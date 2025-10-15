Estados Unidos

Ganó el premio récord en la lotería y lo donará para reconstruir viviendas tras los incendios en Los Ángeles

Edwin Castro había ganado en 2022 dos mil millones de dólares en el clásico juego de Powerball y destinará parte de su fortuna para los vecinos que perdieron todo

Por Bautista Salaverri

Guardar
Edwin Castro ganó el premio
Edwin Castro ganó el premio récord de Powerball en 2022 (EFE)

Las colinas de Altadena, en Los Ángeles, aún conservan las huellas de los incendios forestales que, en enero de 2025, destruyeron más de 16.000 estructuras y causaron al menos 31 muertes. Con un panorama devastador, la comunidad enfrenta la pérdida de viviendas y la incertidumbre sobre el futuro de la ciudad en el corto plazo.

En medio de la crisis, el ganador del mayor premio de Powerball (un juego de lotería) en la historia de Estados Unidos, ha decidido donar parte de la fortuna para colaborar en quienes perdieron todo o gran parte en el desastre.

Edwin Castro, consultor de arquitectura de 33 años y oriundo de la zona, se quedó con el premio en una estación de servicio local en noviembre de 2022. Desde entonces, ha destinado aproximadamente USD 10 millones en la compra de 15 terrenos calcinados en su ciudad natal, con el objetivo de edificar nuevas casas para familias desplazadas.

Las llamas arrasaron con barrios
Las llamas arrasaron con barrios en Los Ángeles, en enero de 2025 (AP Foto/Ethan Swope)

Ganó la lotería y la donó para recuperar casas tras los incendios

Su iniciativa surge en un contexto donde muchos residentes, ante la dificultad de reconstruir y los largos trámites de seguros y permisos, han optado por vender sus propiedades. Mientras tanto, promotores inmobiliarios han mostrado interés en adquirir estos terrenos, lo que ha generado inquietud entre los habitantes por el futuro del barrio.

Sin embargo, las intenciones de Castro generaron una serie de opiniones dividas en un contexto donde inversores externos buscan adquirir los terrenos calcinados. Algunos residentes han impulsado una petición que ya suma cerca de 1.500 firmas para limitar la compra por parte de ajenos a la zona, ante la preocupación por una posible transformación de Altadena.

Por otro lado, voces como la de Joel Bryant, contratista y vecino de toda la vida, expresan confianza en Castro: “Me siento mejor con él que con cualquier otra persona porque es de la zona”, declaró en diálogo con NY Post. Zaire Calvin, quien perdió a su hermana y dos viviendas en el incendio, también ve con buenos ojos la participación del ganador de la lotería: “Una colaboración con él sería fantástica para asegurar que eso suceda”.

Miles de vecinos perdieron sus
Miles de vecinos perdieron sus viviendas por los terribles incendios en Los Ángeles (Foto AP/Mark J. Terrill)

Las intenciones de Edwin Castro

Ante los reclamos de los residentes, Castro ha dejado claro que su prioridad es la comunidad. “Esto es para una familia que quiere mudarse. Esas son las personas que necesitan atención ahora mismo”, le afirmó a Wall Street Journal. Su plan contempla la construcción de casas unifamiliares, incluidas algunas de estilo artesanal, que buscan honrar la arquitectura original de la zona.

“El margen de beneficio no tiene por qué ser desorbitado. Pero no estoy construyendo estas casas solo para regalarlas”, agregó. En principio, su intención es vender las viviendas a precios razonables y exclusivamente a familias interesadas en establecerse en Altadena, no a inversores.

Al ser vecino desde que nació, plasmó su inspiración en la historia y esencia: “Quiero que se sienta como el antiguo barrio. Como si metieras todas esas casas antes del incendio en una burbuja temporal”, expresó. Además, planea edificar una residencia personal “al estilo de Willy Wonka”, con habitaciones subterráneas secretas, agregó.

Vecino del barrio desde su
Vecino del barrio desde su nacimiento, Edwin Castro destina parte de su fortuna a la reconstrucción de viviendas (AFP)

Para llevar adelante el proyecto, ha formado un pequeño equipo, incluidos amigos de la secundaria, y ya ha presentado los primeros planos arquitectónicos para obtener los permisos necesarios. El propio Castro reconoce la magnitud del desafío: “Imagina un proyecto de 10 años. Eso es buena parte de tu vida”. También anticipó que no planea adquirir más propiedades debido a la carga de trabajo que implica la reconstrucción.

Un premio récord que generó impacto

El sorteo del 7 de noviembre de 2022 marcó un hito en la historia de la lotería estadounidense. Edwin Castro fue el único ganador del premio mayor de USD 2.040 millones, según confirmaron los funcionarios de la Lotería de California a People.

Aunque optó por no presentarse públicamente, envió una declaración en la que destacó el impacto social de su victoria: “El verdadero ganador es el sistema escolar público de California”. La Lotería de California informó que el sorteo recaudó un récord de USD 156,3 millones para la educación pública del estado, fondos que se destinan a mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en instituciones educativas.

Educado en el sistema público californiano, expresó su satisfacción por contribuir a esta causa: “Como alguien que recibió las recompensas de haber sido educado en el sistema de educación pública de California, es gratificante escuchar que, como resultado de mi victoria, el sistema escolar de California también se beneficia enormemente”.

Además, el Centro de Servicio Joe’s, la estación de servicio donde adquirió el billete ganador, recibió un bono de USD 1 millón por la venta del boleto.

Temas Relacionados

Incendios forestales en CaliforniaEdwin CastroAltadenaPowerballLos ÁngelesIncendios Los ÁngelesEstados UnidosIncendiosIncendios forestalesNewsroom BUE

Últimas Noticias

MLB: todos los partidos de este 15 de octubre

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día

MLB: todos los partidos de

Confirman la presencia de la oruga más venenosa en un estado de EEUU: autoridades emiten advertencia

La detección de este insecto altamente tóxico encendió las alertas sanitarias por el riesgo que representa para residentes y turistas durante los meses de mayor actividad

Confirman la presencia de la

Un hombre de 95 años lidera un club de fans de Taylor Swift desde un asilo

Frank Uryasz Jr. encabeza el club que reúne un grupo de 100 residentes en Remington Heights, Nebraska, donde comparten música, bailes y actividades inspiradas en la cantante mientras esperan una visita especial

Un hombre de 95 años

Le ordenó a su hija de 6 años que golpeara a su compañera de clases y ‘supervisó’ la agresión; ahora está prófugo

Un padre de Misuri enfrenta una orden de arresto por acoso y asalto; el ataque ocurrió a bordo de un autobús escolar

Le ordenó a su hija

EEUU incauta más de 45 toneladas de cocaína en el Pacífico: la mayor operación antidrogas del año

Las autoridades estadounidenses informaron que la operación Pacific Viper permitió interceptar 34 embarcaciones en alta mar y confiscar miles de kilos de estupefacientes entre agosto y octubre

EEUU incauta más de 45
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un avión de Aerolíneas Argentinas

Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un desperfecto en pleno despegue y Aeroparque estuvo cerrado durante algunas horas

El misterio de los celulares de las víctimas del triple femicidio narco: qué recorrido hicieron y cuándo se apagaron

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

La musaraña fue declarada extinta en Australia: las razones de su desaparición

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
El misterio de la película

El misterio de la película “oculta” dentro de Los Simpson

Descubrieron en La Rioja uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

Récord histórico de CO2 en la atmósfera alarma a la ONU

El sobrino de Arafat regresó a Cisjordania: propuso que Hamas se desarme y se convierta en partido político

Crisis económica en Bolivia: el PIB cae por primera vez en 39 años y el país entra en recesión

TELESHOW
Murió a los 52 años

Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10: la triste despedida de sus colegas

El fuerte cruce entre Sabrina Rojas y la exnovia de Nico González: “Yo no miento”

Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka cantando un tema para su abuela: “El premio es para vos”

Maxi López volvió a Suiza tras su breve paso por Masterchef: la emotiva foto del reencuentro con su hija Elle

El contundente mensaje de Daniela Christiansson sobre Maxi López en Masterchef y su vínculo con Wanda Nara