Estados Unidos

Un tiroteo durante una fiesta convocada por redes sociales dejó nueve heridos en Ohio

Las autoridades detallaron que la propiedad había sido arrendada a través de Airbnb sin autorización, lo que infringe la normativa de uso de suelo local

La policía de Bath Township
La policía de Bath Township acordonó la vivienda alquilada en Ohio tras el tiroteo donde resultaron heridas nueve personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía reportó un tiroteo que dejó al menos nueve personas heridas en una fiesta de cumpleaños convocada por redes sociales en una vivienda alquilada en Bath Township, noreste de Ohio, durante la madrugada del domingo 2 de noviembre.

Según información de The Associated Press, el incidente ocurrió alrededor de las 00:15 horas y generó una intensa movilización de servicios de emergencia ante el caos y la multitud que huía del lugar. Autoridades detallaron que la propiedad había sido arrendada a través de Airbnb sin autorización, lo que infringe la normativa de uso de suelo local.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de la policía de Bath Township, Vito Sinopoli, explicó que la mayoría de los asistentes eran menores de 18 años y que aún no se ha determinado el alcance de las lesiones, ya que “no queda claro si todas las personas resultaron baleadas, debido a que al menos una herida de pierna pudo haberse producido por una caída”. El propio Sinopoli subrayó que “la comunidad de Bath Township vivió un acto trágico y sin sentido esta madrugada”, declaración recogida por The Associated Press.

Airbnb suspendió la propiedad y la cuenta del inquilino después del incidente, subrayando su política de prohibición global de fiestas. (REUTERS/Dado Ruvic)

La investigación permanece abierta y, hasta el momento, no se han efectuado arrestos ni se conoce el número total de agresores. Las primeras pesquisas señalan que las publicaciones en redes sociales sobre la fiesta motivaron la llegada de una gran cantidad de jóvenes al inmueble. La policía confirmó que los lesionados incluyen tanto menores de edad como adultos.

Por su parte, Airbnb suspendió el anuncio de la casa, canceló la cuenta del usuario que gestionó el alquiler y reiteró que las “reuniones no autorizadas y disruptivas” contravienen su reglamento. “Nos sentimos conmovidos por este acto de violencia armada sin sentido. Nuestros pensamientos están con los heridos y quienes resultaron afectados”, expresó la empresa en un comunicado citado por The Associated Press.

La compañía añadió que colabora con las autoridades y recordó una disminución del 50% en el reporte de fiestas desde la implementación de su política global contra este tipo de eventos en 2020.

Restos de vasos, calzado y objetos personales quedaron dispersos tras el tiroteo en la fiesta de cumpleaños, en la madrugada del domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe Sinopoli reveló que sostuvo una conversación con el propietario del inmueble sobre la prohibición municipal para los alquileres de corta estancia, enfatizando que alquilar una vivienda no constituye un delito, sino una violación de las reglas urbanísticas locales.

En 2017, ocurrió otro tiroteo en la misma localidad bajo circunstancias similares, también en una vivienda arrendada mediante Airbnb, donde una persona sufrió una herida en la pierna.

Para la policía de Bath Township, estos hechos refuerzan la preocupación sobre la posibilidad de que “ninguna comunidad sea inmune a la violencia”, expresó Sinopoli. Las investigaciones continúan para esclarecer el motivo del tiroteo, la cantidad de armas involucradas y la identidad de los responsables, mientras las víctimas reciben atención médica.

