razón, la automatización y la vía rápida buscan reducir el monto acumulado de fondos no reclamados y devolver recursos a la economía local.

La comunidad hispana y los pagos automáticos

Residentes hispanos de Nueva York, especialmente en zonas como el Bronx y Queens, han sido beneficiados por el sistema de pagos automáticos de fondos no reclamados. La Oficina del Contralor del Estado de Nueva York confirma que una parte significativa de las cuentas corresponde a personas que viven en estas áreas de presencia hispana predominante.

Además, el IRS informó en marzo de 2026 que «miles de hispanos que viven y trabajan en Nueva York», incluyendo trabajadores de servicios, comercios y delivery en barrios históricamente latinos, figuran entre los beneficiarios de estos pagos.

La oficina ha fortalecido la comunicación y atención en español para facilitar el acceso a estos fondos y recomienda que todos los residentes, incluidos los hispanos, consulten periódicamente la base de datos estatal para verificar si tienen fondos a su nombre (Oficina del Contralor del Estado de Nueva York; IRS, comunicado marzo 2026).

Cómo verificar y reclamar fondos no reclamados

El importe principal recibido de los fondos no reclamados está exento de impuestos, pero los beneficiarios deben declarar cualquier interés ante el IRS (REUTERS/Dado Ruvic)

El Estado de Nueva York ofrece a los ciudadanos un portal en el sitio web de la oficina donde se puede consultar gratuitamente si existen fondos a nombre de una persona física o jurídica. Para realizar la búsqueda, basta con ingresar el nombre completo o el de la entidad y, si hay registros, seguir los pasos indicados en la plataforma.

Si el monto a devolver supera los USD 5.000, o existen dudas sobre la legitimidad del cheque, los beneficiarios pueden comunicarse directamente con la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York para recibir asesoramiento y verificar la autenticidad del pago.

El organismo advierte a los usuarios desconfiar de correos electrónicos o llamadas no oficiales que soliciten datos personales o bancarios y recuerda que el proceso oficial nunca requiere el pago de comisiones ni el envío de información confidencial a terceros, según la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York.

Impacto y proyecciones del programa

La aceleración en la devolución de fondos no reclamados ha permitido que miles de residentes y organizaciones de Nueva York recuperen recursos olvidados o desconocidos.

Según cifras oficiales, desde la creación del programa, el Estado ha devuelto más de USD 18.000 millones a sus legítimos titulares. La ampliación reciente del límite a cheques automáticos de USD 5.000 busca aumentar la eficiencia y el alcance de la iniciativa.

El contralor estatal Thomas P. DiNapoli subrayó en declaraciones oficiales que la prioridad es: «devolver el dinero a quienes les corresponde de la manera más rápida y segura posible», y alentó a todos los residentes a consultar periódicamente la base de datos estatal.

Con estas medidas, Nueva York se posiciona como uno de los estados más activos en la restitución de fondos no reclamados, marcando un precedente para otros estados de Estados Unidos en materia de gestión y transparencia financiera (Oficina del Contralor del Estado de Nueva York).