Un vuelo hacia Los Ángeles hizo un aterrizaje de emergencia porque los pilotos oyeron que alguien tocaba la puerta

El vuelo era operado por SkyWest para American Airlines. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Un vuelo operado por SkyWest para American Airlines realizó un aterrizaje de emergencia este lunes tras perder la comunicación entre la cabina y la tripulación, lo que provocó momentos de tensión a bordo y la intervención de las autoridades aeroportuarias. El vuelo 6569 despegó de Omaha, Nebraska con destino a Los Ángeles a las 19:23 (hora del este), pero retornó al aeropuerto Eppley Airfield 36 minutos después, según datos de FlightRadar, debido a problemas técnicos en el sistema de comunicación interno del avión.

Según informó SkyWest mediante un comunicado, la aeronave “regresó a Omaha por precaución, tras experimentar inconvenientes en el micrófono de comunicación interna con la tripulación de vuelo”. La compañía añadió que el vuelo se reprogramó posteriormente para continuar hacia Los Ángeles y ofreció disculpas por los inconvenientes causados a los pasajeros.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó en una declaración que la tripulación declaró emergencia luego de que el piloto no pudiera contactar al personal de cabina. El organismo señaló que, una vez en tierra, se determinó que el problema residía en el sistema interfono, lo que obligó a los miembros de la tripulación a golpear la puerta de la cabina en su intento de restablecer la comunicación con los pilotos.

Confusión en cabina y aterrizaje de emergencia

Tras el incidente, los pilotos tomaron la decisión de hacer un aterrizaje de emergencia. (REUTERS/Jim Urquhart/File Photo)

La pérdida de contacto generó confusión a bordo del vuelo 6569, pues los pasajeros observaron cómo la tripulación golpeaba la puerta de la cabina ante la falta de respuesta por el interfono. Al escuchar los golpes y no recibir comunicación por los canales habituales, los pilotos interpretaron la situación como un posible intento de acceso no autorizado, lo que motivó el aterrizaje de emergencia de regreso a Omaha.

Una vez que la aeronave aterrizó en Eppley Airfield alrededor de las 19:45 (hora local), la policía ingresó al avión para verificar la situación. Imágenes grabadas por un pasajero muestran vehículos policiales en la pista tras la llegada del vuelo. El trayecto había alcanzado únicamente 64 kilómetros [40 millas] de los 2.092 kilómetros [1.300 millas] previstos antes del retorno, según plataformas de monitoreo de vuelos.

Acciones tras el aterrizaje y reacción oficial

Luego de garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, el vuelo hacia Los Ángeles se reanudó. (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Después del aterrizaje, el capitán del avión dirigió un mensaje a los pasajeros, explicando: “No estábamos seguros de si algo ocurría con el avión, por eso regresamos”. El comandante pidió paciencia, indicando que las autoridades debían determinar la causa de la situación antes de permitir la continuación del viaje.

Fotografías tomadas tras el aterrizaje mostraron que el Embraer ERJ 175, el modelo de la aeronave regional utilizada, quedó estacionado alejado de la terminal y rodeado por dos camiones de bomberos. Mientras tanto, la autoridad aeroportuaria de Omaha declaró a CNN que no se había producido ningún incidente de seguridad, derivando las consultas adicionales a American Airlines.

Las puertas de las cabinas en los vuelos comerciales permanecen bloqueadas y reforzadas, conforme a la normativa de la FAA implementada a partir de 2001. En la mayoría de los aviones existe un sistema de acceso alternativo basado en un panel táctil, aunque no se ha esclarecido si se intentó utilizarlo en este caso.