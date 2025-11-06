Estados Unidos

Wall Street cerró en rojo por un retroceso de gigantes tecnológicos y la falta de datos económicos en medio del shutdown

La Bolsa de Nueva York sufrió descensos del 0,84% en el Dow Jones, 1,90% en el Nasdaq y 1,12% en el S&P 500. La incertidumbre sobre valoraciones, el aumento de despidos y la baja en la probabilidad de nuevos recortes de tasas presionaron a los mercados

Guardar
Corredores trabajan en la Bolsa
Corredores trabajan en la Bolsa de Nueva York en una fotografía de archivo (EFE/Justin Lane)

La Bolsa de Nueva York cerró en terreno negativo este jueves, con una caída sostenida en los principales índices provocada por el retroceso de los gigantes tecnológicos y un aumento en la incertidumbre respecto a las valoraciones bursátiles actuales. En una jornada marcada por la ausencia de datos oficiales sobre la economía estadounidense, el índice Dow Jones perdió un 0,84%, el Nasdaq tecnológico retrocedió un 1,90% y el índice ampliado S&P 500 cayó un 1,12%. Estos movimientos situaron a casi todos los grandes índices en números rojos para la semana y amenazan con romper una racha de tres semanas consecutivas al alza.

Sam Stovall, estratega jefe de inversiones en CFRA, comentó a la AFP que este retroceso generalizado “es algo que no hemos presenciado desde hace un tiempo”, atribuyéndolo a la falta de “catalizadores capaces de sostener o de impulsar los precios bursátiles”. Stovall explicó que, tras el cierre de la temporada de resultados empresariales, que mostró un crecimiento trimestral superior a las previsiones, ya no quedan grandes hitos que puedan influir sobre los accionistas a corto plazo, especialmente porque la Reserva Federal (Fed) no celebrará nuevas reuniones hasta diciembre.

La falta de datos económicos oficiales se debe a la prolongada parálisis presupuestaria del gobierno estadounidense, que ya es la más extensa en la historia del país. Esta situación ha privado al mercado de estadísticas clave sobre inflación, empleo y ventas minoristas, lo que ha incrementado la inquietud de los inversores frente al panorama financiero.

El impulso de Wall Street en los últimos meses se había apoyado especialmente en el entusiasmo ante los avances en inteligencia artificial y contratos comerciales por miles de millones de dólares, pero algunos especialistas manifiestan preocupación por la rapidez y magnitud del aumento en las valoraciones, en particular entre los gigantes tecnológicos, dado el temor sobre su capacidad para absorber los crecientes costos asociados con la competencia en este sector.

Durante la sesión, acciones como las de Microsoft vieron una baja del 1,98%, Amazon retrocedió un 2,86% y Nvidia perdió un 3,6%. Además, Qualcomm descendió un 3,6 % tras advertir en su informe trimestral que podría perder futuras colaboraciones con Apple. AMD y Palantir Technologies sufrieron caídas del 7 % cada una, mientras que Oracle se contrajo un 2,6%. Por contraste, International Business Machines (IBM) y Merck & Co. encabezaron las ganancias dentro del Dow Jones con avances del 1,8% y 1,65 % respectivamente, de acuerdo con datos recogidos por AP.

Corredores de bolsa trabajan en
Corredores de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York (EFE/Justin Lane)

Otras empresas experimentaron movimientos significativos: DoorDash registró una de las pérdidas más pronunciadas al desplomarse un 17,5%, tras advertir sobre mayores gastos en desarrollo de productos para el año siguiente. CarMax anunció la salida de su consejero delegado Bill Nash en diciembre y sus acciones cayeron un 24,3 %. En contraste, la empresa de software Datadog subió un 23,1% tras superar previsiones de los analistas, mientras que Rockwell Automation repuntó un 2,7%.

La volatilidad también estuvo marcada por las noticias laborales. Los anuncios de despidos en Estados Unidos se dispararon a más de 150.000 durante octubre, la cifra mensual más alta desde 2003 y casi el triple que en septiembre, según informó la consultora Challenger, Gray & Christmas citada por Reuters. La falta de información oficial debido al ‘shutdown’ llevó al mercado a recurrir a fuentes privadas de datos. Según un reporte reciente de ADP, las nóminas privadas subieron más de lo esperado en octubre, y el Institute for Supply Management informó de una expansión en el sector servicios, aunque advierte de variaciones sustanciales en los datos.

De acuerdo con Seema Shah, estratega global de Principal Asset Management, “anticipamos que la Fed continuará implementando recortes de tasas para prevenir que cualquier debilidad en el empleo se acelere”. Según CME FedWatch, la probabilidad de una nueva bajada de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre descendió al 71 %, frente a más de un 90 % justo antes del último recorte.

Por otra parte, los efectos de la parálisis presupuestaria afectan directamente a sectores como el aeronáutico; la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que reducirá el tráfico aéreo en un 10 % en 40 grandes mercados a partir del viernes, lo que provocó una caída en las acciones de American Airlines (2 %), Delta Air Lines (1,2 %) y United Airlines (1 %).

En los mercados internacionales, los principales índices europeos terminaron a la baja después de que el Banco de Inglaterra mantuviera sin cambios su principal tipo de interés, mientras que las bolsas asiáticas cerraron en terreno positivo. En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro estadounidense retrocedieron: el bono a diez años cayó al 4,09 % y el de dos años, al 3,56 %. El precio del barril de petróleo de Texas (WT) bajó un 0,29 % hasta USD59,43, presionado por la decisión de OPEP+ de incrementar la oferta a partir de diciembre.

(Con información de AFP, AP y EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosWall Streetúltimas noticias américa

Últimas Noticias

El momento en que un ejecutivo farmacéutico se desmayó en plena conferencia de Donald Trump en la Casa Blanca

Gordon Findlay, directivo de Novo Nordisk, colapsó repentinamente mientras se presentaba un acuerdo para bajar el precio de medicamentos contra la obesidad en el Despacho Oval

El momento en que un

El Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones contra el presidente sirio Ahmed al Sharaa

La medida recibió un amplio respaldo internacional y se produce antes de la visita oficial del mandatario a Washington, donde abordará el futuro de las relaciones bilaterales y la reconstrucción del país

El Consejo de Seguridad de

Donald Trump advirtió que evalúa un “plan b” si la Corte Suprema de EEUU bloquea su política arancelaria

El presidente de Estados Unidos aclaró que existen alternativas para mantener la presión comercial en caso de un fallo judicial contrario. “Podemos hacer otras cosas, pero son más lentas en comparación”, afirmó

Donald Trump advirtió que evalúa

Donald Trump acordó con farmacéuticas bajar el precio de los medicamentos contra la obesidad en Estados Unidos

El gobierno de EEUU presentó un plan para reducir el costo de fármacos como Ozempic, Wegovy y Zepbound, con precios desde USD 150 para beneficiarios de Medicare y Medicaid y un esquema de compra directa a través de la plataforma TrumpRx

Donald Trump acordó con farmacéuticas

Israel y Estados Unidos lograron que Kazajistán se sumara a los Acuerdos de Abraham

El presidente Kassym-Jomart Tokayev oficializará este jueves la incorporación al marco diplomático impulsado por Donald Trump frente a las tensiones en Medio Oriente

Israel y Estados Unidos lograron
DEPORTES
Quién es el piloto con

Quién es el piloto con raíces argentinas que quedó a un paso de la IndyCar

La historia de Panichelli, la sorpresa de Scaloni: de no tener lugar en River a ser vendido por USD 20 millones y brillar en Francia

El contundente pronóstico de Franco Colapinto sobre el Superclásico entre Boca y River

Uno de los rivales de Argentina en la Billie Jean King Cup anunció bajas y apostará por jugadoras sin experiencia

Conmoción en la NFL: una figura de los Dallas Cowboys fue hallada muerta tras una persecución policial

TELESHOW
Lali Espósito celebró el primer

Lali Espósito celebró el primer trailer de su documental: “No voy a ser lo que otros quieren que yo sea”

Charlotte Caniggia reveló la verdad sobre ser botinera: “Nada es lo que parece”

La foto viral de Gimena Accardi abrazada con un misterioso hombre: de quién se trata

Johnny Depp en Argentina: su agenda en La Plata para una masterclass y la avant-premiere de su nueva película

Antonela Roccuzzo se suma a la moda circular: vende su ropa de lujo para ayudar a la educación

INFOBAE AMÉRICA

El CEO de OpenAI pidió

El CEO de OpenAI pidió a los gobiernos que inviertan en infraestructuras de Inteligencia Artificial

Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos ex militares colombianos por combatir en Ucrania

Un aeropuerto internacional de Suecia suspendió sus operaciones tras detectar drones en las inmediaciones

El Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones contra el presidente sirio Ahmed al Sharaa

“Spanish Ladies”, el guiño musical escondido en Tiburón que se convirtió en un clásico del cine de terror