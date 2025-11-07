Estados Unidos

Trump anunció que Estados Unidos no estará presente en la cumbre del G20 en Sudáfrica

El mandatario comunicó que ningún funcionario estadounidense asistirá a la reunión de fines de noviembre, al acusar al gobierno sudafricano de permitir asesinatos y confiscaciones de tierras a ciudadanos blancos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que ningún representante oficial del gobierno estadounidense asistirá a la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, programada para el 22 y el 23 de noviembre. A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario fundamentó la decisión tras denunciar persecuciones y asesinatos a ciudadanos blancos en suelo sudafricano.

“Es una vergüenza que el G20 se celebre en Sudáfrica. Ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estas violaciones de derechos humanos”, expresó Trump. Y sostuvo que los “afrikáners —personas descendientes de colonos neerlandeses, así como inmigrantes franceses y alemanes— están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente”.

En septiembre, el mandatario había indicado que el vicepresidente JD Vance asistiría en su representación a la cumbre internacional. Adicionalmente, manifestó su intención de organizar la edición de 2026 del G20 en su club de golf en Miami, Florida, siendo la primera vez que el país acoge la cita en dos décadas.

El miércoles pasado, Trump reafirmó que no asistiría a la cumbre y cuestionó la permanencia de Sudáfrica en el G20. “No voy a ir. Sudáfrica ni siquiera debería estar ya en los ‘G’ porque lo que ha pasado ahí es malo. No voy a ir. Dije: no voy a ir. No voy a representar a nuestro país ahí. No debería ser ahí”, declaró en el America Business Forum (ABF) de Miami.

En el ABF, Trump habló de las personas que han llegado a Estados Unidos tras huir de Sudáfrica. “Por generaciones, Miami ha sido un refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica. Digo, si dan un vistazo a lo que está sucediendo en partes de Sudáfrica, miren a Sudáfrica, lo que está pasando”, comentó.

El pasado 21 de mayo Donald Trump confrontó al presidente de Sudáfrica con videos que alegan un “genocidio” contra ciudadanos blancos en su país (REUTERS/Kevin Lamarque)

Trump confrontó el pasado 21 de mayo al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca, donde reprodujo un video en el que denunciaba una campaña contra los granjeros blancos por parte del gobierno posterior al apartheid. El mandatario sudafricano niega la existencia de tal política.

El líder de la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva en febrero cortando toda la financiación a Sudáfrica por algunas de sus políticas internas y exteriores. La orden criticó al gobierno sudafricano en múltiples frentes, diciendo que está persiguiendo políticas antiblancas en casa y apoyando a “actores malos” en el mundo como Irán y el grupo terrorista palestino Hamas.

Sudáfrica también ha enfurecido a la Casa Blanca de Trump al acusar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza. Ramaphosa también ha enfrentado escrutinio en Washington por sus conexiones pasadas con MTN Group, el segundo mayor proveedor de telecomunicaciones de Irán. Posee casi la mitad de Irancell, una empresa conjunta vinculada con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ramaphosa fue presidente del consejo de MTN de 2002 a 2013.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa habla con los medios de comunicación al margen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Johannesburgo el 20 de febrero de 2025 (REUTERS/Siphiwe Sibeko/Foto de archivo)

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 en diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre, cuando Estados Unidos tomará el relevo.

La Cumbre del G20 en Estados Unidos será en el Trump Doral, un recinto turístico de lujo con más de 300 hectáreas y cuatro campos de golf, que está a tan solo 10 kilómetros al oeste del aeropuerto internacional de Miami.

