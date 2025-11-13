Intérpretes de señas revolucionan escenarios de Broadway

Amber Galloway Gallego, reconocida intérprete de ASL, traduce en vivo un concierto de metal en Texas, transmitiendo ritmo y emoción a través del movimiento.

La irrupción de intérpretes de lenguaje de señas en los escenarios más prestigiosos del mundo ha transformado la experiencia artística para miles de espectadores. En Broadway, estos profesionales han dejado de ocupar un lugar marginal para convertirse en auténticos co-protagonistas, capaces de transmitir no solo palabras, sino también la energía, el ritmo y la emoción de cada espectáculo.

La accesibilidad en las artes escénicas ha experimentado una evolución notable en los últimos años.

Intérpretes certificados del Theatre Development Fund (TDF) traducen funciones accesibles en producciones de Broadway, transformando la lengua de señas en arte escénico.

En el circuito de Broadway, producciones emblemáticas como Hamilton, Hadestown y The Lion King han incorporado funciones accesibles en las que intérpretes certificados por Hands On y el Theatre Development Fund Accessibility Program (TDF TAP) se integran al espectáculo. Su labor trasciende la traducción literal: interpretan el tono, el carácter y la musicalidad de cada escena, convirtiendo la lengua de señas en una forma de arte visual que dialoga con la puesta en escena.

El impacto de estos intérpretes se ha hecho sentir también en los grandes festivales de América Latina. En México y Colombia, colectivos como Seña y Verbo y Manos a la Obra impulsan la integración de intérpretes escénicos en obras de teatro independiente, ampliando el alcance de la accesibilidad cultural.

Una intérprete de lenguaje de señas acompaña una actuación en vivo, reflejando la intensidad musical y la energía del público.

Uno de los hitos recientes más destacados tuvo lugar en 2023, cuando la intérprete Justina Miles tradujo la actuación de Rihanna en el Super Bowl LVII. Su performance se viralizó y se convirtió en un símbolo de inclusión cultural. Al reflexionar sobre ese momento, Miles afirmó a People: “Es un momento importante… para realmente llevar ese empoderamiento a millones y millones de personas sordas negras en todo el país que nunca antes habían visto algo así”. Su intervención no solo tradujo la letra de las canciones, sino que transmitió la fuerza y el carisma de la artista, generando un impacto emocional en la audiencia.

El trabajo de los intérpretes escénicos implica desafíos singulares. No se trata únicamente de trasladar palabras de un idioma a otro, sino de captar y expresar matices emocionales, intenciones y estilos musicales. En palabras de Amber Galloway Gallego, intérprete de ASL en conciertos en vivo, recogidas por About Amazon: “Muchas personas sordas tienen que preguntarse si vale la pena luchar por el acceso antes de comprar entradas para un concierto”. Esta reflexión pone de manifiesto la importancia de garantizar la accesibilidad como un derecho y como una vía para democratizar el arte.

Justina Miles interpreta en lenguaje de señas la actuación de Rihanna durante el Super Bowl LVII, en una performance que se volvió símbolo de empoderamiento e inclusión.

La integración de intérpretes de lenguaje de señas en conciertos y obras teatrales ha abierto nuevas posibilidades creativas. Su presencia en el escenario no solo facilita la comprensión, sino que enriquece la experiencia estética para todo el público. El movimiento, la expresividad y la sensibilidad de estos profesionales amplían los límites del arte escénico, consolidando la inclusión como un valor central y una fuente de innovación artística.