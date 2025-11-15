Estados Unidos

Cómo una película de Eddie Murphy terminó influyendo en la ley financiera de Estados Unidos

Una de las comedias más icónicas de los 80 inspiró una reforma clave en la regulación de Wall Street

Guardar
Cómo una película de Eddie Murphy terminó influyendo en la ley financiera de Estados Unidos

En 1983, una película protagonizada por Eddie Murphy y Dan Aykroyd sorprendió tanto a la audiencia como a los expertos financieros. Lo que parecía una simple sátira sobre los excesos en Wall Street resultó, décadas después, en la creación de una nueva regla para los mercados de Estados Unidos.

La historia de cómo una comedia inspiró la “Regla Eddie Murphy” evidencia el singular poder del cine para influir en la economía real.

La trama que expuso una falla en el sistema

La película a la que se hace referencia es Trading Places. En esta historia, dos millonarios manipulan los mercados de materias primas tras acceder, de manera ilegal, a un informe gubernamental aún no divulgado sobre la producción de naranjas.

Allí, los protagonistas interceptan el documento, lo sustituyen por uno falso, y provocan que los millonarios realicen apuestas millonarias basadas en datos manipulados. El desenlace: una ingeniosa venganza, pero, sobre todo, un agujero en la regulación financiera que generó debate en el sector.

Este aspecto no solo añadió suspenso a la narración, sino que, de manera involuntaria, señaló una debilidad real en los mercados de Estados Unidos. Por entonces, el uso de información confidencial, proveniente de fuentes gubernamentales y aplicada en operaciones sobre materias primas, no estaba categóricamente prohibido por la ley.

IMDb y Espinof señalan que la creatividad de Hollywood, sin saberlo, marcó un precedente y anticipó una de las discusiones regulatorias más relevantes para el sector.

"Trading Places" inspiró la creación
"Trading Places" inspiró la creación de la "Regla Eddie Murphy" en la ley financiera de Estados Unidos (foto: IMDb)

Hollywood inspirando a los políticos

Con el pasar del tiempo, el vacío legal retratado en la película se fue volviendo cada vez más evidente. La aprobación, en 2010, de la Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act significó un antes y un después. La legislación incluyó una reforma clave para proteger la transparencia en los mercados de derivados y materias primas.

La sección 746 de dicha ley —junto con otras regulaciones asociadas— explicitó la prohibición de usar información gubernamental no pública para beneficiarse en el comercio de contratos de bienes o derivados, tal y como retrataba la película de 1983. Este cambio fue impulsado, en gran medida, por el debate generado en torno al vacío evidenciado en el filme.

Fue tanto el impacto de la película en la discusión legislativa, que el entonces presidente de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Gary Gensler, citó abiertamente el filme en su testimonio ante el Congreso. “La película mostraba cómo alguien podía hacerse millonario a partir de información privilegiada gubernamental en el mercado de futuros de zumo de naranja concentrado”, explicó.

Lo que comenzó como un guiño cultural, terminó adoptando forma jurídica y, desde entonces, se conoce popularmente como la “Regla Eddie Murphy”.

La 'Regla Eddie Murphy' cerró
La 'Regla Eddie Murphy' cerró una brecha histórica en la supervisión de los mercados de futuros y materias primas (foto: IMDb)

La “Regla Eddie Murphy”: de la ficción a la supervisión financiera

El reconocimiento del vacío legal que la película del comediante sacó a la luz no fue anecdótico: significó el primer paso hacia una mayor regulación y vigilancia en la operativa con derivados. La incorporación del artículo específico en la ley Dodd-Frank supuso que los mercados estadounidenses cerraran, de una vez por todas, una de sus brechas históricas.

Ahora, cualquier intento de usar información confidencial de organismos públicos para especular en materias primas está explícitamente prohibido.

Este hito no solo modificó las reglas para los corredores y firmas de inversión, sino que también transformó la manera en que las autoridades supervisan y sancionan el uso indebido de información gubernamental.

La inesperada relación entre la comedia ochentera y la legislación financiera sirvió como ejemplo de cómo las historias de Hollywood pueden, a veces, provocar modificaciones tangibles en las leyes y costumbres de la economía global.

“El espíritu de la normativa es evitar situaciones similares a las relatadas en la película, aunque sean producto de la ficción, puedan reproducirse en el mundo real”, sintetizó Gensler en su declaración ante el Congreso.

Temas Relacionados

Regla Eddie MurphyTrading PlacesEddie MurphyWall StreetCongreso de Estados UnidosRegulación financieraMercados de materias primasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Reston para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: temperatura y

Previsión del clima en Ashburn para mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Previsión del clima en Ashburn

Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Clima en Texas: el pronóstico

Clima en Seattle: el reporte del estado del tiempo para este 16 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Seattle: el reporte

Clima en Pensilvania: temperatura y probabilidad de lluvia en Filadelfia para mañana

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Clima en Pensilvania: temperatura y
DEPORTES
San Lorenzo igualó 1-1 con

San Lorenzo igualó 1-1 con Sarmiento en la última fecha del Clausura y aseguró su clasificación a la Sudamericana

Midland se consagró campeón absoluto y logró un histórico ascenso a la B Nacional: el festejo de Agustín Orion en la tribuna

Independiente busca una victoria ante Rosario Central en el cierre del Torneo Clausura que le permita soñar con la Sudamericana

“¡Roja al del carrito!”: la insólita escena que se vivió en el partido de Godoy Cruz que definió su descenso a la Primera B Nacional

El minuto a minuto de los partidos que definieron los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan

TELESHOW
La llamativa confesión de Sofía

La llamativa confesión de Sofía “La Reini” Gonet acerca de su economía: “Soy irresponsable”

La mejores fotos de la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini: gestos, miradas y reacciones

Rocío Pardo habló sobre la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré: “No quiero decir no”

Entre risas y relax, Pampita compartió el día perfecto junto a su hija Anita

El inesperado encuentro de Calu Rivero y Juliana Awada: “Un placer verte”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana incautó casi 500

República Dominicana incautó casi 500 kilos de cocaína en un operativo ligado a la Operación “Lanza del Sur” de EEUU

El crimen que horrorizó al Reino Unido: asesinó a su abuela de 96 años por una herencia y trato de encubrirlo con un incendio

Qué decisiones generan más estrés en 2025 y por qué el trabajo domina el ranking, según un nuevo estudio psicológico

Por qué casi todos son diestros y qué dice hoy la ciencia sobre genética, evolución y cultura

Unas 70.000 personas marcharon en Belém para cuestionar a la COP30 y exigir justicia climática