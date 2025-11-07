Google abre su primera tienda física en el sur de Florida, ubicada en Aventura Mall

Fachada principal de la nueva Google Store en Aventura Mall, punto de encuentro para usuarios y curiosos de la tecnología de Google en el sur de la Florida. (Opy Morales / Infobae)

Con la llegada de Google al sur de la Florida, la compañía refuerza su expansión en el territorio estadounidense mediante la apertura de la Google Store Aventura en el emblemático Aventura Mall. Este espacio de 281 metros cuadrados (3.030 pies cuadrados), inaugurado hoy, 7 de noviembre, representa la octava tienda de la firma en Estados Unidos y la tercera en la Costa Este, consolidando la estrategia de acercar sus productos y servicios a públicos diversos.

Sebastián Valverde, Florencia Sabatini y Ramiro Sánchez, ejecutivos de Google, posan con la tienda de Aventura Mall de fondo durante el día de la inauguración. (Opy Morales / Infobae)

La tienda está ubicada en el 19501 Biscayne Boulevard, Suite 745, Aventura, FL 33180. Mantendrá un horario de lunes a sábado, entre las 10 y las 21 horas, y los domingos de 11 a 20 horas (hora del Este), facilitando así el acceso a sus dispositivos y al ecosistema Google para residentes del área y para los numerosos visitantes internacionales que recibe la ciudad.

Sebastián Valverde, Managing Director de Google Hispanoamérica, resaltó Infobae la importancia del enclave: “Un punto central de muchísimo tráfico, así que también con muchas expectativas que también la gente pueda empezar a experimentar los productos en un store”.

El Pixel 10 Pro Fold se exhibe en la Google Store de Aventura, permitiendo a los visitantes descubrir todas sus funciones y experimentar su innovador diseño plegable de primera mano. (Opy Morales / Infobae)

Desde la perspectiva de la experiencia, el recorrido en la tienda abarca áreas diferenciadas para la línea completa de celulares, tabletas y relojes Pixel, los dispositivos Nest y distintos accesorios.

Los visitantes tienen la posibilidad de experimentar tecnologías como Gemini Live en el Pixel 10 Pro o el uso del asistente Google Home en la Pixel Tablet, así como acceder a demostraciones interactivas y orientación directa para la configuración de dispositivos, resolución de inconvenientes y reparaciones de teléfonos Pixel.

Sebastián Valverde y Ramiro Sánchez, directivos de Google, presentes en la tienda de Aventura durante la inauguración.

El espacio “Ayuda” se destaca como un centro de atención en el que especialistas responderán consultas y acompañarán a los clientes en cada etapa de su experiencia. Según lo señalado por Valverde a Infobae: “Tenemos una parte que dice ‘Here to help’ o ‘Ayuda’, que creo que es la más interesante, donde hay especialistas que van a poder ayudar a la gente a configurar los equipos, a despejar las dudas o probarlos”.

La compañía facilita la integración de la modalidad “compra en línea y recoge en tienda”, gestionada a través de googlestore.com, para quienes busquen la mayor flexibilidad. Esta característica busca satisfacer tanto a los compradores locales como a aquellos que, en tránsito, desean optimizar su tiempo y garantizar la disponibilidad de equipos y accesorios.

Florencia Sabatini, directora de Comunicaciones de Google, junto a Juan Martín Díaz, durante la apertura de la Google Store en Aventura Mall.

Uno de los aspectos diferenciales de esta nueva tienda reside en el servicio multilingüe prestado por su personal, disponible en español, inglés y portugués.

Florencia Sabatini, directora de Comunicaciones de Google Hispanoamérica, subrayó a Infobae el valor de este enfoque: “Van a poder tener asistencia de los que nosotros llamamos asociados en tres idiomas: en español, en inglés y en portugués. Así que eso es una ventaja diferencial para todos los turistas latinoamericanos que van a venir a la Aventura Mall, conocer la tienda donde van a poder tener la experiencia en su propio idioma”.

Vista general del interior de la Google Store Aventura durante su inauguración, con asistencia personalizada en diferentes áreas del local. (Opy Morales)

La orientación internacional tiene fuertes fundamentos. Sabatini destacó el flujo migratorio y turístico: “2,4 millones de turistas han pasado en 2024 de Latinoamérica en el sur de la Florida. Eso significa que abrir una tienda en el sur de la Florida, en Aventura Mall, no es solo para los norteamericanos o para la gente del estado de la Florida, sino también para muchos latinoamericanos que anualmente visitan en más de una oportunidad esta zona”.

Además, todos los dispositivos de la tienda son totalmente liberados para usarse en cualquier país, como confirmó Sabatini a Infobae, permitiendo su utilización por turistas de cualquier nacionalidad que decidan visitarla.

Google Store Aventura, tecnología y atención personalizada para turistas y residentes

La apertura en Aventura se enmarca en el plan estratégico de Google iniciado en 2021 con la inauguración de su primera tienda física en el barrio de Chelsea, Nueva York.

Ramiro Sánchez, Senior Director de Marketing para América Latina, manifestó a Infobae el significado de este modelo: “Google es una empresa que comenzó digitalmente, es una empresa digital, pero poder experimentar la marca físicamente y poder ver y tocar en primera mano la inteligencia artificial de Google, los dispositivos Pixel y todos los otros dispositivos del ecosistema, es una gran experiencia para los usuarios”.

Los modelos Google Pixel 10 y Pixel 10 Pro resaltan en el espacio interactivo dedicado a smartphones dentro de la tienda.

Con esta inauguración, Google no solo fortalece su capacidad de atención local y turística, sino que confirma la apertura de una próxima tienda en el área de Washington D. C., reafirmando su orientación a proporcionar experiencias interactivas y personalizadas por medio de espacios físicos que reflejan la diversidad y el dinamismo de sus usuarios.

La tienda en Aventura Mall ofrece, así, un entorno para explorar las principales innovaciones de Google, desde la inteligencia artificial hasta las aplicaciones y gadgets más recientes, con la asistencia directa de expertos y en un ambiente que celebra la pluralidad cultural del sur de Florida.

El Google Pixel Watch 4 se presenta en la tienda de Aventura, destacando sus funciones avanzadas y su integración con el ecosistema de dispositivos de Google.

Zona de accesorios y merchandising de Google en la tienda de Aventura, donde los visitantes pueden encontrar productos exclusivos y objetos de la marca.

