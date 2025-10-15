Una mujer de 82 años fue arrestada por matar a su esposo de un disparo en un centro de rehabilitación en Estados Unidos

El arresto de Harriet Kay Recker, de 82 años, por el asesinato de su esposo conmociona a Hilton Head Island (Créditos: Beaufort County Sheriff’s Office)

Una tragedia sacudió el aparente sosiego de Hilton Head Island, Carolina del Sur. Aunque ocurrió hace un mes, el episodio recién se dio a conocer públicamente en estos días: una mujer de 82 años fue arrestada por matar a su esposo de un disparo dentro de un centro de rehabilitación, un hecho que conmocionó a la comunidad y cuyos detalles acaban de salir a la luz.

El caso involucra a Harriet Kay Recker, arrestada en Hilton Head Island tras atacar a Dennis Recker dentro de la institución, lo que generó conmoción en la comunidad local por la violencia inesperada.

El 12 de septiembre de 2025, la comunidad de Hilton Head Island, en Carolina del Sur, vivió una situación poco común: Harriet Kay Recker, de 82 años, fue arrestada tras presuntamente disparar y matar a su esposo, Dennis Recker, de 81 años, dentro del Preston Health Center, una instalación de cuidado especializado, que brinda servicios de rehabilitación y atención para memoria/demencia. Dennis había sido ingresado el día anterior por motivos de salud.

Las autoridades sostienen que se trató de un asesinato premeditado, basado en pruebas documentales y testimonios reunidos durante la investigación, según reportaron The New York Post y WTOC. En este momento, Harriet permanece detenida sin derecho a fianza, enfrentando cargos de asesinato y tenencia de un arma durante la comisión de un delito violento.

Según los reportes de ambos medios, la mañana del suceso transcurrió de manera aparentemente normal. Un vecino, que había trasladado a Harriet al centro de salud, acompañó a la pareja a la habitación donde se encontraba Dennis. Luego, el vecino salió momentáneamente del cuarto con la intención de buscar una silla adicional para sentarse junto a ellos.

Mientras estaba fuera, un fuerte ruido similar a un disparo lo sorprendió y lo hizo regresar rápidamente a la habitación. Al entrar, vio a Harriet con un revólver en la mano y a Dennis tendido con una herida de bala en el pecho.

A pesar de la intervención inmediata del personal médico, Dennis Recker falleció en el lugar. Según relató un testigo citado por WTOC, antes de morir Dennis alcanzó a decir: “Ella me disparó”. Esta secuencia permitió a los investigadores reconstruir cómo ocurrieron los hechos y fue clave en el avance de la causa.

Premeditación y hallazgos claves en la investigación

La indagatoria posterior arrojó elementos que, para los policías, evidencian un acto planificado. Los oficiales encontraron una nota en el bolso de Harriet, idéntica a otra localizada junto a documentos financieros en su domicilio.

Un fragmento de la carta leído en la audiencia, recogido por ambos medios, dice: “Para todos ustedes, esto ha sido demasiado para mí. Ojalá pudiera hacerlo con la maravillosa familia que tenemos y con tantos buenos amigos. No podemos vivir sin alguien, y ese alguien no puede ser yo, ya que no soy lo suficientemente fuerte ni inteligente para hacer todo esto”. A estas notas se sumaron entrevistas a familiares y análisis financiero, considerados indicios de premeditación, según informó The New York Post.

En el terreno judicial, Harriet Kay Recker fue trasladada el mismo día a la cárcel del condado de Beaufort. Luego de la audiencia inicial, el juez determinó la existencia de causa probable y remitió el caso a un gran jurado, según registros judiciales revisados por WTOC y The New York Post. La acusada se mantiene bajo custodia, sin posibilidad de fianza, mientras avanza el proceso en su contra.

Conmoción, perfil y reacciones en la comunidad

El caso generó conmoción en el ámbito local, donde la pareja era conocida por su larga residencia. Ted Dwemoh, residente del condado de Beaufort y proveedor de servicios en la casa de los Recker, describió a Harriet como “siempre cariñosa” y “la persona más agradable de Sun City”, según declaraciones recogidas por ambos medios. Familiares y allegados manifestaron su asombro, señalando que nunca vieron a Harriet portar armas ni imaginaban que pudiera estar involucrada en un hecho violento.

La comunidad sigue consternada mientras la familia de la víctima atraviesa el duelo. Las autoridades continúan recabando pruebas y registros para esclarecer los motivos y las circunstancias en que se produjo el hecho. La investigación permanece abierta, a la espera de nuevos avances en el caso.