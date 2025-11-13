Una reconocida automotriz ordena el retiro de más de 126.000 autos por posible defecto en el motor

Toyota retira 126.691 vehículos en Estados Unidos por un defecto en el motor que puede causar apagados inesperados y riesgo de accidentes. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

Toyota ha iniciado el retiro de 126.691 vehículos en Estados Unidos luego de detectar un defecto en los motores que podría provocar que estos dejen de funcionar de manera imprevista, lo cual presenta un riesgo relevante de accidentes para los ocupantes y otros conductores, según la información oficial publicada el 6 de noviembre. La medida afecta principalmente a usuarios de los modelos Tundra y Lexus fabricados entre 2022 y 2024, una decisión de alto impacto por la masividad del llamado y el tipo de fallo técnico informado.

De acuerdo con una notificación de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), la campaña responde a la posibilidad de que residuos derivados del proceso de mecanizado no hayan sido completamente eliminados durante la manufactura de los motores, lo que puede impedir el encendido del vehículo o su funcionamiento normal en circulación.

CBS News detalló que la medida incluye versiones recientes de las camionetas Toyota Tundra y de los modelos Lexus LX600 y GX550. Estas acciones de seguridad se suman a otras decisiones previas tomadas por fabricantes automotores que buscan fortalecer la confianza de los consumidores y prevenir incidentes viales asociados a fallos de fábrica.

¿Qué modelos y años están involucrados en la advertencia?

La lista oficial publicada por Toyota y validada por la NHTSA incluye los siguientes vehículos:

Toyota Tundra (años modelo 2022, 2023 y 2024)

Lexus LX600 (años modelo 2022, 2023 y 2024)

Lexus GX550 (año modelo 2024)

Los ejemplares afectados se identifican por la posible presencia de residuos metálicos en el motor, problema rastreado en la línea de ensamblaje del fabricante, de acuerdo con la documentación disponible en la página de la NHTSA.

El retiro afecta a los modelos Toyota Tundra, Lexus LX600 y Lexus GX550 fabricados entre 2022 y 2024, según la NHTSA. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

¿Por qué representa un riesgo este fallo en el motor?

Según la advertencia oficial, “es posible que no se haya retirado completamente el material residual del mecanismo durante la fabricación, lo que puede generar la imposibilidad de encender el motor o provocar que el vehículo se apague en movimiento”, información consignada por el ente regulador y reproducida por CBS News.

El riesgo principal radica en la posibilidad de que el motor pierda potencia de forma inesperada mientras el vehículo circula, lo que incrementa la probabilidad de un choque. La NHTSA advirtió que estos escenarios ponen en peligro tanto a conductores y pasajeros como al resto de los usuarios de las vías en las que circulan estos modelos.

¿Cuáles son las acciones que está tomando Toyota?

Toyota, a través de sus canales oficiales, informó que enviará notificaciones por correo a todos los titulares de los vehículos identificados dentro del listado de la campaña. La comunicación inicial comenzará a distribuirse el 22 de diciembre de 2025, mientras que se anticipan nuevas notificaciones adicionales cuando la solución técnica y el repuesto específico estén disponibles, de acuerdo con la documentación consultada por CBS News.

Según los avisos remitidos a la NHTSA, “las reparaciones asociadas a este defecto se realizarán de forma gratuita para los propietarios de los vehículos involucrados”. Se estableció el número 1-800-331-4331 como línea de contacto de atención al cliente para canalizar consultas y coordinar los servicios correspondientes.

La empresa designó los códigos internos de campaña 25TB14 y 25TA14 para los modelos Toyota, y 25LB07 y 25LA07 en el caso de los Lexus incorporados en la acción correctiva, según los documentos federales.

La presencia de residuos metálicos en los motores de los vehículos retirados puede impedir el encendido o provocar fallos durante la circulación. (REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo)

¿Qué antecedentes existen y cómo se detectó el problema?

De acuerdo con informes públicos de la NHTSA y la cobertura de CBS News, la identificación del problema provino de controles de posproducción y análisis internos realizados por la propia Toyota Motor Corporation. El seguimiento regulatorio a cargo de la autoridad vial estadounidense determinó la necesidad de la alerta y posterior acción masiva.

Estados Unidos ha registrado en años recientes otros retiros de vehículos relacionados con imprecisiones en la limpieza o el ensamblado de piezas críticas, aunque la presente situación destaca por el volumen de unidades involucradas y la naturaleza del defecto reportado, centrado en la integridad del motor.

¿Cómo se realiza el procedimiento de reparación?

El protocolo informado por Toyota establece que los propietarios recibirán instrucciones detalladas en la comunicación enviada por la empresa, la cual incluirá los pasos para trasladar sus vehículos a los concesionarios autorizados, donde se procederá a un examen del motor y, en caso necesario, la limpieza y reemplazo de las piezas afectadas.

Todas las intervenciones estarán cubiertas por la garantía sin costo alguno para el cliente, según constata la documentación oficial. El proceso completo y su cronograma se comunicarán a medida que el fabricante disponga de la solución específica para cada modelo y número de lote afectado.

La campaña de retiro de Toyota busca prevenir accidentes y proteger a conductores, pasajeros y otros usuarios de las vías estadounidenses. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

¿Qué deben hacer los propietarios afectados?

Los titulares de los modelos Toyota Tundra, Lexus LX600 y Lexus GX550 incluidos en la notificación pueden verificar si sus vehículos están comprendidos dentro del retiro utilizando los portales oficiales de la NHTSA o estableciendo contacto directo con el centro de atención dispuesto por Toyota. Los clientes deberán esperar la notificación formal antes de concurrir a los talleres, conforme recomienda la empresa en sus comunicados institucionales.

La acción de retirada forma parte de la política de seguridad proactiva de los fabricantes de automóviles y sigue los procedimientos definidos por la autoridad federal, conforme a la legislación vigente para la protección del consumidor.

¿Qué impactos genera esta campaña y qué acciones pueden esperarse a continuación?

Cerca de 127.000 vehículos en circulación están sujetos a la inspección y eventual reparación gratuita, con la intención de evitar accidentes derivados de fallos en el encendido o apagado súbito del motor, según los archivos de CBS News. A la espera de la solución definitiva, la comunicación abierta y la transparencia en los canales de atención al cliente de Toyota constituyen los principales recursos disponibles para los usuarios.

Las campañas de retiro preventivo implementadas por las empresas automotrices contribuyen a la reducción de riesgos en las carreteras y fortalecen la vigilancia regulatoria sobre los estándares de manufactura. El seguimiento de las acciones técnicas y el cumplimiento por parte de los concesionarios se mantendrán bajo la supervisión de la autoridad federal de tránsito en Estados Unidos.