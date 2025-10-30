Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos aprobó la revocación de los aranceles impuestos a Canadá

La moción, presentada por los demócratas y respaldada por 50 votos frente a 46, llegó apenas un día después de una resolución similar contra los gravámenes a Brasil. Varios republicanos votaron a favor, rompiendo filas con su partido

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Salón Oval de la Casa Blanca en Washington, el pasado 7 de octubre (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la revocación de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a las importaciones provenientes de Canadá, en una acción simbólica que refleja el descontento bipartidista con las recientes medidas comerciales del republicano.

La moción, presentada por los demócratas y respaldada por 50 votos frente a 46, llegó apenas un día después de una resolución similar contra los gravámenes a Brasil. Varios republicanos —Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Mitch McConnell y Rand Paul (ambos de Kentucky)— votaron a favor, rompiendo filas con su partido.

Aunque la propuesta deberá pasar ahora a la Cámara de Representantes, donde tiene menos posibilidades de avanzar, la decisión del Senado subraya el rechazo a la política arancelaria de Trump, quien en agosto aumentó los gravámenes a Canadá al 35%, con protección parcial del T-MEC.

La tensión bilateral aumentó aún más tras otro incremento del 10%, que Trump justificó en respuesta a una protesta de Ontario sobre las políticas aduaneras estadounidenses.

El pasado lunes, Donald Trump descartó la posibilidad de reunirse “por un tiempo” con el primer ministro canadiense Mark Carney, en medio de la creciente tensión por los gravámenes estadounidenses.

La senadora republicana Lisa Murkowski
La senadora republicana Lisa Murkowski votó en en contra de la medida impuesta por Trump a Canadá (REUTERS/Elizabeth Frantz)

En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense afirmó: “No quiero reunirme con él. No, no me reuniré con ellos por un tiempo. Estoy muy satisfecho con el acuerdo que tenemos ahora con Canadá. Vamos a dejarlo como está”.

No obstante, Trump afirmó este jueves que tuvo una “agradable” conversación con Carney antes de su regreso a Washington tras su gira por el sudeste asiático.

El sábado 25 de octubre, el líder republicano anunció el aumento adicional del 10% a los aranceles sobre productos canadienses, en reacción a un anuncio público canadiense que empleaba declaraciones del ex presidente Ronald Reagan criticando las tarifas estadounidenses.

Doug Ford, primer ministro de Ontario, aceptó retirar el spot al finalizar el fin de semana, aunque la decisión no atenuó el malestar de Trump, quien consideró que su homólogo Carney debió actuar de inmediato para dejar de emitir la publicidad.

Posteriormente, Carney reconoció que, desde la suspensión de las negociaciones, no había retomado comunicación directa con el inquilino de la Casa Blanca. “Estamos listos para sentarnos cuando ellos estén listos para hacerlo”, afirmó el mandatario canadiense, resaltando el “progreso considerable” alcanzado en sectores como acero, aluminio y energía.

Mark Carney aseguró que está
Mark Carney aseguró que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos por la baja de gravámenes (REUTERS/Edgar Su)

El primer ministro recalcó que las conversaciones previas habían sido exhaustivas y detalladas y aseguró que, pese a las actuales tensiones, su administración está dispuesta a retomar el diálogo: “En cualquier negociación complicada y de alto riesgo, pueden surgir giros inesperados, y hay que mantener la calma en esas situaciones”.

Estados Unidos y Canadá mantienen una relación comercial clave centrada en el intercambio de petróleo, gas, electricidad, vehículos, aviones y maquinaria industrial, lo que magnifica el impacto de cualquier controversia arancelaria entre ambos países.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaDonald TrumpCanadáShutdownarancelesOntarioMark CarneySenadoEstados UnidosDoug Ford

Últimas Noticias

Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el paso del huracán Melissa

“Tenemos equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas junto con suministros vitales para salvar vidas. Nuestras oraciones están con los pueblos del Caribe”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no incluyó a la isla entre los países asistidos

Estados Unidos excluyó a Cuba

Lotería Powerball: resultados del 29 de octubre de 2025

Como cada miércoles, esta lotería estadounidense dió a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo millonario

Lotería Powerball: resultados del 29

Top 10 Prime Video Estados Unidos: las mejores películas que están robando la atención del público

Prime Video se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Top 10 Prime Video Estados

Top 10 Netflix: Así quedo el ranking de las mejores películas de la plataforma en Estados Unidos

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

Top 10 Netflix: Así quedo

Las mejores películas en Paramount+ en Estados Unidos hoy

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Las mejores películas en Paramount+
ÚLTIMAS NOTICIAS
La autopsia a la policía

La autopsia a la policía asesinada por su ex pareja en Misiones reveló que fue atacada con su propia arma

La justicia dará a conocer hoy el veredicto contra el único acusado del femicidio de Valeria Lobos

Buscan a un ex docente que se dio a la fuga luego de haber sido condenado por doce hechos de abuso sexual

Imputaron a una pareja que realizaba trasporte de droga en el norte del país: les secuestraron 48 kilos de cocaína

El Gobierno prorrogó un decreto que promueve el trabajo registrado y el acceso a beneficios para trabajadores rurales

INFOBAE AMÉRICA
El temor del después: Brasil

El temor del después: Brasil en alerta por lo que pueda suceder tras la “Operación Contención” de Río de Janeiro

Los mercados asiáticos cerraron con caídas generalizadas y alta volatilidad tras los acuerdos alcanzados entre EEUU y China

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur

Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el paso del huracán Melissa

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje