México Deportes

Mark Sánchez, ex jugador mexicano de la NFL sufrió ataque con arma blanca en Indianápolis

El ahora comentarista de Fox Sports se encontraba en la ciudad para cubrir el juego Colts vs Raiders

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El exmariscal de campo, recordado
El exmariscal de campo, recordado por su paso con los Jets, sufrió un ataque que lo mantiene hospitalizado.

Este sábado 4 de octubre se confirmó un hecho que conmocionó al deporte estadounidense: Mark Sánchez, exmariscal de campo de la NFL y de ascendencia mexicana, fue apuñalado en la madrugada en Indianápolis y permanece hospitalizado. El reporte inicial fue difundido por TMZ, señalando que el exjugador de 38 años se encuentra en estado crítico tras el ataque.

De acuerdo con la información, agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis atendieron una llamada alrededor de las 00:30 horas por un “disturbio en un callejón” cercano a West Washington Street y North Senate Avenue. Al llegar, encontraron a un hombre apuñalado y a otra persona herida frente a un pub. La víctima principal fue identificada como Sánchez, quien fue trasladado de inmediato a un hospital local.

Las autoridades mantienen abierta la
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas de la agresión.

Sánchez se encontraba en Indianápolis como parte de su labor actual como comentarista de Fox Sports, asignado a la transmisión del partido entre los Indianapolis Colts y los Las Vegas Raiders en el Lucas Oil Stadium. Su inesperada hospitalización interrumpió la cobertura que realizaría este fin de semana.

La noticia generó preocupación inmediata entre fanáticos de la NFL y excompañeros de equipo. Mark Sánchez jugó 10 temporadas en la liga, siendo seleccionado en la quinta posición global del Draft 2009 por los New York Jets, donde protagonizó algunas de las mejores campañas de la franquicia en la era moderna.

Poco después de que la noticia se difundiera, Fox Sports emitió un comunicado para aclarar la situación. En él, confirmaron que su analista deportivo fue herido en Indianápolis, pero aseguraron que se encuentra estable y en recuperación, en contraste con la versión inicial que apuntaba a un estado crítico.

ARCHIVO Foto del 5 de
ARCHIVO Foto del 5 de diciembre del 2021, Mark Sanchez camina en el campo antes del juego de los Rams de Los Ángeles ante los Jaguars de Jacksonville. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo)

“Mark Sánchez resultó herido en Indianápolis el sábado y actualmente se encuentra recuperándose en el hospital en condición estable. Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su excepcional atención y apoyo. Nuestros pensamientos y oraciones están con Mark, y pedimos a todos que respeten la privacidad de él y su familia durante este momento”, declaró la cadena televisiva.

El ataque está bajo investigación. La policía local informó que un sospechoso fue detenido poco después del incidente, aunque aún no se revelan los motivos que desencadenaron la agresión.

Sánchez, reconocido como una de las figuras latinas más representativas en la NFL, no solo dejó huella en el campo con su paso por equipos como New York Jets, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys y Washington Football Team, sino que también consolidó su carrera en los medios deportivos tras su retiro.

Por ahora, se espera mayor información sobre su evolución médica y los avances de la investigación, mientras el mundo del futbol americano se mantiene a la expectativa de su pronta recuperación.

Temas Relacionados

Mark SánchezNFLfutbol americanomexico-deportes

Más Noticias

México vs Marruecos EN VIVO: Arranca el segundo tiempo que de momento está empatado

Muy pocas jugadas de peligro de parte de ambas selecciones, sin embargo, tras la igualada de Brasil y España, el TRI está clasificado

México vs Marruecos EN VIVO:

Andrade El Ídolo demuestra que no extraña WWE y gana título de peso pesado de compañía independiente de lucha libre

El gladiador mexicano no pierde el tiempo en causar impacto ahora que su última etapa en la WWE ha llegado a su fin

Andrade El Ídolo demuestra que

Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo”

El luchador compartió su visión sobre su identidad y lo que representa dentro del cuadrilátero

Penta Zero Miedo habla de

César ‘Chelito’ Delgado emula a Chicharito Hernández y anuncia su “interesante” proyecto en YouTube

El Chelito utiliza la frase viral de Chicharito para invitar a sus seguidores a ver sus próximos contenidos

César ‘Chelito’ Delgado emula a

Alessandro Del Piero comparte por error la posible indumentaria de México rumbo al Mundial 2026

La publicación viral del exdelantero italiano expuso los diseños de varias selecciones, destacando el histórico modelo mexicano

Alessandro Del Piero comparte por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Se desata balacera en plena

Se desata balacera en plena fiesta patronal de Tepaltepec, Michoacán; una pareja fue asesinada

Retuvo a su hija de dos años con machete en Nogales, Sonora, pero autoridades lograron rescatarla

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

¿“La Voz” tenía precio? Esta era la recompensa para detener a la hija de “El Ojos” del Cártel de Tláhuac

Harfuch anuncia golpe al Tren de Aragua en México: cae “Nelson” y dos cómplices por trata de personas y feminicidios

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez ignora públicamente

José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

El Corona Capital visitó una prestigiosa universidad en México para revelar secretos del ‘backstage’

Inés Gómez Mont estaría escondida en Dubái, según versión de Javier Ceriani

Proponen a Aaron Mercury y Aldo de Nigris como dupla para el Mundial 2026: ¿Llegarán las cápsulas de ‘Aldrón’?

La fiebre de Pokémon GO llegó a Cancún: el movimiento gamer transformó la ciudad con playas incluidas

DEPORTES

México vs Marruecos EN VIVO:

México vs Marruecos EN VIVO: Gil Mora adelanta al cuadro mexicano con un penal

Andrade El Ídolo demuestra que no extraña WWE y gana título de peso pesado de compañía independiente de lucha libre

Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo”

César ‘Chelito’ Delgado emula a Chicharito Hernández y anuncia su “interesante” proyecto en YouTube

Alessandro Del Piero comparte por error la posible indumentaria de México rumbo al Mundial 2026