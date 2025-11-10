Estados Unidos

Ola ártica sacude EEUU: temperaturas bajo cero y nevadas históricas en más de 30 estados

Una masa polar ha generado alertas meteorológicas desde el noreste hasta el sur de Estados Unido y más de 105 millones de personas enfrentan bajas temperaturas, vientos intensos y acumulaciones excepcionales de nieve

Guardar
Una tormenta ha provocado temperaturas
Una tormenta ha provocado temperaturas gélidas en gran parte de Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)

Una masa de aire ártico provocó un descenso abrupto de las temperaturas en Estados Unidos desde este lunes, con valores bajo cero y nevadas en varias regiones del país. El fenómeno, que afecta tanto al noreste como al sur, está clasificado como la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026 y ha generado múltiples alertas por frío extremo, nieve y heladas en al menos 105 millones de personas.

En Maryland, este lunes se registraron temperaturas del aire entre 4 °C y 7 °C (40-45 °F) y sensaciones térmicas de 1 °C a 3 °C (bajos 30 °F), acompañadas por vientos del noroeste de 5 a 9 metros por segundo (20-30 mph). El área de Baltimore vivió su primera irrupción invernal de la temporada, con una alerta activa por frío que obligó a recomendar el uso de ropa de abrigo y extremar la protección de personas y mascotas.

El aviso de clima invernal abarca todo el condado occidental de Garrett debido a la previsión de acumulaciones de nieve de 76 a 152 milímetros (3 a 6 pulgadas) durante la jornada. Para la noche del lunes y la madrugada del martes, se esperan temperaturas mínimas entre −3 °C y −1 °C (26-30 °F), vientos sostenidos de hasta 11 metros por segundo (25 mph) y rachas máximas de 18 metros por segundo (40 mph). Las sensaciones térmicas pueden descender hasta −6 °C (bajos 20 °F), afectando la movilidad y la circulación en puentes y vías expuestas.

Afectación en el sur y récords históricos

Estados como Maryland han sido
Estados como Maryland han sido de los más afectados, pero las temperaturas también han descendido drásticamente en ciudades cálidas como Miami, Florida. (REUTERS/Jim Bourg/File Photo)

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el frente ártico cubrirá los dos tercios orientales del país, llegando a los estados del sur con temperaturas inusualmente bajas para noviembre. Las previsiones apuntan a una caída de las mínimas en la región de Miami a entre 2 °C y 4 °C (36-40 °F) el martes, en contraste con los 29 °C (85 °F) registrados el domingo.

Ciudades como Birmingham, Tupelo, Knoxville, Memphis y Nashville podrían experimentar temperaturas mínimas récord la madrugada del martes, con máximas entre 6 y 14 °C por debajo del promedio. Las autoridades de Misisipi recomendaron asegurar reservas de alimentos, madera seca y monitorear a personas vulnerables ante la magnitud del evento.

Acumulaciones de nieve y operativos estatales

Algunos territorios cerca de Grandes
Algunos territorios cerca de Grandes Lagos acumularán hasta 18 pulgadas de nieve. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

El sistema ha dejado nevadas persistentes desde la región de los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra. Las acumulaciones pueden oscilar entre 300 y 450 milímetros (12-18 pulgadas) en áreas de Indiana, Wisconsin, Michigan y Virginia Occidental, según observaciones difundidas por NBC News.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul advirtió sobre la posibilidad de acumulaciones de 76 a 152 milímetros (3 a 6 pulgadas) en algunas localidades y activó el programa estatal de refugio “Code Blue”, que obliga a ampliar la atención a personas en situación de calle en temperaturas de 0 °C (32 °F) o menos. También anunció la disponibilidad de 1.571 camiones quitanieves y decenas de equipos pesados listos para despliegue en emergencias por nieve o hielo.

En Maryland, se espera la normalización de las temperaturas a partir del miércoles, con máximas cercanas a los 15 °C (59 °F) y tiempo seco hacia el fin de semana. El patrón atmosférico continuará siendo frío hasta entonces y recomendó continuar con medidas preventivas ante las bajas temperaturas y la presencia de vientos fuertes, sobre todo durante la madrugada y en zonas expuestas.

Temas Relacionados

tormenta invernalmasa polarclima EEUUbajas temperaturasestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

David Drake, el alfarero que desafió la esclavitud: versos prohibidos, vasijas devueltas y un museo que reescribe la historia

Reconocido por firmar y escribir versos en vasijas pese a la prohibición, vuelve a estar presente en la memoria de sus descendientes gracias a un acto inédito del Museo de Bellas Artes norteamericano

David Drake, el alfarero que

Nuevo operativo de Estados Unidos contra lanchas de narcotraficantes en el Pacífico: seis muertos

Según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la cifra total de abatidos desde el inicio de las operaciones ordenadas por Donald Trump es de 76: “Eliminamos a narcoterroristas que pretenden dañar a nuestro país y a su gente”, dijo el funcionario

Nuevo operativo de Estados Unidos

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de noviembre

Sigue de cerca las acciones de Lebron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Luka Doncic de este día. Este es el menú completo de la jornada de este sábado

Calendario NBA: fechas, horarios y

El inesperado papel de los ríos del oeste de Estados Unidos en la reducción del carbono atmosférico

Un análisis pionero desafía creencias pasadas y demuestra que los ríos de regiones áridas del oeste norteamericano pueden desempeñar un rol crucial, ampliando el horizonte de soluciones naturales frente al cambio climático

El inesperado papel de los

Los Ángeles: la predicción del tiempo para este 10 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Los Ángeles: la predicción del
DEPORTES
Arranca la preventa de boletos

Arranca la preventa de boletos para el Gran Premio de México F1 2026

El video de la agresión de Maxi Salas a un hincha de Boca que entró al campo de juego y se burló del plantel de River

FIFA estima que la Copa Mundial 2026 será vista por 6 mil millones de televidentes

La frase de Ramón Díaz que generó polémica en Brasil y provocó la reacción de la capitana del equipo femenino del Inter

El múltiple accidente durante el fin de semana de la F1 en Brasil: un monoplaza dio una vuelta en el aire y paso por encima de otros dos

TELESHOW
El inesperado encuentro de Yanina

El inesperado encuentro de Yanina Latorre y Wanda Nara en un show: “Me tiene bloqueada pero nos entendemos”

Las imágenes inéditas de Nico Vázquez y Dai Fernández para la 2° temporada de Rocky a puro amor en Filadelfia

Wanda Nara presentó una cautelar contra Mauro Icardi antes de reencontrarse con sus hijas en el país: los detalles

El ida y vuelta entre Wanda Nara y Andy Chango en Masterchef: “Típico de papá que se quiere comprar a los nenes”

La familia de Zaira Nara desafió el Suplerclásico: la elección de sus hijos entre River y Boca

INFOBAE AMÉRICA

Más de 350 km/h: inaugurarán

Más de 350 km/h: inaugurarán el tren más rápido de América Latina

Una carta de Trump puso en alerta legal a la BBC tras el escándalo por la edición del discurso en el Capitolio

Los rusos de la comunidad LGBTQ encuentran un refugio en Argentina

Tregua comercial: China anunció que suspenderá los aranceles portuarios especiales a barcos de Estados Unidos

Qué dijo Trump y cómo lo editó la BBC: el video que desató el escándalo y las renuncias en la cadena británica