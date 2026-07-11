Los casos de ciclosporiasis en Nueva York siguen aumentando, con 470 casos en todo el estado

Los casos de ciclosporiasis en Nueva York aumentaron a unos 470 desde el 1 de mayo, en línea con el patrón estacional esperado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de casos de ciclosporiasis en el estado de Nueva York ha registrado un repunte durante las últimas semanas, en línea con lo que históricamente se observa en esta época del año. Desde el 1 de mayo, las autoridades sanitarias del estado han contabilizado aproximadamente 470 casos de esta enfermedad intestinal, una cifra que, aunque elevada, no se desvía de los patrones estacionales esperados. La ciclosporiasis, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, tiende a presentar picos durante los meses cálidos, cuando las condiciones favorecen la transmisión a través de alimentos y agua contaminados.

Este repunte ha llamado la atención de las autoridades sanitarias, que monitorean de cerca la evolución del brote en todo el territorio estatal. Si bien el incremento de casos responde a tendencias previas y no representa un comportamiento atípico, la vigilancia epidemiológica se ha intensificado para detectar posibles cambios en los patrones de transmisión. Las autoridades han remarcado que la situación se encuentra bajo control y en respuesta a lo esperado para este periodo del año.

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La ciudad de Nueva York concentra una parte significativa de los casos reportados en el estado. Hasta el 9 de julio, se habían registrado al menos 273 casos en la ciudad, lo que representa más de la mitad del total estatal. Esta distribución evidencia una alta concentración en áreas urbanas densamente pobladas, donde los hábitos de consumo y la cadena de suministro de productos frescos pueden influir en la aparición de brotes. El resto de los casos se distribuye en los distintos condados, aunque con menor incidencia que en la ciudad.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y suele registrar picos en los meses cálidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha reiterado su compromiso con la detección temprana y la prevención de enfermedades transmisibles. En un comunicado reciente, funcionarios de salud estatales subrayaron que “el Departamento de Salud del Estado de Nueva York se toma muy en serio la propagación de enfermedades y colabora con los departamentos de salud locales para identificar posibles brotes y brindar orientación sobre prevención y tratamiento”. Esta declaración pone de manifiesto la importancia de la cooperación interinstitucional para contener la propagación de la ciclosporiasis y proteger la salud pública.

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Las autoridades también han destacado que, aunque se han producido brotes de Cyclospora en distintas partes de Estados Unidos, hasta el momento no existen pruebas de que todos los casos estén vinculados a un único brote unificado. Esto significa que los episodios detectados podrían estar relacionados con diversas fuentes de exposición, lo que añade complejidad a la tarea de rastreo y contención. A pesar de la magnitud de los casos, la ciclosporiasis generalmente no representa un peligro vital para la mayoría de la población, ya que las personas con un sistema inmunitario sano suelen recuperarse sin necesidad de tratamiento específico.

A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos han intensificado su colaboración con los departamentos de salud estatales y locales para identificar posibles fuentes de exposición y frenar la propagación del parásito. Esta labor conjunta implica la recopilación de datos epidemiológicos, el análisis de patrones de consumo y la evaluación de productos frescos que podrían estar involucrados en la transmisión. La coordinación entre agencias resulta esencial para identificar rápidamente los vectores y prevenir nuevos casos.

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La ciclosporiasis se transmite por alimentos o agua contaminados, y en Estados Unidos los brotes se vincularon con productos frescos importados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciclosporiasis se transmite principalmente al ingerir alimentos o agua contaminados con el parásito Cyclospora. La transmisión directa de persona a persona se considera improbable, lo que diferencia a esta enfermedad de otras infecciones intestinales. Históricamente, los brotes en Estados Unidos se han vinculado a productos frescos importados, como ciertas frutas y verduras. Estos antecedentes han llevado a las autoridades a poner énfasis en la trazabilidad de los alimentos y en la importancia de una adecuada manipulación de productos frescos.

Entre las principales recomendaciones para prevenir la ciclosporiasis, las autoridades sanitarias sugieren lavarse bien las manos con agua y jabón antes de manipular frutas y verduras crudas. Además, es fundamental lavar cuidadosamente los productos frescos bajo el grifo, frotar las verduras firmes y eliminar las partes dañadas o magulladas antes del consumo. Otra medida eficaz es cocinar los alimentos a una temperatura de al menos 70 grados Celsius, ya que el parásito muere a esa temperatura.

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El síntoma más frecuente de la ciclosporiasis es la diarrea acuosa, que suele aparecer varios días después de la exposición. Otros síntomas comunes incluyen pérdida de apetito, calambres estomacales, pérdida de peso, dolores musculares, náuseas, vómitos y una sensación persistente de cansancio. La intensidad y duración de los síntomas varían según el estado de salud previo de la persona afectada, aunque en la mayoría de los casos, quienes cuentan con un sistema inmunitario robusto logran recuperarse sin complicaciones graves.