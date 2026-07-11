Estos son los estados donde millones de personas sufrirán la peligrosa ola de calor este fin de semana

La ola de calor extremo en Estados Unidos afecta a millones de personas entre el 11 y el 13 de julio con advertencias del Servicio Meteorológico Nacional por riesgo sanitario. (REUTERS/Emily Steinberger)

Millones de personas en Estados Unidos están bajo la influencia de una ola de calor extremo que se extiende desde el oeste hasta el medio oeste y parte del este durante el fin de semana del 11 al 13 de julio, según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y organismos especializados. Las temperaturas, que superan ampliamente los valores habituales para esta época, han motivado advertencias oficiales por riesgo sanitario en numerosos estados.

De acuerdo con el NWS, los avisos de calor extremo cubren áreas extensas del oeste, el norte de las Llanuras y el centro-norte, incluyendo Utah, Wyoming, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur, así como zonas de Colorado, Idaho, Arizona y Nevada. Las previsiones apuntan a temperaturas diurnas superiores a 40 °C (104 °F), con máximas cercanas a 47 °C (117 °F) en el Valle de Coachella, en California, lo que representa aumentos de hasta 25 grados respecto a la media estacional, según CBS News.

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Este episodio se suma a una serie de olas de calor que han afectado a Estados Unidos durante el verano de 2026. Las autoridades federales y estatales han reforzado las recomendaciones de prevención ante el incremento de hospitalizaciones y decesos vinculados con el calor extremo en años recientes, según datos del Climate Prediction Center de la NOAA, reportados por CNN.

¿Qué estados y ciudades están afectados por la ola de calor en Estados Unidos?

La ola de calor afecta principalmente al oeste, el norte de las Llanuras y el centro-norte del país. El NWS emitió advertencias para Utah, Wyoming, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Colorado, Idaho, Arizona y Nevada. Entre las ciudades más impactadas figuran Salt Lake City, Bismarck y Billings, donde las temperaturas previstas superan los 41 °C (106 °F) y podrían alcanzar los 43 °C (109 °F). Según CBS News, estos registros se sitúan muy por encima de los promedios históricos.

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En el medio oeste, urbes como Minneapolis, Chicago, Detroit y Cleveland enfrentarán varios días con máximas superiores a 32 °C (90 °F). El NWS anticipa índices de calor de hasta 46 °C (115 °F), agravados por la humedad.

El NWS informó que los avisos de calor extremo abarcan Utah, Wyoming, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y zonas de Colorado, Idaho, Arizona y Nevada. (AP Foto/John Locher, archivo)

¿Por qué se produce esta ola de calor en Estados Unidos?

El fenómeno está relacionado con un domo de calor atmosférico (heat dome) que, según AccuWeather y el NWS, cubre actualmente el oeste y el norte del país. Este sistema de alta presión atrapa el aire caliente, reduce el flujo de vientos frescos y limita las lluvias. De acuerdo con Newsweek, el domo de calor se desplazará hacia el este y el medio oeste entre domingo y miércoles, con una extensión de unos 52.000 kilómetros cuadrados (20.000 millas cuadradas).

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El Climate Prediction Center advirtió que esta ola de calor podría romper más de 90 récords locales, incluidos valores mínimos nocturnos altos, lo que agrava el riesgo para la salud al dificultar la recuperación térmica del organismo durante la noche.

¿Cuándo terminará la ola de calor en Estados Unidos?

Las previsiones más recientes del NWS y de AccuWeather señalan que la ola de calor persistirá durante al menos una semana en el oeste y el norte de las Llanuras. Hacia finales de la próxima semana, el domo de calor podría debilitarse en el centro y este, aunque las temperaturas elevadas se mantendrán en el norte y parte del medio oeste. Por ahora, no se esperan descensos significativos en las temperaturas nocturnas, lo que mantiene la alerta por riesgos sanitarios y de incendios forestales.

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California registra algunos de los valores más altos de la ola de calor en Estados Unidos, con máximas cercanas a 47 °C en el Valle de Coachella. (AP Foto/John Locher, Archivo)

¿Cuáles son los riesgos para la salud durante la ola de calor?

La exposición a temperaturas elevadas puede provocar deshidratación, golpes de calor e incluso la muerte. El NWS y la NOAA han advertido que las noches cálidas dificultan la recuperación corporal, incrementando el riesgo para personas vulnerables como ancianos, niños y enfermos crónicos.

En palabras del NWS: “La combinación de temperaturas elevadas y alta humedad puede causar un aumento considerable en el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor”. La agencia recomienda permanecer en ambientes climatizados, hidratarse con frecuencia, evitar la exposición solar durante las horas de mayor radiación y vigilar a familiares o vecinos en situación vulnerable.

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¿Qué actividades se ven afectadas por la ola de calor?

Las altas temperaturas han obligado a suspender eventos al aire libre, modificar horarios en la construcción y la agricultura, y aumentar la demanda de electricidad por el uso de sistemas de aire acondicionado. Según USA Today, algunos desfiles, festivales y actividades comunitarias han sido cancelados como medida preventiva.

El NWS también alertó sobre el aumento de incendios forestales, ya que la vegetación seca y las altas temperaturas crean condiciones propicias para la propagación del fuego. Además, las tormentas asociadas al inicio del monzón en el oeste pueden provocar inundaciones repentinas en zonas áridas.

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El domo de calor explica la ola de calor en Estados Unidos porque atrapa el aire caliente, reduce los vientos frescos y limita las lluvias en el oeste y el norte del país. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades?

Las principales recomendaciones del NWS y la NOAA para la población son:

Permanecer en espacios cerrados y climatizados.

Beber agua de manera regular, aunque no se sienta sed.

Evitar la actividad física intensa durante las horas centrales del día.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Supervisar a niños, personas mayores y con enfermedades crónicas.

Consultar mapas y avisos actualizados en los portales oficiales.

El NWS recuerda que “la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede provocar complicaciones graves si no se toman medidas adecuadas”, según declaraciones recogidas por Newsweek.

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¿Se esperan más olas de calor en Estados Unidos este verano?

El Climate Prediction Center de la NOAA ha informado que las condiciones actuales podrían repetirse en otras regiones del país durante el verano, debido a las tendencias observadas en los patrones atmosféricos. El domo de calor podría volver a fortalecer su presencia en el centro y el oeste, lo que mantendría el riesgo de episodios similares en las próximas semanas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las actualizaciones oficiales para anticipar posibles nuevas olas de calor.

El calor extremo puede causar deshidratación, golpes de calor y muertes, por lo que la NOAA y el NWS recomiendan hidratarse, evitar el sol y permanecer en lugares climatizados. (AP Foto/Jenny Kane)

¿Qué impacto tiene la ola de calor en la red eléctrica y los servicios esenciales?

El aumento de la demanda eléctrica para refrigeración puede tensionar las redes de suministro, especialmente en zonas rurales o de alta densidad poblacional. Según CBS News, en algunos puntos del país se han implementado planes de contingencia para evitar apagones y asegurar el abastecimiento de energía durante los picos de consumo.

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Los proveedores de servicios públicos han solicitado a los usuarios reducir el uso de electrodomésticos de alto consumo durante las horas de máxima demanda y reportar cualquier interrupción de servicio.

¿Cuál es la diferencia entre advertencia, alerta y vigilancia de calor extremo?

El Servicio Meteorológico Nacional distingue entre:

Advertencia de calor extremo : Emitida cuando se esperan condiciones peligrosas de calor que pueden causar enfermedades graves o la muerte.

Alerta de calor : Emitida cuando existe una alta probabilidad de que se den condiciones peligrosas en breve.

Vigilancia de calor: Emitida cuando hay incertidumbre sobre la intensidad o la duración del evento, pero es posible que se desarrollen condiciones peligrosas.

Estas categorías ayudan a que la población tome decisiones informadas sobre su protección y la de sus allegados.

¿Qué deben hacer los residentes ante las advertencias de calor extremo?

Las autoridades recomiendan a los residentes:

Consultar regularmente los avisos del NWS y de los servicios locales.

Preparar suministros de agua y asegurarse de que los equipos de refrigeración funcionen correctamente.

Planificar actividades al aire libre en horarios de menor exposición solar.

Buscar refugio en centros habilitados por las autoridades si el hogar no cuenta con sistemas de enfriamiento adecuados.

La colaboración ciudadana es considerada clave para minimizar los efectos adversos de la ola de calor, según los portavoces institucionales citados por CNN.