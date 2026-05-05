Estados Unidos

La Copa FIFA Mundial 2026 transforma la propuesta de Legoland Florida con experiencias únicas para fanáticos y familias latinas

Quienes viajen a Florida este año podrán conectar con la energía multicultural, participando en actividades temáticas y celebraciones pensadas para grandes y chicos

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Legoland Florida Resort, FIFA World Cup 2026 Experience, Copa Mundial de la FIFA 2026 y Miami brillarán este próximo verano. Foto: Legoland
Legoland Florida Resort, FIFA World Cup 2026 Experience, Copa Mundial de la FIFA 2026 y Miami brillarán este próximo verano. Foto: Legoland

Legoland Florida Resort, FIFA World Cup 2026 Experience, Copa Mundial de la FIFA 2026 y Miami brillarán este próximo verano: el resort confirmó el lanzamiento de su nuevo evento de tiempo limitado, que transformará el parque en una celebración del fútbol y la creatividad al estilo LEGO.

Cuándo abrirá Legoland Florida Resort para la FIFA World Cup 2026

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, los visitantes podrán sumergirse en una zona temática inspirada en la Copa Mundial, disfrutar de actividades interactivas, juegos y encuentros con personajes, además de participar en estaciones como Spot Shot y Super Squad, diseñadas para perfeccionar habilidades futbolísticas de forma lúdica.

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Habrá sets especiales a la venta, como el balón de fútbol LEGO o el trofeo del Mundial en bloques, según informó el diario local.

Brian Bacica, director general, comentó que la experiencia permitirá a las familias “formar parte del torneo al estilo LEGO: construyendo, jugando y celebrando juntos”.

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Los complejos turísticos participantes en la experiencia

Legoland California Resort Legoland New York Resort Legoland Florida Resort Legoland Deutschland Resort Legoland Windsor Resort, serán los principales complejos que participarán de la experiencia.

Con Miami como sede de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta nueva propuesta en Legoland Florida Resort se presenta como un complemento atractivo para aquellas familias que planean recorrer el centro de Florida en verano.

El resort, ubicado cerca de Orlando y Tampa Bay, recomienda reservar con anticipación por el incremento de visitantes previsto durante esas fechas, informó el diario local La Prensa Orlando.

LEGOLAND Florida Resort presenta FIFA World Cup 2026 Experience, fusionando fútbol y creatividad con el sello LEGO. Foto: Instagram @legolandflorida
LEGOLAND Florida Resort presenta FIFA World Cup 2026 Experience, fusionando fútbol y creatividad con el sello LEGO. Foto: Instagram @legolandflorida

Cómo influirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la comunidad latina

Mariana Suárez, de 37 años, venezolana y dueña de una cafetería en Doral, relató al sitio especializado Sociedadmedia:

“Para nosotros el Mundial empieza semanas antes del primer partido. Acá ya están organizando fiestas en los restaurantes, hay banderas, camisetas y hasta menús especiales. Aunque Venezuela no clasificó, seguimos a Argentina y Colombia como si fueran propios. Es la oportunidad de vivir el fútbol en la calle, de sentirnos parte de algo mundial, pero con sabor nuestro”.

Roland Aedo, Chief Operating Officer de la Greater Miami Convention and Visitors Bureau, expresó: “Estamos muy emocionados por el impacto económico, los trabajos y la exposición en medios. Miami es capital del fútbol estos meses. No hay otro evento que reúna a tantas culturas y ponga a los latinos tan al frente”.

En diálogo con el canal WSN News Miami, Aedo agregó que están “muy entusiasmados con el impacto económico, los empleos y la atención mediática que recibirá Miami como la capital del fútbol”.

Cuánto dinero prevé gastar el público latino en la Copa Mundial

Según US Travel Association, las cifras superan las expectativas. Los visitantes internacionales del Mundial prevén gastar USD 5.000 por persona, 1,7 veces más que en los viajes internacionales típicos a Estados Unidos.

Geoff Freeman, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos declaró: “Esta investigación demuestra que los visitantes no solo vienen por los partidos, sino que vienen a vivir una experiencia estadounidense”.

“Estar preparados y ser acogedores no solo beneficia a los visitantes, sino que también fortalece nuestra economía, genera 15 millones de empleos y refuerza los valores que compartimos como nación”, indicó Freeman.

Uno de cada tres tiene previsto quedarse más de dos semanas y más del 80 % de los asistentes considera visitar destinos más allá de las principales ciudades de entrada, lo que genera oportunidades económicas en comunidades de todo el país.

De acuerdo al último informe de US Travel Association, el sector turístico representa el 2,4% de nuestro PIB nacional.

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