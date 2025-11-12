Estados Unidos

La Cámara de Representantes de EEUU se prepara para votar y poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia del país

El proyecto, que extendería la financiación del gobierno federal hasta enero, llega a la Cámara luego de que el Senado aprobara el lunes la iniciativa con el apoyo de ocho senadores demócratas que rompieron filas para respaldar a los republicanos

Guardar
La Cámara de Representantes de
La Cámara de Representantes de EEUU se prepara para votar y poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia del país (REUTERS)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara este miércoles para votar un proyecto de ley clave que busca poner fin al cierre de gobierno más prolongado en la historia del país, tras seis semanas de parálisis y enfrentamientos entre republicanos y demócratas.

El proyecto, que extendería la financiación del gobierno federal hasta enero, llega a la Cámara luego de que el Senado aprobara el lunes la iniciativa con el apoyo de ocho senadores demócratas que rompieron filas para respaldar a los republicanos del presidente Donald Trump.

Durante un discurso por el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, Trump aprovechó la ocasión para felicitar a los líderes republicanos por lo que calificó como una victoria política.

“Felicitaciones a ti y a John y a todos por una gran victoria”, dijo el mandatario al ver entre el público al presidente de la Cámara, Mike Johnson, y al líder de la mayoría en el Senado, John Thune.

“Estamos reabriendo nuestro país, nunca debió haber sido cerrado”, añadió.

Posteriormente, Trump expresó su confianza en que la Cámara aprobará la medida. “Solo la gente que odia a nuestro país quiere verlo cerrado”, declaró a ESPN.

“Felicitaciones a ti y a
“Felicitaciones a ti y a John y a todos por una gran victoria”, dijo el mandatario al ver entre el público al presidente de la Cámara, Mike Johnson, y al líder de la mayoría en el Senado, John Thune (REUTERS)

La votación de hoy representa el desenlace de un enfrentamiento político de seis semanas que dejó a más de un millón de empleados federales sin sueldo, afectó programas de asistencia alimentaria y provocó miles de cancelaciones y demoras aéreas en vísperas del feriado de Acción de Gracias.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió el martes que la situación podría agravarse si no se aprueba el proyecto. “Las aerolíneas deberán hacer cálculos serios sobre si continúan volando o no, así de simple”, señaló en una rueda de prensa en el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago, al advertir sobre los retrasos y la falta de pago a los controladores aéreos.

Los demócratas, divididos ante la votación

Los líderes demócratas han reiterado su oposición al proyecto de gasto, que no incluye la extensión de los subsidios al seguro médico, un punto central de su plataforma.

“La atención médica de la gente en todo este país está al borde de volverse inasequible”, afirmó el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien prometió continuar la lucha para reducir los costos de la salud.

A pesar de la resistencia, el texto tiene probabilidades de aprobarse, ya que solo requiere mayoría simple, que los republicanos ostentan por un margen estrecho.

El líder de la minoría
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de EEUU, Hakeem Jeffries (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Sin embargo, la votación de hoy ha profundizado las divisiones dentro del Partido Demócrata. Muchos dirigentes sostienen que su bancada debió mantener la presión hasta lograr un acuerdo que garantice la extensión de los subsidios sanitarios, que expiran a fin de año.

“Patético”, escribió en la red X el gobernador de California, Gavin Newsom, considerado uno de los principales aspirantes presidenciales demócratas para 2028, al criticar el acuerdo alcanzado en el Senado.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, enfrentó cuestionamientos dentro de su propio partido por no haber logrado mantener un bloque unido en la votación del lunes.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosCámara de RepresentantesDonald TrumpShutdownMike JohnsonJohn ThuneCierre del gobiernoCierre del Gobierno de Estados UnidosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Trump afirmó que tiene la “obligación” de demandar a la BBC tras manipular su discurso sobre el asalto al Capitolio

“Cambiaron mi discurso del 6 de enero, que era un discurso hermoso, un discurso muy tranquilizador, y lo hicieron sonar radical. Y de hecho lo cambiaron. Lo que hicieron fue realmente increíble”, afirmó el mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News

Trump afirmó que tiene la

Mega Millions: resultados ganadores del 11 de noviembre de 2025

Como cada martes, esta lotería estadounidense dió a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo millonario

Mega Millions: resultados ganadores del

Top 25 Google en Estados Unidos: conoce el ranking de las películas más vistas del momento

En la guerra por el streaming, Google sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Top 25 Google en Estados

Cielo soleado y condiciones climáticas en Virginia: estado del tiempo en Reston este miércoles 12 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es significativo conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Cielo soleado y condiciones climáticas

Importante cadena de comida rápida cerrará cientos de locales en Estados Unidos

La compañía atribuye la medida al impacto de la inflación en los consumidores de menores ingresos y la caída en sus ingresos y utilidades

Importante cadena de comida rápida
DEPORTES
El fuera de juego semiautomático

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

La hazaña histórica del novato de los Hornets que impactó a la NBA: el récord inédito que alcanzó en sus primeros diez juegos

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

TELESHOW
Germán Martitegui se atragantó en

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

INFOBAE AMÉRICA

Australia e Indonesia anunciaron un

Australia e Indonesia anunciaron un nuevo tratado de seguridad: “La mejor manera de asegurar la paz y la estabilidad es actuando juntos”

La OEA expresó su “preocupación” por las elecciones de Honduras y pidió respetar la independencia de las autoridades

Irak registró su mayor participación electoral desde 2021, con un 55% del electorado acudiendo a las urnas

Aumentaron a 25 los muertos por el supertifón Fung-wong en Filipinas

Manifestantes indígenas se enfrentaron con los agentes de seguridad de la cumbre del COP30 de Brasil: hay al menos tres heridos