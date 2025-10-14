Estados Unidos

Trump anunció la destrucción de otra lancha vinculada al narcotráfico cerca de Venezuela: seis muertos

El presidente de EEUU informó que fuerzas estadounidenses ejecutaron un ataque letal contra una embarcación sospechosa en aguas internacionales

Guardar
El presidente de Estados Unidos dijo que seis personas murieron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó este martes sobre un operativo militar que, según sus declaraciones, resultó en la muerte de seis personas en un ataque contra una embarcación sospechosa de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela.

El mandatario acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego el impacto de un misil que la destruye totalmente.

Trump indicó que el ataque, autorizado bajo sus poderes como Comandante en Jefe, fue ejecutado por órdenes del Secretario de Defensa en la zona de responsabilidad del Comando Sur de EEUU (USSOUTHCOM), en aguas internacionales.

De acuerdo con Trump, la nave estaba vinculada a una organización designada como terrorista, transitaba una ruta conocida de tráfico de drogas y se encontraba conectada a redes ilícitas de narcoterrorismo. La inteligencia estadounidense habría confirmado que la embarcación transportaba narcóticos cuando fue alcanzada.

El ataque no dejó víctimas entre las fuerzas estadounidenses, señaló Trump en su mensaje.

Imagen de archivo del almirante
Imagen de archivo del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EEUU (USSOUTHCOM)

La campaña militar de Washington en el litoral caribeño ha incluido el despliegue de barcos de guerra y aviones F-35, oficialmente bajo el objetivo de combatir el tráfico de drogas en la región.

Trump mantiene la acusación pública de que el dictador venezolano Nicolás Maduro lidera un cartel del narcotráfico, motivo por el que autoridades estadounidense han formulado cargos por narcoterrorismo en su contra.

El régimen venezolano, con Maduro al frente y el ministro de Interior Diosdado Cabello como principal vocero, calificó estos operativos como una “agresión armada” orientada a imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos naturales del país. Cabello anunció una movilización de tropas y el plan de defensa “Independencia 200” en regiones costeras y fronterizas, incluyendo la convocatoria de milicias y reservistas, así como el apoyo de pueblos indígenas y mensajes de respaldo desde fuerzas militares latinoamericanas, según transmitió la televisora estatal Venezolana de Televisión.

Funcionarios venezolanos y aliados regionales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) —que agrupa a Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y otros países—, han condenado las operaciones estadounidenses como una “incursión ilegal” y un intento de desestabilizar la región. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez describió los ataques a lanchas como “ejecuciones extrajudiciales y sumarias”.

EEUU ofrece 50 millones de
EEUU ofrece 50 millones de dólares por información que permita la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorista (DEA / Departamento del Tesoro)

Las acciones estadounidenses han sido objeto de debate en Washington, donde parte del Congreso y analistas legales cuestionan la constitucionalidad de los ataques letales en aguas internacionales. Varios diputados demócratas pidieron detalles sobre los carteles considerados “organizaciones terroristas” y recordaron que la Constitución de EEUU reserva al Congreso la facultad de declarar la guerra.

Reportes de medios estadounidenses señalaron la existencia de un memorándum del Departamento de Justicia que autorizaría incluso la participación de la CIA en este tipo de operaciones, lo que especialistas interpretan como un regreso a periodos de máxima tensión en la relación entre Washington y América Latina. Al comparecer ante el Senado, la fiscal general Pam Bondi evitó confirmar la existencia del memorándum y reafirmó las acusaciones judiciales contra Maduro.

Según Evan Ellis, académico del Colegio de Guerra del Ejército estadounidense, la probabilidad de escalada militar es “del 50%” si la situación no se resuelve antes de fin de año. Ellis advirtió que Washington podría emplear inteligencia para procesar a Maduro o aumentar la presión militar, una apreciación compartida por otros ex altos funcionarios de Seguridad estadounidense, como Frank Mora, que consideran incierto el propósito final de la campaña, entre la lucha contra el narcotráfico y la esperanza de provocar el colapso del régimen chavista. La Casa Blanca rechazó una solicitud formal de diálogo realizada por Maduro.

En el entorno regional, el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EEUU (USSOUTHCOM), organizó este martes una visita a Granada y Antigua y Barbuda para reforzar la cooperación en seguridad y evaluar la instalación temporal de radares y personal técnico estadounidense en el aeropuerto internacional de Granada. Autoridades granadinas aseguraron que cualquier decisión será adoptada bajo criterios de soberanía e interés nacional.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald Trumpúltimas noticias américaVenezuelanarcotráfico

Últimas Noticias

Un estudio revela que varios suplementos de proteína tienen niveles peligrosos para la salud

Una reciente evaluación de productos proteicos de venta libre encontró presencia de metales pesados en la mayoría de las muestras examinadas

Un estudio revela que varios

Miles de personas en California enfrentan órdenes de quedarse en casa y evitar la exposición al aire libre

Varios condados del estado han recibido advertencias debido a condiciones atmosféricas peligrosas para diversos grupos de personas

Miles de personas en California

Donald Trump exigió a Hamas entregar los cuerpos restantes de los rehenes israelíes para avanzar en el acuerdo sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos advirtió que el proceso no puede continuar mientras no se cumpla la promesa de devolver los restos de todas las víctimas. “La tarea no está terminada”, dijo

Donald Trump exigió a Hamas

La ex detective encubierta Kara Connolly reveló algunos de los casos más impactantes y exigentes de su carrera

El testimonio de la agente retirada en una entrevista para “This Past Weekend” reveló cómo la evolución del delito y la política criminal transformaron el trabajo policial y la percepción de seguridad en las grandes ciudades estadounidenses

La ex detective encubierta Kara

Instagram impondrá restricciones automáticas para menores: así funcionarán las nuevas reglas

La plataforma ajustará la experiencia de los adolescentes con filtros de contenido y controles parentales inspirados en la clasificación PG-13

Instagram impondrá restricciones automáticas para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió D’Angelo, ícono del neo-soul

Murió D’Angelo, ícono del neo-soul en el siglo XXI

El inesperado pasado de los hipopótamos en Europa: vivieron junto a mamuts y rinocerontes lanudos

Video: la misteriosa parada de Pablo Laurta antes de asesinar a su ex y a su suegra con el auto del chofer desaparecido

Se dispara las tasas de interés antes de una licitación del Tesoro y en medio de la expectativa ante la cumbre Trump-Milei

Lázaro Báez denunció a uno de los jueces que lo condenó en la “Ruta del dinero K″ e insiste con la prisión domiciliaria

INFOBAE AMÉRICA
El paraíso según Diane Keaton:

El paraíso según Diane Keaton: de su incredulidad con el infierno a la fascinación por el más allá

Arquitectura con conciencia: cómo los futuros arquitectos diseñan con el planeta en mente

Airbus destronó a Boeing: el A320 superó al 737 y se convirtió en el avión comercial más vendido de la historia

Murió D’Angelo, ícono del neo-soul en el siglo XXI

La expansión silenciosa de la Anomalía del Atlántico Sur: satélites en riesgo, misterios bajo África y el papel clave de la misión Swarm

TELESHOW
La reacción de Mauro Icardi

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”

Murió Luis Pedro Toni, histórico periodista de espectáculos

Wanda Nara reveló el motivo por el que Icardi no le devuelve sus cosas de Turquía: “Quiere que volvamos a vivir allá”

Julieta Poggio le respondió a Sabrina Rojas por las críticas a su novio: “Es un comentario anticuado”

Palito Ortega habló sobre su problema de salud que lo obligó a postergar su show: “Tengo que hacer reposo”