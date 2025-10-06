Una jueza federal bloqueó el envío de tropas de la Guardia Nacional de California a Portland

La jueza bloqueó el despliegue en Portland de la Guardia Nacional (Euroa Press)

Una jueza federal en Oregón, Karin Immergut, ordenó el domingo suspender el despliegue de tropas federalizadas de la Guardia Nacional de California, o de cualquier otro estado, hacia Portland. La decisión se produjo horas después de que la Casa Blanca movilizara centenares de efectivos de California y Texas.

En su resolución, la magistrada explicó que los demandados —el presidente Donald Trump y los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional, Pete Hegseth y Kristi Noem, junto con sus carteras— “se han preparado para desplegar al menos 200 miembros de la Guardia Nacional de California para llevar a cabo la misma misión ilegal en Portland bajo la misma autoridad inadecuada”.

Oficiales del ICE detuvieron a un manifestante este domingo en el sur de Portland (REUTERS/Carlos Barria)

La orden de restricción temporal adicional fue concedida a solicitud del estado de California, que buscaba impedir que hasta 300 miembros de su Guardia Nacional fueran enviados a la ciudad de Oregón. Según la jueza Immergut, la medida es necesaria para “preservar el statu quo e impedir que los demandados eludan la orden de este Tribunal” y prevenir “múltiples formas de daño irreparable que se producirían una vez que los militares estuvieran en el terreno”, incluyendo “el aumento del malestar social que requiere la desviación de los recursos policiales estatales y locales”.

La magistrada subrayó que las autoridades demandadas trataron de “eludir la conclusión de este Tribunal de que dicho despliegue fue ilegal”, lo que “altera el statu quo que la orden de protección temporal original del Tribunal pretendía preservar y amenaza con causar muchos de los mismos daños irreparables que las acciones que este Tribunal prohibió directamente”.

Concluyó que, por ello, era “dentro de la facultad de este Tribunal otorgar una ORT adicional para bloquear la vía que los Demandados están utilizando para eludir la Orden anterior”.

Las medidas de Donald Trump no fueron vistas con buenos ojos bajo la lupa de la jueza Karin Immergut (Europa Press)

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, afirmó antes del fallo: “Lo que era ilegal con la Guardia Nacional de Oregón es ilegal con la Guardia Nacional de California”. Además, ironizó: “La orden de la jueza no fue un pequeño detalle procesal que el presidente pudiera sortear como lo hace mi hijo de 14 años cuando no le gustan mis respuestas”.

La decisión se produce en un contexto en el que Washington también ha ordenado el despliegue de 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas en Oregón e Illinois por al menos dos meses, a pesar del rechazo del gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien calificó la medida como una “invasión de Trump” y señaló: “No hay razón para que un presidente envíe tropas militares a un estado soberano sin su conocimiento, consentimiento ni cooperación”.

El gobierno de Trump calificó a Chicago como una “zona de guerra” (REUTERS/Carlos Barria)

Horas antes, el gobernador de California, Gavin Newsom, denunció la movilización de 300 efectivos hacia Portland. Según el Pentágono, fueron “aproximadamente” 200 los agentes reasignados, mientras que la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, indicó que 101 miembros de la Guardia Nacional ya estaban desplazados y “entendemos que hay más en camino”.

(Con información de EP)