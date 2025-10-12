Declaran el estado de emergencia en Nueva Jersey y Nueva York por inundaciones y fuertes vientos

Equipos de emergencia refuerzan las costas de Nueva Jersey ante la alerta por inundaciones y vientos de hasta 97 km/h. (REUTERS/Brendan McDermid)

Un poderoso nor’easter avanza por la Costa Este de Estados Unidos y provocó la declaración de estado de emergencia en Nueva Jersey y Nueva York, mientras las autoridades alertan sobre el riesgo de graves inundaciones costeras, vientos que alcanzan fuerza de tormenta tropical y lluvias intensas que afectan a millones de personas desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra.

El sistema, que comenzó su avance desde el sureste durante el fin de semana, ya ha generado daños significativos en las costas de Carolina del Norte, donde el Departamento de Transporte local reportó el cierre de un tramo de la Highway 12 en el condado de Dare debido a condiciones de conducción inseguras por el desbordamiento del océano. “Los conductores continúan ignorando las barricadas y se arriesgan a circular sobre carreteras inundadas”, advirtieron las autoridades.

Según el meteorólogo Bob Oravec, del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en College Park, Maryland, “los efectos más graves van a ser el potencial de inundaciones costeras, especialmente para las áreas desde el noreste de Carolina del Norte hasta gran parte de la costa de Nueva Jersey”. Oravec agregó que también se pronostican lluvias fuertes para el sureste de Nueva Inglaterra, el área metropolitana de Nueva York y sectores de Carolina del Sur.

El NWS de Nueva York mantiene su advertencia por inundaciones graves en los cinco distritos y la zona sur de Long Island. (REUTERS/Brendan McDermid)

Nueva Jersey y Nueva York toman medidas ante la tormenta

La gobernadora interina de Nueva Jersey, Tahesha Way, decretó el estado de emergencia para los 21 condados del estado desde la noche del sábado 11 de octubre: “a partir del domingo, una tormenta costera peligrosa empezará a azotar nuestro estado con condiciones extremas en varios condados, especialmente en los de la costa”, advirtió Way.

“Exhorto a todos los residentes de Nueva Jersey a extremar precauciones, monitorear los pronósticos locales, estar atentos a los protocolos de evacuación y mantenerse fuera de las carreteras salvo que sea estrictamente necesario”.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul también declaró el estado de emergencia ante el impacto del nor’easter. La oficina del NWS localizó su advertencia en la ciudad de Nueva York y zonas suburbanas de Long Island, bajo un aviso de inundación costera y otro de vientos fuertes hasta, al menos, el lunes por la tarde. “Hay un aviso de inundaciones costeras de moderadas a graves para las bahías del sur de Nassau y el suroeste de Suffolk durante la pleamar”, indicó el NWS.

El servicio meteorológico de Estados Unidos advirtió sobre olas de hasta 1,2 metros y acumulados de lluvia que pueden alcanzar los 13 centímetros en zonas costeras. (REUTERS/Jonathan Drake)

Impacto directo y daños materiales

Las autoridades han alertado sobre marejadas hasta 1,2 metros en la costa atlántica, así como vientos de hasta 97 km/h. En la costa de Carolina del Norte, donde la tormenta llegó el sábado, estas condiciones extremas ocasionaron el colapso de varias viviendas en la zona de los Outer Banks, ya afectada por eventos repetidos de oleaje fuerte.

Además, voluntarios se han movilizado para colocar sacos de arena en las playas de Nueva Jersey y minimizar el daño en las áreas de mayor exposición.

“Estas condiciones provocarán carreteras inundadas y posibles cortes de energía localizados”, explicó el alcalde de Ocean City, Richard Meehan, quien pidió a los vecinos tomar medidas semejantes a las de la histórica Superstorm Sandy: “utilicen como referencia la magnitud de las inundaciones registradas durante Sandy para prepararse junto a sus familias ante este fenómeno”.

Alerta para decenas de millones en la región

El nor’easter afecta a decenas de millones de personas a lo largo de un corredor de 800 kilómetros en la Costa Este, con una variedad de advertencias de inundación costera y avisos de viento que incluyen a los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, el litoral de Nueva Jersey, Delaware, Maryland y hasta Massachusetts (incluyendo Martha’s Vineyard y Nantucket).

Viviendas colapsadas y rutas bloqueadas en Carolina del Norte muestran el impacto del nor’easter. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El centro de pronóstico de FOX Weather detalló que la parte más intensa del ciclón se ubicaba en la región del Mid-Atlantic, con comunidades de Delaware, Maryland y Nueva Jersey recibiendo fuertes lluvias y ráfagas de viento a partir del domingo por la mañana.

En Bowers Beach, Delaware, el nivel del mar superó las cámaras de monitoreo durante la marea alta poco después de la medianoche, según informó Mark Sudduth, cazador de tormentas de FOX Weather. En Massachusetts y otras zonas, los avisos de viento permanecen activos con ráfagas previstas de hasta 80 km/h.

El Servicio Nacional de Meteorología mantiene su previsión de que las lluvias más intensas y las mayores ráfagas se concentrarán en las áreas costeras, con acumulados de lluvia que oscilarán entre 2,5 a 13 centímetros y olas que pueden ocasionar erosión de las playas. Muchas áreas urbanas y con sistemas de drenaje insuficiente pueden enfrentar anegamientos súbitos.

Algunas terminales aéreas entre Washington, D.C. y Boston han comenzado a reportar retrasos y cancelaciones de vuelos, mientras se anticipa que el ciclón pierda intensidad durante la noche del lunes, aunque el monitoreo y las precauciones continúan.