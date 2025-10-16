Alertan tornados y granizo en Estados Unidos: cuándo y dónde se esperan las tormentas

Tormentas severas amenazan el centro de EE.UU. con riesgo de granizo y tornados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tormentas severas amenazan el centro de Estados Unidos este fin de semana, con posibilidad de granizo y tornados. El pronóstico impacta a millones de habitantes desde el sur de las Grandes Llanuras hasta el valle del Mississippi entre el 17 y el 19 de octubre, de acuerdo con la vigilancia emitida por el Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA (SPC). Las autoridades climatológicas federales instan a la población a estar atenta a las actualizaciones, ante el potencial de daños materiales y afectaciones a la infraestructura.

Según la última actualización del SPC, se prevé el desarrollo de un sistema frontal con condiciones de inestabilidad marcadas y el ingreso de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México. Este fenómeno podría dar origen a tormentas eléctricas de corta duración, algunas de las cuales podrían alcanzar nivel severo y derivar en vientos fuertes, caída de granizo y formación de tornados aislados, principalmente en regiones del noreste de Oklahoma, el sur de Missouri y el norte de Texas. El servicio meteorológico mantiene una evaluación constante del desplazamiento del sistema y recomienda monitorear los canales oficiales.

El antecedente inmediato incluye una secuencia de episodios de tiempo severo en el medio oeste estadounidense durante los últimos meses, con registros de tornados y lluvias intensas. Las autoridades federales recuerdan que el inicio del otoño suele consolidar patrones atmosféricos propicios para tormentas de esta naturaleza, en especial cuando interfieren masas de aire frío y cálido. La vigilancia reciente se suma a los eventos significativos reportados en el noreste del país, donde un nor’easter provocó medidas de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey a comienzos de octubre, de acuerdo con despachos de AP News.

¿Qué estados de EE.UU. están bajo alerta por tormentas este fin de semana?

El área bajo riesgo abarca una franja desde Texas hasta Ohio, aunque la concentración principal de posibles tormentas severas se ubica en el llamado corredor de las Grandes Llanuras, el Valle del Mississippi y la región central de los Ozarks. El NOAA Storm Prediction Center especificó en su perspectiva para los días 17 y 18 de octubre que el mayor potencial de daño corresponde a los estados de Oklahoma, Arkansas y el sur de Missouri, en coincidencia con el avance de un frente frío de gran escala.

En el noreste de Estados Unidos, la vigilancia por precipitaciones intensas se mantiene baja tras el paso del sistema anterior. Según el Weather Prediction Center de la NOAA, las próximas jornadas se anticipan más estables para ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia, aunque persisten avisos de oleaje elevado y marejadas en zonas costeras.

Oklahoma, Missouri y Texas, entre los más expuestos a tormentas eléctricas y vientos fuertes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos meteorológicos esperan en el centro de Estados Unidos?

Las previsiones oficiales de la NOAA incluyen la posible generación de vientos superiores a 90 km/h (56 mph), granizo de hasta 5 centímetros (2 pulgadas) y formación puntual de tornados en la región señalada. El SPC sostiene que la intensidad definitiva de las tormentas dependerá de la cantidad de calor diurno, niveles de humedad y patrones locales de inestabilidad atmosférica.

Entre los peligros asociados, el organismo federal reporta:

Daños en tendidos eléctricos y redes de comunicaciones.

Interrupciones en el transporte terrestre y aéreo.

Inundaciones urbanas aisladas allí donde las lluvias sean más persistentes.

En palabras del organismo: “Existe un riesgo aumentado de tormentas eléctricas capaces de producir vientos fuertes y granizo de gran tamaño, así como tornados aislados en los sectores de mayor inestabilidad”, describió el boletín técnico más reciente del SPC, como pudo corroborar Reuters.

¿Cuál es el pronóstico de tormentas ciudad por ciudad?

La meteorología para los próximos días difiere según la ciudad y la ubicación respecto al sistema frontal.

Norman, Oklahoma: se esperan máximas de hasta 30 ℃ (86 ℉), con tormentas vespertinas y ráfagas de viento sostenidas.

Kansas City, Missouri: registrada en torno de 28 ℃ (83 ℉) el viernes, con posibilidad de chubascos fuertes y caída de granizo al final de la tarde.

Omaha, Nebraska: prevé lluvias intermitentes y temperaturas entre 24 y 20 ℃ (76 y 68 ℉), siendo el sábado el día de mayor inestabilidad.

Dallas, Texas: pronóstico caluroso, por encima de 32 ℃ (90 ℉), con presencia de tormentas dispersas por la mañana del sábado.

Chicago, Illinois: máxima aproximada de 23 ℃ (74 ℉), con nubosidad variable y posibilidad de tormentas moderadas el sábado.

Estas proyecciones están confirmadas por el informe del día 14 de octubre publicado en la web oficial del NOAA Storm Prediction Center.

¿Qué impacto dejó el reciente nor’easter en el noreste de EE.UU. y cómo siguen las previsiones?

De acuerdo con despachos de AP News y los partes del Servicio Meteorológico Nacional, el noreste del país experimentó un fenómeno de lluvias torrenciales y vientos intensos a comienzos de octubre, provocando inundaciones costeras y la declaración de alerta en Nueva York y Nueva Jersey. Actualmente, las previsiones meteorológicas anticipan jornadas de tiempo más estable, salvo advertencias para sectores costeros por posibles nuevas marejadas. Boston, Nueva York y Filadelfia se mantendrían sin episodios extremos para el cierre de esta semana, según datos consultados en el Weather Prediction Center y divulgados por AP News.

En palabras del organismo: “El riesgo inmediato por lluvias severas se ha reducido tras el paso del sistema frontal principal, aunque se mantiene la vigilancia en áreas costeras por las condiciones del mar”, recogió AP News en su informe.

La NOAA reporta antecedentes recientes de tornados y lluvias intensas en el medio oeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales ante el riesgo de tiempo severo?

La NOAA, a través de sus canales oficiales, solicita mantener la atención sobre los avisos meteorológicos locales. La agencia indica que cambios en las condiciones atmosféricas podrían modificar el pronóstico, en particular para las regiones en seguimiento activo.

Entre las recomendaciones generales:

Consultar actualizaciones periódicas de los sistemas oficiales de alerta.

Preparar un kit de emergencia con víveres, agua, medicamentos y linternas.

Definir un plan de comunicación familiar ante escenarios de emergencia.

El SPC recomienda estar atentos a las notificaciones de última hora: “Las próximas actualizaciones detallarán la localización exacta del mayor riesgo de tormentas, por lo que sugerimos revisar los pronósticos de su localidad en las próximas horas”, cita la entidad federal.

¿Qué estadísticas recientes reporta NOAA sobre tormentas y tornados en EE.UU.?

Los registros del año incluyen antecedentes de tornados en Dakota del Norte en junio pasado y episodios graves en Kentucky y Missouri durante el primer semestre, según recopiló Reuters en su seguimiento de emergencias meteorológicas. El patrón para octubre indica una transición hacia una temporada más activa en la franja central del país, aunque el nivel de amenaza supera el promedio únicamente en algunas jornadas puntuales, de acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas.

Los reportes institucionales no registran, al cierre de esta edición, alertas de categoría alta ni advertencias de tornado para el periodo inmediato en el centro y noreste de Estados Unidos.

¿Cómo afectan estas previsiones meteorológicas a la población y las actividades?

El desplazamiento del sistema frontal y la probabilidad de tiempo severo pueden generar alteraciones en planes de transporte, actividades laborales y agendas escolares en los estados involucrados. Las autoridades subrayan que los diagnósticos se actualizan varias veces al día y que la mejor prevención es el acceso a fuentes oficiales y la preparación básica.

El monitoreo se mantiene activo en toda la región central, mientras que el noreste continúa con vigilancia baja tras los eventos previos. Para las próximas jornadas, la atención pública recaerá en la evolución de los sistemas en movimiento, que definen la intensidad final de los fenómenos y la necesidad de activar o no nuevas alertas.