Estados Unidos

Calendario lunar de octubre 2025: así se verá la luna las siguientes noches desde Estados Unidos

Esta semana, el cielo nos ofrecerá un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

La luna nos muestra una parte distinta de su cara cada semana, así se podrá ver en los siguientes días desde Estados Unidos, de acuerdo al calendariolunar.

Para mucha gente, la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida; para otras más se trata de un evento astronómico digno de admirarse.

Calendario lunar octubre

Estas son las fases de la luna de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Actualmente podemos ver la luna
Actualmente podemos ver la luna llena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luna llena:

Actualmente y desde el pasado 07 de Octubre de 2025, estamos en la fase de luna llena, esto significa que el satélite natural que rodea nuestro planeta estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible se verá completamente iluminada.

Esta es, sin duda, la mejor oportunidad para admirar el cielo nocturno y contemplar la majestuosidad de la luna en todo su esplendor.

Cuarto menguante

Para la siguiente semana, toda vez que termine la luna llena, llegará la fase del cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el satélite natural sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en la luna

Claro que en la luna hay clima, sin embargo, la definición de “estado del tiempo” para el satélite natural que gira alrededor de la Tierra es muy diferente al que tenemos nosotros.

De acuerdo con la NASA, en la luna no cae nieve, los truenos nunca suenan, tampoco se forman nubes en el cielo.

El clima lunar está dominado por cambios de temperatura de cientos de grados, rocas espaciales entrantes de todos los tamaños y partículas, así como energía que viaja desde el sol y más allá.

El calor abrasador y el frío escalofriante son comunes en la luna, esto hace que los cambios de temperatura sean rápidos y dramáticos.

Esto se debe a que la luna no tiene una atmósfera como la de la Tierra. En su lugar tiene una capa de gas apenas visible alrededor de la Luna se llama exosfera.

La exosfera lunar es demasiado pequeña para atrapar o difundir la energía del Sol, por lo que las diferencias entre las áreas iluminadas por el sol y las áreas sombreadas de la Luna son extremas.

Las temperaturas cerca del ecuador de la Luna pueden aumentar a 121 grados centígrados durante el día y luego caer en picado después del anochecer a -133 grados centígrados.

En los cráteres profundos cerca de los polos de la luna, las sombras permanentes mantienen la superficie aún más fría, la NASA ha registrado temperaturas inferiores a los -246 grados centígrados.

Temas Relacionados

Calendario lunarLunaestados-unidos-noticiasnoticias

Últimas Noticias

Spotify Estados Unidos: las 10 canciones más reproducidas este día

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estas son las canciones que han tenido una mejor aceptación entre el público

Spotify Estados Unidos: las 10

Filadelfia: conoce el pronóstico del tiempo para mañana viernes 10 de octubre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Filadelfia: conoce el pronóstico del

Cuál será el estado del tiempo en Reston para mañana

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Cuál será el estado del

Estafadores usan cartas falsas para robar beneficios del Seguro Social de adultos mayores en Estados Unidos

La SSA advirtió sobre documentos que suplantan a la Corte Suprema, con la intención de obtener información personal y dinero de las víctimas

Estafadores usan cartas falsas para

La NHTSA investiga a Tesla tras al menos 58 incidentes de seguridad vinculados a su sistema de conducción autónoma

El sistema Full Self-Driving de la compañía de Elon Musk ha sido reportado por pasar semáforos en rojo e intentar cambiarse a carriles en sentido contrario

La NHTSA investiga a Tesla
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco recetas con frutos secos

Cinco recetas con frutos secos para innovar en la cocina y deleitarse

Javier Milei volverá a hacer campaña en PBA: visitará San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

Una reforma de la Justicia en Santa Cruz enfrentó al kirchnerismo con el gobernador Vidal y desató una crisis

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos enviará 200 soldados

Estados Unidos enviará 200 soldados a supervisar la implementación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

Estados Unidos solicitó a Granada instalar equipos de radar y personal militar en su territorio

El presidente palestino Mahmud Abbas celebró el acuerdo por Gaza: “Ha llegado el momento de una paz duradera”

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la red global que sostiene el comercio clandestino de petróleo iraní

La frecuencia se cuadruplicó en la última década y el mundo enfrenta un desafío sin precedentes, alerta un estudio

TELESHOW
El video de Mariano Martínez

El video de Mariano Martínez bailando sin remera y tomando vino por el que fue criticado: “Fue una copa”

La palabra de Romina Uhrig tras el alta de Thiago Medina: “Esto fue un milagro porque no le daban posibilidades”

Vero Lozano habló después de la polémica con Susana Giménez en el Martín Fierro: “No me arrepiento de nada”

Charly García estrenó su tema junto a Sting: un viaje en el espacio y el tiempo entre Buenos Aires y Nueva York

Valeria Mazza regresó a la Argentina: el feliz reencuentro en su casa