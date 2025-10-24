Qué dice el aviso de Ontario que cita a Reagan y llevó a Trump a cancelar las negociaciones comerciales con Canadá

La Fundación Reagan denunció que la edición no refleja el discurso original

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que todas las conversaciones comerciales con Canadá fueron terminadas luego de lo que llamó un anuncio fraudulento en el que el expresidente y fallecido Ronald Reagan habló negativamente sobre los aranceles.

“Debido a su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS”, escribió Trump en Truth Social.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, declaró a principios de esta semana que el anuncio de su provincia con mensajes antiaranceles había llamado la atención de Trump. El anuncio muestra al republicano Reagan criticando los aranceles sobre productos extranjeros, afirmando que causaban pérdidas de empleos y guerras comerciales.

La Fundación Presidencial Ronald Reagan emitió un comunicado este jueves por la noche denunciando que el gobierno de Ontario estaba “usando audio y video selectivos” de Reagan y que la fundación estaba revisando sus opciones legales.

“El anuncio tergiversa el discurso presidencial (de Reagan en 1987), y el Gobierno de Ontario no solicitó ni recibió permiso para usar y editar los comentarios”, afirmó la fundación en su declaración.

El gobierno canadiense no hizo comentarios inmediatamente.

Trump impuso aranceles al acero, el aluminio y los automóviles canadienses a principios de este año, lo que provocó una respuesta similar por parte de Ottawa. Ambas partes llevan semanas negociando un posible acuerdo para los sectores del acero y el aluminio.

Captura de video del aviso de Ontario

Qué dicen el aviso y el discurso original

El texto editado por el gobierno de Ontario toma partes del original de Reagan, aunque ordenadas de otra manera, mezclando oraciones de diferentes párrafos. El resultado es el siguiente:

Cuando alguien dice: “Impongamos aranceles a las importaciones extranjeras”, parece que está haciendo lo patriótico al proteger los productos y empleos estadounidenses.

Y a veces, durante un corto tiempo, funciona, pero solo por un breve período. Sin embargo, a largo plazo, tales barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses.

Los aranceles altos inevitablemente conducen a represalias por parte de países extranjeros y al desencadenamiento de feroces guerras comerciales.

Entonces ocurre lo peor.

Los mercados se reducen y colapsan. Las empresas e industrias cierran y millones de personas pierden sus empleos.

En todo el mundo, hay una creciente conciencia de que el camino hacia la prosperidad de todas las naciones es rechazar la legislación proteccionista y promover la competencia justa y libre.

Los empleos y el crecimiento de Estados Unidos están en juego.

Captura de video del aviso del gobierno de Ontario

A continuación, reproducimos el texto completo del discurso original de Reagan del 25 de abril de 1987, y en negrita están marcadas las frases que se utilizaron para el aviso de Ontario:

Compatriotas estadounidenses, el primer ministro Nakasone de Japón me visitará aquí en la Casa Blanca la próxima semana. Es una visita importante porque, aunque espero abordar nuestras relaciones con nuestro buen amigo, Japón, que en general siguen siendo excelentes, los recientes desacuerdos entre nuestros dos países sobre el tema del comercio también estarán en lo alto de nuestra agenda. Como quizás hayan escuchado, la semana pasada impuse nuevos aranceles a algunos productos japoneses en respuesta a la incapacidad de Japón para hacer cumplir su acuerdo comercial con nosotros sobre dispositivos electrónicos llamados semiconductores.

Ahora bien, imponer tales aranceles o barreras y restricciones comerciales de cualquier tipo son medidas que me resisto a tomar, y en un momento mencionaré las sólidas razones económicas para ello: que, a largo plazo, tales barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses. Pero los semiconductores japoneses eran un caso especial. Teníamos pruebas claras de que las empresas japonesas estaban incurriendo en prácticas comerciales desleales que violaban un acuerdo entre Japón y Estados Unidos. Esperamos que nuestros socios comerciales cumplan sus acuerdos. Como he dicho a menudo, nuestro compromiso con el libre comercio es también un compromiso con el comercio justo.

Pero saben, al imponer estos aranceles, solo intentábamos abordar un problema particular, no iniciar una guerra comercial. Así que, la próxima semana, le daré al primer ministro Nakasone el mismo mensaje: queremos seguir trabajando de manera cooperativa en los problemas comerciales y deseamos mucho levantar estas restricciones comerciales tan pronto como las pruebas lo permitan. Queremos hacer esto porque sentimos que tanto Japón como Estados Unidos tienen la obligación de promover la prosperidad y el desarrollo económico que solo el libre comercio puede aportar.

Ahora bien, ese mensaje de libre comercio es uno que transmití a los líderes de Canadá hace unas semanas, y fue recibido calurosamente allí. De hecho, en todo el mundo, hay una creciente conciencia de que el camino hacia la prosperidad de todas las naciones es rechazar la legislación proteccionista y promover la competencia justa y libre.

Ahora, hay sólidas razones históricas para esto. Para quienes vivimos la Gran Depresión, el recuerdo del sufrimiento que causó es profundo y desgarrador. Y hoy, muchos analistas económicos e historiadores sostienen que la legislación de altos aranceles aprobada en ese período, llamada la Ley de Aranceles Smoot-Hawley, profundizó enormemente la Depresión e impidió la recuperación económica.

Verán, al principio, cuando alguien dice “impondrán aranceles a las importaciones extranjeras”, parece que están haciendo lo patriótico al proteger los productos y empleos estadounidenses. Y a veces, por un corto tiempo, funciona.

Pero solo por un corto tiempo.

Lo que finalmente ocurre es que, primero, las industrias nacionales comienzan a depender de la protección gubernamental en forma de altos aranceles, dejan de competir y dejan de hacer los cambios de gestión e innovación tecnológica que necesitan para tener éxito en los mercados mundiales.

Y luego, mientras todo esto sucede, ocurre algo aún peor. Los altos aranceles inevitablemente conducen a represalias por parte de países extranjeros y al desencadenamiento de feroces guerras comerciales. El resultado es más y más aranceles, barreras comerciales cada vez más altas y cada vez menos competencia. Así que, pronto, debido a los precios artificialmente altos por los aranceles, y a la ineficiencia subsidiada y la mala gestión, la gente deja de comprar.

Entonces, ocurre lo peor. Los mercados se reducen y colapsan, las empresas e industrias cierran y millones de personas pierden sus empleos. El recuerdo de todo esto, ocurrido en los años treinta, me hizo estar decidido, cuando llegué a Washington, a evitar al pueblo estadounidense la legislación proteccionista que destruye la prosperidad.

Ahora bien, no siempre ha sido fácil. Hay quienes en el Congreso, igual que en los años treinta, quieren obtener una ventaja política rápida. Quienes arriesgan la prosperidad de Estados Unidos por el atractivo a corto plazo para algún grupo de interés especial, quienes olvidan que más de cinco millones de empleos estadounidenses están directamente ligados al negocio de exportación extranjera y millones adicionales dependen de las importaciones.

Bueno, yo nunca he olvidado esos empleos, y en cuestiones comerciales, en general, lo hemos hecho bien. En ciertos casos selectos, como el de los semiconductores japoneses, hemos tomado medidas para detener prácticas desleales contra los productos estadounidenses. Pero aún hemos mantenido nuestro compromiso básico y a largo plazo con el libre comercio y el crecimiento económico.

Así que, con mi reunión con el primer ministro Nakasone y la próxima Cumbre Económica de Venecia, es sumamente importante no restringir las opciones del presidente en tales negociaciones comerciales con gobiernos extranjeros. Desafortunadamente, algunos en el Congreso están intentando hacer exactamente eso.

Les mantendré informados sobre esta peligrosa legislación porque es solo otra forma de proteccionismo y puede que necesite su ayuda para detenerla. Recuerden, están en juego los empleos y el crecimiento de Estados Unidos. Hasta la próxima semana, gracias por escuchar y que Dios los bendiga.