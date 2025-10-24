Estados Unidos

Trump anunció “ataques por tierra” a narcotraficantes tras los dos últimos bombardeos a lanchas

“Vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país”, aseguró el presidente de EEUU

Guardar
El presidente Donald Trump durante
El presidente Donald Trump durante una mesa redonda sobre los cárteles delictivos en la Sala de Estado de la Casa Blanca, el jueves 23 de octubre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que, tras los dos últimos bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Pacífico con cinco víctimas mortales, “la tierra será lo siguiente”, indicando así una ampliación sobre el terreno, aunque sin indicar en dónde, de la campaña con la que su Gobierno asegura estar previniendo la entrada de drogas en el país.

“La tierra será lo siguiente”, ha asegurado en un encuentro con la prensa y entre otros miembros de su Administración como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al que, según ha recogido Bloomberg, ha ordenado: “Ve al Congreso y cuéntaselo”. “¿Qué van a hacer? ¿Decir: ‘Vaya, no queremos detener el flujo de drogas’?”, ha ironizado con respecto al posible rechazo por parte de la oposición.

Tras ejecutar el martes y el miércoles dos ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico oriental --matando a sus dos y tres tripulantes, respectivamente--, el inquilino de la Casa Blanca apuntó a que el tráfico de drogas llegaría “un poco más por tierra”, donde las Fuerzas Armadas estadounidenses atacarían “muy duro”. Ahora, anunciando ya su intención de emprender operaciones militares en tierra aunque sin precisar en dónde, Trump ha querido subrayar que el tráfico por tierra va a ser “mucho más peligroso para ellos”, los supuestos traficantes.

“Vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país”, ha declarado el mandatario en respuesta a una posible declaración de guerra contra cárteles de la droga.

En esta línea, Hegseth ha manifestado su “mensaje a estas organizaciones terroristas extranjeras: Los trataremos como hemos tratado a Al Qaeda. Los encontraremos. Mapearemos sus redes. Los perseguiremos y los eliminaremos”.

Ataque de EEUU a una lancha de narcoterroristas del ELN

Críticas a México, Colombia y Venezuela

Pese a no concretar en qué territorio tendrían lugar las operaciones militares de Estados Unidos, el inquilino de la Casa Blanca ha concentrado sus críticas en Colombia, México y Venezuela.

“Colombia es una guarida de drogas. Es una guarida de drogas, y lo ha sido durante mucho tiempo”, ha afirmado Trump, que ha agregado que “Colombia es muy mala”, según ha recogido la cadena NBC durante su comparecencia.

Asimismo, ha aseverado que “México está gobernado por los cárteles”, en lugar de por el Gobierno de su presidenta, Claudia Sheinbaum. “Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que considero extraordinaria”, ha afirmado el mandatario republicano, que ha asegurado que su homóloga mexicana “es una mujer muy valiente, pero México está gobernado por los cárteles”.

Paralelamente, se ha referido también a Venezuela, un país con el que ha indicado que en su Administración no están “muy contentos, por muchas razones”, aunque el tema central de sus comentarios, el narcotráfico, es sólo “una de ellas”.

Estados Unidos ha destruido desde septiembre ocho embarcaciones que supuestamente transportaban droga a través de aguas internacionales, dejando ya una treintena de víctimas mortales. Además, los dos últimos ataques parecen marcar una expansión de la campaña militar, ya que los anteriores bombardeos tuvieron como objetivo a embarcaciones en el Caribe.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Gustavo Petro y Nicolás Maduro en un encuentro en la frontera colombo venezolana

Estas operaciones han sido denunciadas como ejecuciones extrajudiciales por Venezuela y Colombia, que agrupan el grueso de las nacionalidades de las víctimas, entre las que también hay ciudadanos de Trinidad y Tobago.

La escalada militar y retórica ha dado en un enfrentamiento abierto entre Trump y Petro, a quien el inquilino de la Casa Blanca tachaba este miércoles de “matón y mal tipo que produce mucha droga”, amenazando con tomar “medidas muy severas contra él y su país” de no frenar las declaraciones en su contra.

Con Caracas, a su vez, los ataques discursivos no han sido menos intensos y se han sumado a la aprobación por parte del presidente de Estados Unidos para que la CIA opere en Venezuela, mientras que el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue indefinido de tropas y recursos en cinco provincias, ampliando la movilización original de 15.000 soldados que siguió al primer ataque estadounidense contra embarcaciones.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Donald TrumpEEUUVenezuelaCaribeNarcoterrorismo

Últimas Noticias

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a seis traficantes: “Era opeada por el Tren de Aragua”

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió que las tropas de Washington tratarán a quienes trasladen drogas igual que a un terrorista de Al-Qaeda: “Mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, lo cazaremos y lo eliminaremos”

Estados Unidos atacó a otra

Qué dice el aviso de Ontario que cita a Reagan y llevó a Trump a cancelar las negociaciones comerciales con Canadá

El comercial edita las palabras de un discurso del ex presidente estadounidense sobre aranceles. La Fundación Reagan dijo que no se le pidió permiso para hacerlo y que el resultado tergiversa el mensaje original

Qué dice el aviso de

Mató al padre a puñaladas, asesinó a su mamá con una estatua y degolló a la mucama: el escalofriante crimen en una mansión de USD 6 millones

El triple asesinato en febrero de 2019, ejecutado por Camden Nicholson, estremeció a la exclusiva urbanización Bonita Canyon y puso en el centro del debate el deterioro mental del acusado

Mató al padre a puñaladas,

Casi uno de cada cinco casos de infección urinaria, está vinculado al consumo de carne contaminada, según estudio

Investigadores identificaron bacterias en productos cárnicos vendidos en California y advierten sobre el riesgo de manipulación doméstica y deficiencias en los empaques

Casi uno de cada cinco

Donald Trump anunció el fin inmediato de las negociaciones comerciales con Canadá

El mandatario estadounidense acusó al país vecino de haber utilizado de forma fraudulenta la imagen del ex presidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra los aranceles

Donald Trump anunció el fin
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy en vivo: a

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 24 de octubre

Triple femicidio: qué dijo “Pequeño J” antes de huir, quién robó la droga, las tres tumbas y las manchas de sangre

Triple femicidio narco: pidieron la prisión preventiva de ocho imputados y que la causa pase al fuero federal

“Tengo miedo de las consecuencias”: el relato de Lissa Vera sobre la denuncia contra la pareja de Lourdes de Bandana

Imputaron al novio de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad

INFOBAE AMÉRICA
Arrestaron a la influencer brasileña

Arrestaron a la influencer brasileña Melissa Said: la acusan de liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero

Arrestaron a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio: un policía herido

Hadrosaurio: cómo era la especie de dinosaurio que encontraron momificado con piel y cascos sorprendentes

David Foenkinos opina que “ni un novelista hubiera imaginado” el robo del Louvre

Un adolescente se tragó casi 100 imanes y terminó en cirugía de emergencia

TELESHOW
La transformación de Lourdes Fernández

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop

Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga: los detalles de su internación

El crudo testimonio de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: “De ese tipo se podía esperar cualquier cosa”

El emotivo mensaje de Valeria Gastaldi para Lourdes y Bandana: “Gracias al equipo que fuimos”

“¿No hay un piquito para mí?“: Martín Seefeld contó la historia detrás de la escena viral de Los Simuladores