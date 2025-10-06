Mark Sanchez, exmariscal de campo de la NFL, fue acusado de agresión grave tras un altercado en Indianápolis. (Archivo)

El exquarterback de la NFL, Mark Sanchez, enfrenta un cargo por agresión grave en Indianápolis tras un violento altercado con un conductor de camión de 69 años ocurrido la madrugada del sábado 3 de octubre.

Así lo confirmó Ryan Mears, fiscal del condado de Marion, quien informó que la acusación formal es por “agresión grave de nivel 5 que implica lesiones corporales serias”, lo que podría traducirse en una sentencia de uno a seis años de prisión en caso de ser declarado culpable.

El incidente, que tuvo lugar en las inmediaciones de un hotel Westin del centro de Indianápolis, comenzó como una disputa por el acceso a un muelle de carga y terminó con dos personas hospitalizadas: Sanchez, de 38 años, y el otro involucrado, identificado en documentos judiciales como P.T., empleado de la empresa Restaurant Technologies.

El incidente ocurrió frente a un hotel en el centro de Indianápolis y dejó a Sanchez hospitalizado con heridas de arma blanca. (AP Foto/Kyusung Gong)

Según la declaración jurada recogida en los informes policiales y citada por el fiscal, la confrontación “nunca debió haber ocurrido”. Mears señaló que “lo que comenzó como un desacuerdo entre un exatleta profesional de 38 años y un hombre de 69 años no debería haber escalado a la violencia ni haber dejado a nadie gravemente herido”. Además, recalcó que la investigación continúa y que “Sanchez podría enfrentar cargos adicionales a los ya anunciados”.

Cronología del altercado

De acuerdo con los registros judiciales y la declaración del propio conductor, citada por CBS News, el altercado se originó cuando Sanchez, bien vestido y bajo aparente estado de embriaguez, se aproximó al camión de P.T., quien en ese momento accedía a la zona de carga. P.T. contó a la policía que al acercarse para escuchar mejor a Sanchez —debido a que no llevaba puestos sus audífonos— percibió un fuerte olor a alcohol y notó que el exjugador arrastraba las palabras.

En su declaración, P.T. relató que intentó tomar su teléfono móvil del interior del camión para contactar a su supervisor, pero “Sanchez le bloqueó el paso”. El documento agrega que P.T. intentó entrar al vehículo varias veces por diferentes puertas sin éxito, pues “Sanchez bloqueaba su acceso cada vez”. Finalmente, dijo, recurrió a un gas pimienta: “Le rocié la cara con gas pimienta. Este tipo es mucho más grande y joven que yo. Temí por mi vida”, expresó.

Sanchez enfrenta cargos que podrían acarrearle entre uno y seis años de prisión si es declarado culpable. (Archivo)

Según la versión recogida por las autoridades, luego de la intervención con gas pimienta, Sanchez persistió. “Vi que se acercaba otra vez, pensé que intentaba matarme”, afirmó el conductor. Fue entonces cuando, en lo que describió como “una situación de vida o muerte”, utilizó un cuchillo con el que apuñaló a Sanchez dos o tres veces.

También relató que en el forcejeo fue empujado contra un contenedor de basura y cayó sobre unos pallets. Posteriormente, pudo reincorporarse y asestó una última puñalada, tras la cual el exjugador “parecía sorprendido y se retiró del lugar”.

La policía y los servicios médicos atendieron a ambos en diferentes hospitales. Mark Sanchez fue ingresado con “varias heridas de arma blanca en el costado derecho del torso”, de acuerdo con el parte médico citado en el expediente. Por su parte, P.T. presentó una “laceración severa en la mejilla izquierda”.

Graves consecuencias legales y laborales

A la acusación por agresión grave, se suman cargos menores: agresión con lesiones, intoxicación pública y allanamiento ilegal de vehículo, según informaron las autoridades este lunes 6 de octubre.

Tras el altercado, Sanchez fue ingresado a un hospital y permanecía estable según su agente. (Kirby Lee/USA TODAY Sports/REUTERS)

Mark Sanchez, que desde 2021 se desempeña como analista de la NFL para Fox Sports, se encontraba en Indianápolis como parte del equipo de transmisión para el encuentro dominical entre los Las Vegas Raiders y los Indianapolis Colts. Su ausencia en la retransmisión fue confirmada al aire por su colega Chris Myers, quien expresó “nuestro apoyo y oraciones para Sanchez y todos los afectados por el incidente”.

Su agente, Andrew Kessler, declaró a CBS News que “Sanchez está estable y en proceso de recuperación en el hospital”. Según las autoridades, hasta el domingo el exjugador aún no había sido ingresado formalmente en la cárcel.

Mark Sanchez jugó ocho temporadas en la NFL tras ser seleccionado en la quinta posición global del draft de 2009 por los New York Jets. Llevó al equipo a disputar dos campeonatos consecutivos por la AFC en sus dos primeras campañas. Luego integró las filas de los Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys y Washington, donde finalizó su carrera en 2018.

La audiencia inicial del caso está programada para el martes 7 de octubre a las 8:30 a.m., hora del este. Hasta el momento, la defensa de Sanchez no ha hecho declaraciones públicas sobre el proceso.