Estados Unidos

Un oso negro atacó y mató a un hombre que acampaba en una montaña en Arkansas

El cadáver del campista fue encontrado con heridas compatibles con el ataque de un gran carnívoro, lo que ha llevado a intensificar los patrullajes y aplicar medidas preventivas entre los habitantes

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Un oso negro es buscado
Un oso negro es buscado por autoridades tras el ataque mortal a un hombre en el campamento Sam’s Throne, en los montes Ozarks de Arkansas. (Freepik)

Un hombre de 60 años originario de Missouri fue hallado sin vida en el área del Camping Sam’s Throne, en los montes Ozarks de Arkansas, tras ser víctima de un ataque mortal de oso negro. Autoridades del condado de Newton confirmaron el viernes 3 de octubre que la muerte corresponde a una “mutilación causada por un animal” y declararon el hecho como un accidente, según información publicada por The New York Times.

La identificación formal del animal como un oso negro se mantiene en espera de los resultados de pruebas genéticas. Según los peritajes preliminares, la víctima presentaba heridas consistentes con las producidas por un carnívoro de gran tamaño. El sitio, así como los alrededores del campamento, han quedado clausurados “al menos durante el resto del mes”, explicó el sheriff Glenn Wheeler, hasta que pueda verificarse la captura del animal mediante análisis de ADN.

Miembros de la autoridad local, cazadores y perros rastreadores participan en la búsqueda del oso, que, de ser atrapado, será sacrificado. Se han instalado trampas en la zona, aunque el propio Wheeler anticipó que el proceso puede prolongarse: “no importa cuánta comida humana, basura y cebo utilicemos, en cuanto las bellotas locales empiezan a caer, dejan de visitar la comida humana. Engordan con bellotas porque es su alimento natural preferido”, comentó el sheriff al New York Times. Las bellotas comenzaron a caer esa semana, lo que dificulta el rastreo.

La zona del incidente permanecerá
La zona del incidente permanecerá cerrada hasta que las pruebas de ADN permitan identificar con certeza al animal responsable del ataque. (Google Maps)

La víctima, cuyo nombre aún no ha sido revelado, acampaba solo y la alerta se dio luego de que un familiar notificara la falta de comunicación durante varios días. Previamente, el hombre había enviado fotos de un oso dentro del campamento. Desde ese mensaje, no volvió a establecer contacto.

“Creemos que este oso está muy habituado a la zona y no le tiene miedo a los humanos”, señaló Wheeler al medio estadounidense, y agregó que habría existido un encuentro reciente entre otro hombre y posiblemente el mismo animal. “No hubo ataque, pero el oso no mostró temor”, explicó, calificando esa conducta como inusual para la especie.

El ejemplar buscado sería un macho joven, recientemente separado de su madre, con un peso estimado entre 45 y 55 kilogramos. Autoridades locales esperan que vuelva al área, dado su comportamiento “familiarizado” con el lugar.

El oso tendría marcas distintivas que, de acuerdo con el sheriff, permitirán diferenciarlo con alto grado de certeza para evitar errores al identificarlo. “Si, según los datos postmortem, el oso capturado no es responsable, se le dejará marchar”, aseguró Wheeler en conversaciones con The New York Times.

El Osos negro estadounidense es
El Osos negro estadounidense es la única especie de oso presente en Arkansas y la más común de América del Norte, con más de 5.000 ejemplares en el estado. (Archivo)

Este episodio revive la preocupación en el estado tras un incidente ocurrido en Franklin County el mes pasado, donde Vernon Patton, de 72 años, falleció tras las heridas causadas por un ataque de oso negro mientras trabajaba en un tractor. Según testigos, Patton operaba su maquinaria a la vera de una carretera cuando fue sorprendido por el animal.

El oso negro estadounidense (Ursus americanus), según la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas (Arkansas Game and Fish Commission), es la única especie de oso presente en el estado y la más común en América del Norte. La cantidad de ejemplares supera los 5.000 solo en Arkansas, y la temporada anual de caza para la especie inició en el condado de Newton el 17 de septiembre.

Las autoridades y organizaciones conservacionistas subrayan que el oso negro tiende a evitar contacto humano, a diferencia de otras especies de osos. De acuerdo con la World Animal Foundation, se trata del oso menos agresivo de Norteamérica. Los ataques ocurren principalmente como defensa propia o cuando el animal se siente acorralado. Estimaciones de la fundación indican que, de los 750.000 osos negros en el continente, la especie “mata en promedio a menos de una persona por año”.

Wheeler reiteró la advertencia a residentes y visitantes: “no quiero que esto se convierta en una caza indiscriminada contra cualquier oso, ya que la mayoría les teme a los humanos y huye. Pero no pongan en riesgo sus vidas ni la de otros”. El sheriff insistió también en la importancia de no alimentar ni acercarse a estos animales, cuyas conductas pueden alterarse ante la presencia de comida humana, atrayéndolos a zonas habitadas.

Temas Relacionados

Oso negroAtaqueMontes OzarksArkansasestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Las mejores películas en Hulu en Estados Unidos hoy

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Las mejores películas en Hulu

Filmes para ver esta noche en Netflix Estados Unidos

Netflix busca mantenerse en el agrado de su audiencia a través de estas narrativas

Filmes para ver esta noche

Las mejores películas en Paramount+ en Estados Unidos hoy

Con estas historias, Paramount+ busca seguir gustando a los usuarios

Las mejores películas en Paramount+

Ranking Prime Video: las películas más vistas HOY por el público estadounidense

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Ranking Prime Video: las películas

Clima Virginia: predicción del clima para mañana lunes 6 de octubre en Reston

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima Virginia: predicción del clima
ÚLTIMAS NOTICIAS
Victoria Villarruel se mostró con

Victoria Villarruel se mostró con el kirchnerista Gildo Insfrán, en el homenaje a los caídos por un ataque de Montoneros

“Estamos trabajando con el Tesoro norteamericano”, dijo Javier Milei, y aseguró que “el rumbo es el correcto”

Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

La renuncia de Espert: qué dice la ley sobre su reemplazo como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires

Un planeta que absorbe cantidades récord de gas y polvo sorprende a los científicos

INFOBAE AMÉRICA
Trump anunció que la primera

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

El permanente ataque del socialismo del siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

TELESHOW
Catherine Fulop recordó su caída

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”

Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes

El divertido baile de Jimena Barón con Matías Palleiro en San Martín de los Andes: “Inaugurada la temporada de tangas”

Daniela Celis relató el emotivo momento en el que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas: “Ellas le decían ‘papá, papá’”

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”