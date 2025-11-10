Ola ártica sacude EEUU: temperaturas bajo cero y nevadas históricas en más de 30 estados

Una tormenta ha provocado temperaturas gélidas en gran parte de Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)

Una masa de aire ártico provocó un descenso abrupto de las temperaturas en Estados Unidos desde este lunes, con valores bajo cero y nevadas en varias regiones del país. El fenómeno, que afecta tanto al noreste como al sur, está clasificado como la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026 y ha generado múltiples alertas por frío extremo, nieve y heladas en al menos 105 millones de personas.

En Maryland, este lunes se registraron temperaturas del aire entre 4 °C y 7 °C (40-45 °F) y sensaciones térmicas de 1 °C a 3 °C (bajos 30 °F), acompañadas por vientos del noroeste de 5 a 9 metros por segundo (20-30 mph). El área de Baltimore vivió su primera irrupción invernal de la temporada, con una alerta activa por frío que obligó a recomendar el uso de ropa de abrigo y extremar la protección de personas y mascotas.

El aviso de clima invernal abarca todo el condado occidental de Garrett debido a la previsión de acumulaciones de nieve de 76 a 152 milímetros (3 a 6 pulgadas) durante la jornada. Para la noche del lunes y la madrugada del martes, se esperan temperaturas mínimas entre −3 °C y −1 °C (26-30 °F), vientos sostenidos de hasta 11 metros por segundo (25 mph) y rachas máximas de 18 metros por segundo (40 mph). Las sensaciones térmicas pueden descender hasta −6 °C (bajos 20 °F), afectando la movilidad y la circulación en puentes y vías expuestas.

Afectación en el sur y récords históricos

Estados como Maryland han sido de los más afectados, pero las temperaturas también han descendido drásticamente en ciudades cálidas como Miami, Florida. (REUTERS/Jim Bourg/File Photo)

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el frente ártico cubrirá los dos tercios orientales del país, llegando a los estados del sur con temperaturas inusualmente bajas para noviembre. Las previsiones apuntan a una caída de las mínimas en la región de Miami a entre 2 °C y 4 °C (36-40 °F) el martes, en contraste con los 29 °C (85 °F) registrados el domingo.

Ciudades como Birmingham, Tupelo, Knoxville, Memphis y Nashville podrían experimentar temperaturas mínimas récord la madrugada del martes, con máximas entre 6 y 14 °C por debajo del promedio. Las autoridades de Misisipi recomendaron asegurar reservas de alimentos, madera seca y monitorear a personas vulnerables ante la magnitud del evento.

Acumulaciones de nieve y operativos estatales

Algunos territorios cerca de Grandes Lagos acumularán hasta 18 pulgadas de nieve. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

El sistema ha dejado nevadas persistentes desde la región de los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra. Las acumulaciones pueden oscilar entre 300 y 450 milímetros (12-18 pulgadas) en áreas de Indiana, Wisconsin, Michigan y Virginia Occidental, según observaciones difundidas por NBC News.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul advirtió sobre la posibilidad de acumulaciones de 76 a 152 milímetros (3 a 6 pulgadas) en algunas localidades y activó el programa estatal de refugio “Code Blue”, que obliga a ampliar la atención a personas en situación de calle en temperaturas de 0 °C (32 °F) o menos. También anunció la disponibilidad de 1.571 camiones quitanieves y decenas de equipos pesados listos para despliegue en emergencias por nieve o hielo.

En Maryland, se espera la normalización de las temperaturas a partir del miércoles, con máximas cercanas a los 15 °C (59 °F) y tiempo seco hacia el fin de semana. El patrón atmosférico continuará siendo frío hasta entonces y recomendó continuar con medidas preventivas ante las bajas temperaturas y la presencia de vientos fuertes, sobre todo durante la madrugada y en zonas expuestas.