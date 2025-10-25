Estados Unidos

Trump impuso un aumento del 10% a los aranceles contra Canadá y crece la tensión comercial entre ambos países

El presidente estadounidense anunció la medida tras una publicidad canadiense que calificó de “fraude”. Washington suspendió las conversaciones bilaterales

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un incremento del 10% en los aranceles a productos de Canadá, endureciendo el enfrentamiento comercial entre ambos países.

La medida, comunicada a través de la plataforma Truth Social, se produce tras la difusión de una campaña publicitaria canadiense contra los aranceles estadounidenses, la cual fue emitida durante el primer partido de la Serie Mundial de béisbol. Trump calificó el anuncio de “fraude” y reprochó que Ottawa no lo retirase inmediatamente.

El mandatario afirmó que la publicidad, promovida por el gobierno de Ontario, tergiversaba fragmentos de un discurso del ex presidente Ronald Reagan en contra de los gravámenes, con el supuesto objetivo de influir en la próxima revisión de la Corte Suprema de EEUU sobre la legalidad de los aranceles impuestos por su administración.

La Fundación Reagan denunció que la edición no refleja el discurso original

La decisión de Washington implica que los productos canadienses pagarán un 10% adicional de aranceles “por encima de lo que pagan actualmente”, según el mensaje publicado por Trump el sábado mientras viajaba a Malasia para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSA).

La Casa Blanca confirmó la suspensión de las conversaciones comerciales bilaterales con Canadá, deteniendo así cualquier progreso en las negociaciones previas para reducir los aranceles estadounidenses sobre el acero, aluminio y automóviles canadienses.

Respecto al origen de la tensión, la controversia gira en torno a un spot televisivo difundido en Estados Unidos por la provincia de Ontario, encabezada por el primer ministro Doug Ford. El anuncio utilizó fragmentos editados de un mensaje radiofónico de Ronald Reagan del año 1987, donde criticaba la aplicación generalizada de aranceles por sus consecuencias negativas sobre el empleo y el comercio internacional.

Según la Fundación Presidencial Ronald Reagan, el video utiliza “audio y video selectivos” y está manipulado, ya que no informa que Reagan justificó los aranceles a Japón como una excepción a su política general de libre comercio. “El anuncio tergiversa el discurso presidencial radiofónico (pronunciado por Reagan en 1987), y el Gobierno de Ontario no solicitó ni recibió permiso para utilizar y editar los comentarios”, afirmó la Fundación, que evalúa opciones legales frente a la emisión.

El primer ministro de Canadá,
El primer ministro de Canadá, Mark Carney (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP)

Por otro lado, desde Ottawa, el primer ministro Mark Carney expresó el viernes su voluntad de reanudar el diálogo comercial interrumpido abruptamente por Trump. Sin embargo, la postura estadounidense se endureció tras la campaña de Ontario, con el asesor de la Casa Blanca y director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, advirtiendo que la negociación afrontaba muchos obstáculos debido a “falta de flexibilidad” del socio canadiense. “La frustración se ha acumulado con el tiempo”, declaró Hassett a medios en la Casa Blanca.

En respuesta a la polémica, Ford comunicó que los anuncios se mantendrían durante el fin de semana, aprovechando los partidos de la Serie Mundial que enfrentaban a los Blue Jays de Toronto y a los Dodgers de Los Ángeles, para alcanzar una amplia audiencia estadounidense. Sin embargo, anunció que la campaña se suspenderá a partir del lunes para facilitar el eventual retorno de las conversaciones. “Ontario pausará su campaña publicitaria en Estados Unidos a partir del lunes para que se puedan reanudar las conversaciones comerciales”, explicó Ford, conocido por su confrontación anterior con el gobierno de Trump por el tema de los aranceles.

El primer ministro de Ontario,
El primer ministro de Ontario, Doug Ford (REUTERS/Blair Gable)

A la escalada de tensiones se sumó la reciente decisión de Canadá de reducir de forma drástica las cuotas de importación libres de aranceles para los fabricantes estadounidenses General Motors y Stellantis, justificando la medida en decisiones empresariales de estas compañías de reducir su producción en territorio canadiense.

El endurecimiento de la guerra comercial coincide con la próxima revisión en 2026 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló que su gobierno sigue atento a la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá y que las negociaciones entre México y Washington avanzan “muy bien” en temas de revisión del acuerdo. Según Sheinbaum, el enfoque de México sigue siendo trabajar con ambas partes dentro del marco del TMEC, mientras persisten las diferencias comerciales en el norte del continente.

(Con información de AFP, AP, EFE y Reuters)

Temas Relacionados

CanadáDonald TrumpEstados Unidosúltimas noticias américaaranceles

Últimas Noticias

Qué ver esta noche en Disney+ Estados Unidos

Desde thrillers hasta suspenso, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Qué ver esta noche en

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

El presidente estadounidense advirtió que no se reunirá con su par ruso si no percibe una voluntad real de poner fin al conflicto. Washington mantiene la presión diplomática y Zelensky reclama más sanciones y misiles de largo alcance

Trump condicionó un encuentro con

El FBI arrestó a 33 presuntos integrantes de una banda narco durante un megaoperativo en Filadelfia

El Departamento de Justicia presentó una acusación federal tras una redada en EEUU que buscó desarticular una organización vinculada al tráfico de fentanilo, heroína y cocaína

El FBI arrestó a 33

Rodrigo Paz viajará a EEUU la próxima semana para gestionar ayuda ante la crisis del combustible en Bolivia

El presidente electo boliviano buscará acuerdos con el Banco Mundial y otros organismos multilaterales para garantizar el suministro de gasolina y diésel. La emergencia energética y la falta de divisas marcan el final del ciclo del MAS y el inicio de una nueva etapa política

Rodrigo Paz viajará a EEUU

Más de 65.000 personas bajo alerta por un río atmosférico que afecta el noroeste de Estados Unidos

El sistema provocó advertencias por clima severo y posibles interrupciones eléctricas en amplias zonas rurales y urbanas

Más de 65.000 personas bajo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Camila Sosa Villada: “En Argentina

Camila Sosa Villada: “En Argentina te enseñan cómo ser pobre y no cómo tener dinero”

Elecciones 2025: cómo será el escrutinio y a qué hora podría haber resultados consolidados

Tragedia en Mendoza: un hombre murió tras caer 10 metros desde un molino

Qué alimentos se deben evitar antes de un vuelo, según recomendaciones de expertos

Trabajadores de un hospital de Ensenada encontraron un feto en la vereda: investigan el hecho

INFOBAE AMÉRICA
Camila Sosa Villada: “En Argentina

Camila Sosa Villada: “En Argentina te enseñan cómo ser pobre y no cómo tener dinero”

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

Israel abatió a un terrorista de la Yihad Islámica en el centro de Gaza

TELESHOW
La boda de Matías Alé

La boda de Matías Alé y Martina Vignolo: shows de cumbia, el baile de La Bella y la Bestia y la locura de la torta

La reacción del Cholo Simeone y Carolina Baldini por el nacimiento de su primer nieto: “Esos piecitos que alegría nos darán”

Tini Stoessel anunció que hará el show: a qué hora abren las puertas

El romántico posteo de Luck Ra por el cumpleaños de La Joaqui: “No sólo te amo, te elijo”

Claudio Villarruel, de la tele al teatro con una obra autobiográfica donde revela secretos familiares: “Escribir es perdonar”