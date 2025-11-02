Estados Unidos

Nueva York elige alcalde: el demócrata Zohran Mamdani lidera las encuestas mientras Trump lo tilda de “comunista”

El legislador musulmán de 34 años supera por 10 puntos al ex gobernador Andrew Cuomo en la intención de voto previo a la elección del martes. El presidente republicano amenazó con retener fondos federales si gana

El candidato Zohran Mamdani durante
El candidato Zohran Mamdani durante un acto de su campaña por la alcaldía de Nueva York, caracterizada por su tono innovador y participativo.

Los neoyorquinos eligen un nuevo alcalde el martes tras una campaña que atrae la atención desde mucho más allá de la ciudad más grande de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump que tacha de “comunista” al favorito Zohran Mamdani.

Candidato del partido Demócrata, Mamdani, un musulmán estadounidense naturalizado que representa a Queens en la legislatura estatal, lidera por encima del ex gobernador Andrew Cuomo, acusado de agresión sexual y quien se postula como independiente tras perder las primarias de su partido.

En tercer lugar en las encuestas está el candidato del partido Republicano Curtis Sliwa, de 71 años, fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, prolífico locutor y amante de los gatos.

La más reciente encuesta de la Universidad Quinnipiac realizada del 23 al 27 de octubre otorga a Mamdani el 43% de la preferencia, seguido por Cuomo con 33% y Sliwa con el 14%.

El ex gobernador Andrew Cuomo,
El ex gobernador Andrew Cuomo, candidato independiente a la alcaldía de Nueva York, en una rueda de prensa. 30 de octubre de 2025. (REUTERS/Jeenah Moon)

La competencia se ha centrado en el creciente costo de vida en Nueva York, el crimen y como cada candidato podrá manejar a Trump, quien ha amenazado con retener fondos federales de la ciudad.

“Mamdani es una figura política inusual y realmente captura el espíritu del momento. Este es el momento en que una voz fuerte contra Trump en la ciudad más grande de Estados Unidos va a recibir atención”, dijo a la AFP Lincoln Mitchell, profesor de política en la universidad de Columbia.

“Francamente, un candidato musulmán para alcalde de Nueva York es una historia enorme”, agregó.

Mamdani, de solo 34 años, ha criticado a sus rivales por su retórica islamófobica y difamaciones, y ha señalado tanto a republicanos como a demócratas por el “sentimiento anti-musulmán que se ha vuelto tan endémico” en la ciudad.

Los datos de la Junta Electoral de Nueva York muestran que 275.006 demócratas registrados han emitido ya sus votos, al igual que 46.115 republicanos y 42.383 votantes no afiliados a ningún partido en los primeros cinco días de votación anticipada, que finaliza el 2 de noviembre.

El ascenso de Mamdani ha resaltado la brecha entre sectores de izquierda y de centroderecha en el Partido Demócrata.

La gobernadora del estado de Nueva York, la centrista Kathy Hochul, apareció en un mitin de Mamdani el 26 de octubre, pero fue silenciada por cánticos de “impuestos a los ricos”, constató un reportero de la AFP.

El candidato a alcalde de
El candidato a alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul en un mitin en Queens. 26 de octubre de 2025. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Hochul criticó antes a Mamdani por sus propuestas de un impuesto a la renta del 2% a los neoyorquinos que ganen más de un millón de dólares anuales.

El ascenso de Mamdani

El ascenso inesperado de Mamdani es impulsado por jóvenes neoyorquinos que hacen campaña por él. Su equipo afirma que unas 90.000 personas se han ofrecido como voluntarias.

“Realmente se trata de personas hablando con otros neoyorquinos sobre la ciudad que todos amamos”, dijo Mamdani a The Daily Show.

El adolescente Abid Mahdi, un nativo de Queens, dijo a la AFP que “cuando pienso en Zohran, pienso en lo que Bernie Sanders fue para muchos estadounidenses en 2016 y 2020. Él es mi Bernie Sanders en muchos sentidos”, opinó.

El candidato a alcalde Zohran
El candidato a alcalde Zohran Mamdani, el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en un mitin en Queens, Nueva York. 26 de octubre de 2025. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Mamdani apareció junto al abanderado izquierdista, el senador Bernie Sanders, en un mitin en Queens el 26 de octubre.

“Tengo 15 años ahora, seré adulto y pagaré impuestos a los 18, ¿verdad? La mayoría de las leyes me afectarán en unos tres años. Entonces, ¿por qué debo empezar a preocuparme después?”, añadió Mahdi.

Mamdani asistió a un hogar para ancianos en Brooklyn el jueves, donde subrayó la importancia de los votantes mayores, que suelen participar más que los jóvenes.

Al final de la semana, los candidatos buscaban más votos en apariciones televisivas.

Sliwa hizo un surrealista video de rap con traje y su característica boina roja. Mientras Cuomo, de 67 años, buscó el jueves ganar a los votantes negros y musulmanes, haciendo campaña en Harlem junto al actual alcalde Eric Adams, un demócrata acusado de corrupción que se retiró de la carrera y respaldó a su antiguo rival.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Zohran MamdaniAndrew CuomoNueva YorkEstados UnidosElecciones Nueva York 2025Eric AdamsKathy HochulPartido DemocrátaBernie SandersDonald Trumppartido RepublicanoUltimas noticias américa

