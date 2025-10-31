Las 10 series de Netflix para maratonear el fin de semana

Monstruo: la historia de Ed Gein se mantiene como una de las favoritas. (Netflix)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

El Top 10 de Netflix en Estados Unidos

La exitosa serie de comedia Nadie quiere esto», protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, vuelve con la temporada 2, que estará disponible el 23 de octubre. (Netflix)

1. Nadie quiere esto (Nobody Wants This) temporada 2

Una agnóstica podcastera sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

2. Sunset: La milla de oro

Los elitistas agentes inmobiliarios de la agencia Oppenheim Group venden lujo a compradores acomodados de Los Ángeles. El dramatismo crece cuando se une una nueva agente.

3. La agente encubierta (Legenden)

Crédito: Netflix

Una joven agente se infiltra para hacerse amiga de la mujer de un narcotraficante. Pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se vuelve su misión.

4. Love Is Blind

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

5. La diplomática temporada 2

En medio de una crisis internacional, una diplomática estadounidense debe compaginar su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido y su matrimonio con una celebridad política. (Crédito: Netflix)

En medio de una crisis internacional, una diplomática compagina su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido con su turbulento matrimonio con un célebre político.

6. Guerra al hampa: Filadelfia contra la mafia (Mob War: Philadelphia vs. the Mafia)

Una brutal guerra de mafias entre John Stanfa y Joey Merlino sume a la Filadelfia de los 90 en el caos y el derramamiento de sangre.

7. Dark Winds

Año 1971 en un punto remoto de la Nación Navajo cerca de Monument Valley. El teniente Joe Leaphorn de la Policía Tribal está abrumado por una serie de crímenes, aparentemente, sin relación entre ellos. Cuanto más se acerca a la verdad, más se abren las heridas de su pasado. Lo acompaña en este viaje su nuevo adjunto, Jim Chee. Chee también tiene viejas cuentas que saldar de su juventud en la reserva. Los dos hombres luchan juntos contra las fuerzas del mal, entre sí y contra sus propios demonios personales en su camino hacia la salvación.

8. Reclutas (Boots)

Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario y a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos, tendrán que lidiar con las minas tanto literales como metafóricas del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.

9. Parish

10. Monstruo: La historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story)

Alimentados por el aislamiento, la perturbación mental y una fijación enfermiza con su madre, los perversos crímenes de Gein engendraron un nuevo tipo de figura siniestra que atormentará a Hollywood por décadas. Crédito: Netflix Latinoamérica

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para numerosas películas emblemáticas de Hollywood sobre asesinos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.