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Israel eliminó a un comandante de elite de Hamas que participó en el asalto al festival Nova, tras un ataque aéreo en Gaza

El ejercito utilizó armas de precisión y realizaron monitoreo aéreo para intentar limitar el impacto de sus ataques en la población civil

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Tropas israelíes detectaron y neutralizaron una célula armada cerca de la línea de alto el fuego (Europa Press)
Tropas israelíes detectaron y neutralizaron una célula armada cerca de la línea de alto el fuego (Europa Press)

Las autoridades de Israel confirmaron la muerte de Anas Mohamed Ibrahim Hamed, identificado como uno de los comandantes de elite de Hamas que participó en el asalto al festival Nova el 7 de octubre de 2023.

Fue eliminado en un ataque aéreo reciente en el centro de la Franja de Gaza, tras ser considerado una amenaza inmediata para las tropas desplegadas en la zona. De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el operativo estuvo dirigido contra una de las células de Nujba.

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Respecto al resultado de estas operaciones, el ejército indicó que emplearon municiones de precisión y vigilancia aérea con el objetivo de reducir los daños entre la población civil.

Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron la destrucción de infraestructuras clave en zonas controladas por Hamas (Europa Press)
Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron la destrucción de infraestructuras clave en zonas controladas por Hamas (Europa Press)

Además, el ejército israelí eliminó este martes a Mohamad Jamal al Ghandour, miembro del Servicio de Seguridad Interna de Hamas, en otro ataque aéreo dirigido contra su vehículo en la ciudad de Gaza. La información fue confirmada por el Ministerio del Interior y Seguridad de la Franja.

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Al mismo tiempo, hoy el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphan Dujarric, advirtió sobre el aumento de las hostilidades tanto en Gaza como en el Líbano, a pesar de que en ambos territorios siguen vigentes acuerdos de alto el fuego con Israel.

En los últimos días, fuerzas israelíes abatieron a integrantes de Hamas y Hezbollah en Gaza y el sur del Líbano (Reuters)
En los últimos días, fuerzas israelíes abatieron a integrantes de Hamas y Hezbollah en Gaza y el sur del Líbano (Reuters)

Durante su conferencia de prensa diaria, Dujarric señaló que ayer los ataques alcanzaron niveles récord, con el mayor número de intercambios de disparos registrados entre el ejército israelí y grupos armados, incluido Hezbollah, desde el cese de hostilidades en abril.

Según la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, en un solo día se contabilizaron 619 lanzamientos de las fuerzas israelíes que impactaron en territorio libanés y 30 ataques desde el Líbano hacia Israel.

“Las instalaciones humanitarias fueron objeto de disparos en dos incidentes distintos, un ataque aéreo alcanzó las inmediaciones de un almacén de la ONU y varios vehículos de socorro resultaron dañados por el lanzamiento de piedras”, señaló Dujarric.

Además, hace cinco días, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que abatieron a varios integrantes de Hamas y Hezbollah durante operaciones militares en la Franja de Gaza y el sur del Líbano. Entre las víctimas se encontraba Ibrahim Abu Zikr, integrante del grupo Hamas.

La intensificación de los ataques y la persistencia de la violencia en la región también generó una creciente crisis de desplazados y daños estructurales en zonas como Gaza y el sur del Líbano.

En un contexto de creciente tensión y ataques en la región, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, se reunió en Berlín con el canciller alemán Friedrich Merz para agradecerle su apoyo y abordar la situación en Oriente Medio. Saar destacó el compromiso de Alemania contra el antisemitismo y la importancia de impedir que Irán acceda a armas nucleares, citando los recientes ataques iraníes como una muestra de la amenaza regional que representa ese régimen.

(Con información de EFE y Europa Press)

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