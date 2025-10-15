Pasó más de cuarenta años en la cárcel por error, al ser liberado fue retenido por el ICE y se enfrenta a la deportación

Subramanyam “Subu” Vedam, exonerado tras más de cuatro décadas en prisión, permanece bajo custodia migratoria y enfrenta la deportación a la India. (Zoë Miller-Vedam)

Subramanyam “Subu” Vedam fue liberado tras pasar más de cuarenta años encarcelado por un crimen que no cometió en Pensilvania, pero fue retenido de inmediato por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar su deportación a la India, país que abandonó siendo bebé.

Vedam, de 64 años, recibió la orden de liberación el pasado 3 de octubre, luego de que la Fiscalía del condado de Centre abandonara los cargos de asesinato por los que había sido condenado en 1983. Sin embargo, apenas un día después, el ICE lo tomó bajo custodia e informó que existe una orden de deportación vigente desde 1988 por su condena previa y un delito relacionado con drogas. Voceros de la agencia confirmaron a USA Today, que permanecerá retenido hasta que se resuelva su expulsión del país.

La familia y el equipo legal de Vedam calificaron su situación de injusta y han recurrido formalmente ante la Junta de Apelaciones de Inmigración para solicitar la suspensión de la deportación, apelando tanto a la exoneración como al hecho de que el hombre ha residido en Estados Unidos casi toda su vida. “Todo lo que queremos es que esté en casa con nosotros y que pueda seguir adelante con su vida”, declaró su sobrina Zoë Miller-Vedam a USA Today.

Liberado el 3 de octubre en Pensilvania, Vedam fue detenido de inmediato por ICE antes de salir de la cárcel. (AP Foto/Erin Hooley)

Origen y vínculo con Estados Unidos

Nacido en la India por un viaje familiar de sus padres, Vedam regresó a Pensilvania a los nueve meses de edad y nunca volvió a residir en Asia. Su sobrina insistió a USA Today que se trata de un hombre “sin vínculos reales” con la India actual: “no habla hindi, tiene un acento propio de Filadelfia y sus lazos familiares en India ya no existen”, explicó.

Sus padres, que residieron en Pensilvania para poder visitarlo en prisión, y sus abuelos en la India ya fallecieron, por lo que no mantiene contacto con parientes en el país asiático.

La abogada Ava Benach indicó que, hasta su arresto en 1982, Vedam mantenía el estatus de residente legal permanente y había iniciado los trámites para obtener la ciudadanía estadounidense. “Subu ha vivido en Estados Unidos desde los nueve meses de edad y su única vida está aquí”, declaró Benach al medio estadounidense.

Además, destacó que durante el tiempo de encarcelamiento su cliente se dedicó a la educación propia y de otros internos, obteniendo reconocimientos por su entrega a tareas caritativas.

Vedam enfrenta la posibilidad de ser deportado a la India tras pasar más de cuarenta años preso en Estados Unidos. (REUTERS/Dylan Martinez)

Condena y exoneración

El caso se remonta a 1980, cuando Tom Kinser, excompañero y antiguo roommate de Vedam, desapareció en State College. El cuerpo de Kinser se localizó meses después y se halló una herida de bala. Vedam fue implicado en la investigación, y las autoridades le negaron fianza y le confiscaron sus documentos migratorios, alegando riesgo de fuga.

De acuerdo con testimonios citados por USA Today, no existió prueba material, evidencias físicas o testigos que vincularan directamente a Vedam con el homicidio. A pesar de ello, fue condenado en 1983 a cadena perpetua.

Un año después, aceptó una condena más por un delito de drogas, a cumplir en paralelo a la sentencia principal. El propio Vedam sostuvo siempre su inocencia. En 2021, surgieron nuevas pruebas y la Fiscalía de Centre retiró formalmente la acusación el 2 de octubre de este año.

“Subu sacrificó cuatro décadas de su vida por una sentencia de prisión por un homicidio que no cometió”, afirmó su abogada. También destacó que es el prisionero exonerado con más años de cárcel en la historia de Pensilvania.

La posible deportación separaría a Vedam nuevamente de su familia en Estados Unidos, que teme no volver a verlo. (REUTERS/Dylan Martinez)

Lucha contra la deportación

La defensa presentó una moción para reabrir el caso migratorio el mismo 3 de octubre, día del arresto por el ICE. Según Mike Truppa, portavoz familiar citado por USA Today, esperan que la Junta de Apelaciones de Inmigración conceda la permanencia tras la exoneración y los antecedentes de rehabilitación del afectado.

Actualmente, Vedam permanece en el Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon, en Pensilvania, donde mantiene más comunicación con sus familiares que en la prisión estatal. Su sobrina expresó preocupación por una posible deportación: “le costaría adaptarse a un país en el que realmente no ha vivido, donde no tiene red de apoyo y carece de recursos”.

Mientras se define su futuro, la familia recalca la esperanza de que las autoridades migratorias permitan que Vedam permanezca en Estados Unidos, el único hogar que ha conocido en toda su vida. “Estamos yendo día a día. Pero creo que tenemos un caso fuerte para que la Junta muestre compasión”, señaló su sobrina al medio estadounidense.