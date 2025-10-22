Estados Unidos

Las escuelas que prohibieron los celulares en EEUU obtuvieron resultados más allá de una menor distracción

Al menos 20 estados y territorios de EE.UU. mantienen restricciones totales a teléfonos y tabletas durante la jornada escolar

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Un distrito escolar de Florida
Un distrito escolar de Florida prohibió los teléfonos móviles y mejoró sus resultados académicos en solo dos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de prohibiciones de teléfonos móviles en las escuelas en Estados Unidos ha mostrado efectos que van más allá de la reducción de distracciones en el aula, según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica que reveló que la experiencia en un distrito escolar de Florida expuso un fenómeno llamativo: luego de un periodo inicial de adaptación con aumento en problemas disciplinarios, las instituciones observaron una mejora en las calificaciones de los estudiantes y menor ausentismo injustificado.

La investigación analizó el impacto de la medida durante dos años consecutivos. El primer ciclo tras la entrada en vigor de la restricción presentó un aumento súbito en incidentes disciplinarios, con el “doble de suspensiones en el mes posterior al inicio de la aplicación estricta de la norma, en comparación con el mes anterior”, de acuerdo con el informe, citado por ABC News.

En total, las tasas de suspensión se mantuvieron 25% más altas que en el mismo periodo del año previo al veto, fenómeno atribuido por los autores a un lapso de transición durante el cual las escuelas reforzaron la vigilancia sobre el uso de dispositivos.

La suspensión de estudiantes se
La suspensión de estudiantes se duplicó en el primer mes tras la implementación del veto a celulares, pero volvió a niveles previos en el segundo año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el segundo año, la situación cambió. “Observamos una mejora significativa de los resultados en los exámenes de los estudiantes al segundo año de la prohibición, alrededor de 2 a 3 percentiles por encima del año previo a la implementación”, señala el documento.

Simultáneamente, las tasas de suspensión regresaron a los niveles anteriores al veto. Estas dinámicas sugieren que, una vez superada la etapa inicial de adaptación y refuerzo de las normas, el entorno escolar se tornó más propicio para el aprendizaje.

Uno de los hallazgos destacados por los investigadores se relaciona con las diferencias entre los ciclos educativos. El impacto fue menos visible en escuelas primarias, escenario en donde “menos alumnos poseen teléfonos”, mientras que la mejoría fue más clara entre jóvenes de secundaria y preparatoria quienes “antes de la prohibición, eran los más proclives a utilizar dispositivos durante la jornada escolar”.

Más de 20 estados y
Más de 20 estados y territorios de Estados Unidos ya han restringido el uso de dispositivos en las aulas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la par del avance académico, el mismo estudio documentó una “disminución de las ausencias injustificadas”, variable que podría contribuir al progreso académico, aunque los autores subrayan que el estudio muestra correlación, no causalidad directa. “Estos resultados muestran que la prohibición puede provocar alteraciones a corto plazo, pero finalmente ayuda a generar un ambiente más enfocado y productivo”, afirmaron los investigadores consultados por ABC News.

El análisis fue realizado cuando diversas jurisdicciones de los Estados Unidos revisan o modifican sus políticas en torno a la tecnología en escuelas, preocupados tanto por el impacto en la atención, salud mental y socialización de los estudiantes, como por el posible desequilibrio que las pantallas pueden provocar en el aula.

Actualmente, detalló ABC News, “al menos 20 estados y territorios, incluido Washington D. C. y las Islas Vírgenes estadounidenses, mantienen restricciones totales a teléfonos y tabletas durante la jornada, salvo excepciones para alumnos con necesidades educativas especiales”.

El descenso en ausencias injustificadas
El descenso en ausencias injustificadas acompañó la mejora de calificaciones tras el veto a dispositivos, según los investigadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate permanece activo en EEUU

Algunas regiones, entre ellas Maryland y Wyoming, no han adoptado medidas estatales y dejan la regulación en manos de cada distrito. Otros, como Puerto Rico, impulsan disposiciones para que cada escuela tenga una política definida para 2026.

En Nueva York, la alcaldía amplió recientemente la prohibición para alcanzar también a los relojes inteligentes, sumándose a una creciente lista de instituciones que imponen nuevas reglas para limitar la tecnología personal de los alumnos.

La autora principal del estudio señaló a ABC News: “vimos una mejora tangible en las calificaciones sin aumentos significativos en la deserción, una vez que la comunidad educativa interiorizó el cambio y ajustó los mecanismos de control”.

No obstante, advirtió que el informe revisó únicamente un distrito, por lo que “los resultados no pueden generalizarse sin reservas a otras zonas”. Entre sus consideraciones finales, el equipo sugiere que “estos aprendizajes pueden ayudar a otras escuelas a anticipar mejor la fase de aplicación y reducir las interrupciones iniciales al implementar nuevas restricciones”.

La tendencia a limitar el uso de dispositivos en el entorno educativo responde a inquietudes que trascienden el rendimiento académico. El avance de estas medidas se encuentra bajo observación de comunidades educativas y responsables de políticas públicas, que evalúan su impacto en los entornos escolares y en el desempeño estudiantil.

Temas Relacionados

CelularesEscuelasProhibiciónEstudiantesestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Las películas de Google en Estados Unidos para engancharse este día

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Las películas de Google en

Clima Reston mañana: lo que necesitas saber sobre el estado del tiempo de este miércoles 22 de octubre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima Reston mañana: lo que

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 22 de octubre en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: este es

Clima en San Antonio mañana: conoce el pronóstico completo para este miércoles 22 de octubre

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en San Antonio mañana:

El cierre del gobierno de Estados Unidos cumple 22 días sin avances en el Congreso ni soluciones a la vista

La falta de consenso entre republicanos y demócratas mantiene bloqueados fondos clave, dejando a trabajadores sin ingresos y amenazando la continuidad de programas de salud, educación y apoyo a pequeños negocios

El cierre del gobierno de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desacelerar el calentamiento global podría

Desacelerar el calentamiento global podría salvar más de 200 mil vidas para el año 2030

Mar del Plata: los acusan de robar USD 55 mil y casi $30 millones en entraderas, ataques motochorros y robos boqueteros

El mensaje de Milei en Córdoba, en la recta final de la campaña: “Falta mucho, nunca dije que iba a ser fácil”

El Banco Central asegura que ya recibió los USD 20.000 millones del swap con el Tesoro de EEUU

El Gobierno porteño desalojó una casa en Belgrano que estaba usurpada hace más de siete años

INFOBAE AMÉRICA
¿Esperaban algo distinto?

¿Esperaban algo distinto?

Desacelerar el calentamiento global podría salvar más de 200 mil vidas para el año 2030

El efecto Taylor Swift: una camiseta vintage revive y moviliza al mundo en favor de las nutrias marinas

El régimen de Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar antes de una cumbre internacional en Corea del Sur

El Reino Unido enviará militares a Israel para sumarse a la fuerza internacional de estabilización en Gaza

TELESHOW
Yanina Latorre explotó contra Wanda

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: “No trabajo gracias a vos”

Nicki Nicole, fan de lujo: alentó a Lamine Yamal desde la tribuna del Barcelona

Matías Alé y Martina Vignolo preparan una boda de película en Mar del Plata: la invitación de su gran día

La reacción de Pampita y Benjamín Vicuña luego de que su hijo Bautista anunciara su nuevo proyecto

Sabrina Carballo, víctima de una estafa en que ofrecía perniles en las redes: “Me dejó sin comida en el bautismo de mi hija”