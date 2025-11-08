Récord histórico: el tráiler de la película biográfica de Michael Jackson supera los 116 millones de reproducciones

El tráiler de la película biográfica de Michael Jackson alcanzó 116,2 millones de visualizaciones globales en sus primeras 24 horas, marcando un récord histórico para Lionsgate. (Captura de tráiler oficial)

La película biográfica sobre Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King, registró el mayor lanzamiento de tráiler en la historia de Lionsgate, al alcanzar 116,2 millones de visualizaciones globales en sus primeras 24 horas tras el debut del adelanto. El estreno de este avance tuvo lugar el 7 de noviembre de 2025 y representa un nuevo hito tanto para el estudio como para el género de películas musicales, según informó Deadline.

De acuerdo con datos proporcionados por WaveMetrix y citados por Deadline, el tráiler de la película titulada Michael superó marcas previas establecidas por otros títulos del mismo género, como el documental de Taylor Swift: Eras Tour, que contabilizó 96,1 millones de vistas en un día, y la biopic Bob Marley: One Love, que obtuvo 60,1 millones durante las primeras 24 horas de su lanzamiento. Además, quedó por encima de otros referentes recientes como Bohemian Rhapsody (57,6 millones) y la cinta sobre Bob Dylan: A Complete Unknown (47,2 millones).

Según Deadline, la anticipación generada en torno a la figura de Michael Jackson y el peso mediático de su legado influyeron en la amplia difusión del material promocional, que se presentó el mismo día en que Lionsgate compartió sus resultados financieros trimestrales.

¿Cuántas visualizaciones logró el tráiler de Michael Jackson y qué récords rompió?

El avance de la película biográfica sobre Michael Jackson consiguió 116,2 millones de visualizaciones mundiales durante sus primeras 24 horas, de acuerdo con datos de WaveMetrix recogidos por Deadline. Esta cantidad representa el mayor registro para un tráiler en la historia de Lionsgate, así como para cualquier película musical biográfica en la industria del cine. Esta cifra también superó de forma clara el debut digital de Taylor Swift: Eras Tour, que había logrado 96,1 millones de vistas en un día, así como los 60,1 millones de Bob Marley: One Love y los 57,6 millones de Bohemian Rhapsody en sus respectivas fechas de lanzamiento.

Entre los datos destacados por Deadline, el tráiler también acumuló más de 30 millones de visualizaciones en sus primeras seis horas, superando en un 50% al estreno digital de John Wick: Capítulo 4. Lionsgate confirmó estos registros y señaló que el teaser será presentado a los espectadores de cines durante el estreno de Now You See: Now You Don’t, otro título del estudio.

¿Quiénes actúan en la película Michael y quién la dirige?

Michael, la película biográfica de Michael Jackson, contará con la dirección de Antoine Fuqua, reconocido por largometrajes previos como Training Day. Según Deadline, la producción está a cargo de Graham King, responsable de Bohemian Rhapsody. El elenco principal estará encabezado por Jaafar Jackson, quien interpreta a su tío Michael, con Nia Long como Katherine Jackson, Coleman Domingo como Joe Jackson y Miles Teller en el papel de John Branca.

El guion fue escrito por John Logan, tres veces nominado al Óscar, de acuerdo con los informes difundidos por Deadline. Esta información fue confirmada por representantes de Lionsgate y por comunicados oficiales del estudio.

¿Cuándo se estrena la película biográfica de Michael Jackson y quién la distribuirá?

La cinta titulada Michael tiene previsto su estreno en cines para el 24 de abril de 2026, según informó Deadline y recogieron Lionsgate y Universal Pictures en sus comunicaciones. Lionsgate será el encargado de la distribución en Estados Unidos, mientras que Kino Films asumirá la distribución en Japón y Universal cubrirá los mercados internacionales.

Estas grandes distribuidoras apoyarán el lanzamiento de la película en los principales territorios, entre ellos Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. El lanzamiento del tráiler coincidió con la publicación de los resultados trimestrales de Lionsgate, estrategia que, según la empresa, buscó maximizar el alcance mediático del anuncio.

¿Qué diferencia a este tráiler de otros estrenos musicales y biográficos recientes?

El avance de Michael estableció una nueva marca en la industria, con cifras que dejaron atrás a otras películas focalizadas en íconos musicales, de acuerdo con los análisis presentados por Deadline. El récord de 116,2 millones de visualizaciones en el primer día superó con holgura a producciones recientes. La consultora WaveMetrix destacó que este tipo de viralización en las primeras 24 horas no encuentra antecedentes en el género musical.

Entre las comparativas mencionadas en el reporte:

Taylor Swift: Eras Tour: 96,1 millones de vistas en el lanzamiento digital, el 31 de agosto de 2023.

Bob Marley: One Love: 60,1 millones de visualizaciones el 6 de julio de 2023.

Bohemian Rhapsody: 57,6 millones el 15 de mayo de 2018.

A Complete Unknown, sobre Bob Dylan: 47,2 millones el 24 de julio de 2024.

Además, el desempeño del tráiler sirve como termómetro para el potencial interés del público global ante el estreno oficial del filme. Lionsgate y Universal esperan que se mantenga la tendencia de consultas y visualizaciones digitales en las próximas semanas, según sus declaraciones institucionales y la cobertura difundida por Deadline.

¿Cuál es el impacto esperado para la industria del cine musical?

El fenómeno digital en torno al lanzamiento de Michael sienta un precedente para las campañas promocionales de películas biográficas centradas en figuras de la música pop internacional. De acuerdo con las fuentes citadas por Deadline, la viralización del avance confirma un interés sostenido por contenidos de este tipo en plataformas digitales y representa un parámetro relevante para la industria global.

Según ejecutivos del estudio y análisis de la consultora WaveMetrix, la publicación simultánea en redes, plataformas de video y medios especializados permitió “alcanzar niveles de interacción nunca antes vistos en el estreno de un tráiler musical”, expresión resaltada en el reporte de Deadline. Los lanzamientos futuros de biopics musicales tomarán como referencia tanto el volumen de visualizaciones iniciales como la respuesta en salas de cine en los días posteriores.

El impacto inmediato afecta tanto a los espectadores seguidores de Michael Jackson como a los profesionales vinculados a la promoción, distribución y desarrollo de proyectos análogos en diferentes mercados. La expectativa de la industria es que esta tendencia se traslade a otros estrenos, sobre todo en aquellos que vinculen figuras de la música global con estrategias digitales a gran escala.