Más de mil objetos fueron sustraídos de un museo de California durante un robo histórico en EEUU

Las autoridades han declarado que se trata uno de los mayores robos a museos de California en la historia. (Oakland Police Department)

Más de 1.000 artefactos históricos fueron sustraídos del Museo de California en Oakland durante un robo que ocurrió poco antes de las 3:30 a.m. el 15 de octubre. Según informó el Departamento de Policía de Oakland, los ladrones penetraron en una instalación de almacenamiento externa del museo y sustrajeron piezas como cestas indígenas, joyas, computadoras portátiles y otros objetos de gran valor cultural. La información fue confirmada por la policía, que difundió imágenes de algunos de los artículos desaparecidos.

De acuerdo con la directora ejecutiva del museo, Lori Fogarty, “la sustracción representa un acto flagrante que priva al público del patrimonio cultural del estado”. Fogarty añadió que la mayoría de los objetos robados habían sido donados por benefactores y que el robo fue detectado la mañana siguiente, dado que ningún empleado se encontraba en la instalación al momento del robo.

Las autoridades, en colaboración con el Equipo de Delitos contra el Arte del FBI, han iniciado una investigación para ubicar los bienes sustraídos y determinar la identidad de los responsables. Hasta el momento, no se han realizado arrestos ni se ha revelado la valoración económica de los objetos robados, indicó la policía.

Investigación y antecedentes

De acuerdo con las autoridades, el robo ocurrió durante la madrugada por lo que ningún empleado estaba en el recinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recinto almacenaba tanto cestas y joyería indígena como fotografías históricas, marfil tallado y computadoras portátiles. Lori Fogarty indicó que el propósito del museo es preservar y resguardar el patrimonio cultural, artístico y natural del estado de California, y que el hecho se considera una pérdida para el público.

El antiguo capitán de la Policía de Los Ángeles, John Romero, afirmó en Los Angeles Times que la naturaleza del robo, realizado sin activar alarmas ni alertar a la seguridad, podría estar vinculada al acceso a información privilegiada sobre la ubicación y los sistemas de seguridad de la bodega. Romero dijo que en casos donde los objetos robados son poco conocidos, los responsables suelen buscar comercializarlos rápidamente antes de que se difunda la noticia del robo.

Comparaciones y robos previos

El robo del museo de California se da pocos días después del histórico saqueo al museo de Louvre en París, Francia. REUTERS/Abdul Saboor

El robo de Oakland ha sido calificado como uno de los más grandes en la historia de los museos de California en cuanto al número de objetos sustraídos, según las declaraciones de Romero recogidas por Los Angeles Times. El delito se produjo apenas cuatro días antes de otro gran robo: la sustracción de joyas napoleónicas en el museo Louvre de París, caso en el que cinco sospechosos ya han sido detenidos.

No es la primera vez que el museo de Oakland enfrenta incidentes de este tipo. En el año 2014, un hombre fue sentenciado a cuatro años de prisión por robar y revender una caja de joyería del siglo XIX del mismo museo. Además, ese individuo fue sospechoso de un robo anterior, en 2012, aunque no llegó a ser procesado por ese hecho.

El Departamento de Policía de Oakland ha solicitado a la población que comunique cualquier información relevante sobre el robo a la sección de robos del departamento o al equipo especializado del FBI mediante sus canales oficiales. Tanto la policía como el museo insisten en que cualquier dato puede ser de ayuda para recuperar las piezas sustraídas y preservar el patrimonio histórico de California.