Estados Unidos

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos anunció su retiro

Alvin Holsey dejará su puesto en diciembre

Guardar
El Almirante de la Armada
El Almirante de la Armada de EEUU Alvin Holsey. REUTERS/Martin Cossarini

El almirante Alvin Holsey, quien asumió como jefe del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) en noviembre pasado y está a cargo de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y aguas frente a Venezuela, se retirará en diciembre, según anunciaron este jueves tanto él como el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El cargo de Holsey, responsable de coordinar las acciones en una región que abarca el mar Caribe y sectores de Sudamérica, suele tener una duración estándar de entre tres y cuatro años.

La noticia de la próxima salida de Holsey se difundió en medio de una coyuntura marcada por la intensificación de operaciones militares contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en la región. Esta semana, la administración del presidente Donald Trump confirmó el quinto ataque letal de la milicia estadounidense contra pequeñas embarcaciones acusadas de transportar drogas cerca de las costas venezolanas.

Trump ha defendido públicamente el uso de la fuerza, afirmando desde la Casa Blanca que los grupos narcotraficantes deben considerarse como “combatientes ilegales” ante los que procede la acción militar. Además, el mandatario indicó que se estudia la opción de desplegar más operativos en tierra para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que Washington responsabiliza del denominado “narcoestado” venezolano.

El propio Holsey, de 60 años, emitió un comunicado en la página oficial de SOUTHCOM y en X, donde señaló: “Ha sido un honor servir a nuestra nación, al pueblo estadounidense y apoyar y defender nuestra Constitución durante más de 37 años”. Añadió que el equipo de SOUTHCOM “ha hecho importantes contribuciones a la defensa de nuestro país y continuará avanzando en su misión”.

Alvin Holsey dejará su puesto
Alvin Holsey dejará su puesto en diciembre

El Comando Sur declinó brindar más detalles sobre la decisión del almirante Holsey, y el Departamento de Defensa se remitió a la declaración hecha por Hegseth en redes sociales, en la que agradeció al militar “sus décadas de servicio comprometido con la nación” y le deseó “éxitos y satisfacción en los años por venir”.

La retirada anticipada del jefe de SOUTHCOM se produce bajo crecientes tensiones políticas en Estados Unidos por la naturaleza y la legalidad de las operaciones militares en el Caribe. Legisladores republicanos han solicitado más información a la Casa Blanca sobre las bases jurídicas de los ataques, mientras que miembros demócratas han intensificado sus críticas, denunciando que las acciones podrían contravenir la legislación estadounidense e internacional. Los recientes operativos, que han involucrado recursos como destructores de misiles guiados y aviones F-35, han resultado en la muerte de al menos 27 presuntos narcotraficantes, según confirmaciones de la administración Trump.

La salida de Holsey fue reportada en primer término por The New York Times, y se comunicó oficialmente días después de que Trump autorizara a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a incrementar actividades operativas en el país suramericano.

(Con información de EFE y AP)

Temas Relacionados

Alvin HolseyComando SurEstados Unidos

Últimas Noticias

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este viernes 17 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico

El tiempo en Seattle: la predicción del estado del clima para mañana 17 de octubre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

El tiempo en Seattle: la

Conoce el reporte del clima en Columbus para mañana

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Conoce el reporte del clima

Se confirma la tercera muerte bajo custodia del ICE en menos de dos semanas

Al menos 20 migrantes han muerto este año mientras estaban bajo custodia de Inmigración. Activistas exigen mayor supervisión médica y una revisión urgente de las políticas migratorias estadounidenses

Se confirma la tercera muerte

Un jurado federal imputó a John Bolton por “mal uso de información clasificada”

El ex asesor de Trump enfrenta dieciocho cargos por transmitir y retener información de defensa nacional en cuentas personales durante su paso por la Casa Blanca

Un jurado federal imputó a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Taiana

Elecciones 2025, en vivo: Taiana dijo que está dispuesto a debatir con Santilli o con Karen Reichard y propuso lugares

Aseguran que hubo negligencia del chofer en el derrumbe del puente en la General Paz y le realizaron un control de alcoholemia

Dos detenidos en Rosario por narcomenuedo con un drone que registró en tiempo real a los sospechosos

Martín Menem envió al Senado la reforma de los DNU y no creen que se llegue a debatir antes de las elecciones

Santa Cruz: liberaron a un cóndor andino que había sido rescatado tras sufrir una intoxicación

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky llegó a Washington con

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

Mundial 2026: fechas, sedes confirmadas y selecciones clasificadas al torneo

Francia detuvo a cuatro personas acusadas de planear un atentado contra un activista ruso exiliado

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

TELESHOW
La emoción de la mamá

La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

El secreto de Dolores Fonzi para los famosos sobre cómo cuidar su vida privada: “Es muy fácil”

Graciela Alfano criticó a Wanda Nara y opinó sobre su conflicto con la China Suárez: “¿Por qué la sociedad ve a estos seres?”

Rumores de tensión entre Valentina Cervantes con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Siente que la trata de tonta”

Cazzu reveló el significado del tatuaje que lleva en su cara y contó en homenaje a quién se hará el próximo