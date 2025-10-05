Estados Unidos

Dos tiroteos masivos dejaron al menos tres personas muertas y quince heridas en Estados Unidos

Las autoridades de Carolina del Sur y de Alabama mantienen investigaciones abiertas y refuerzan las medidas de seguridad ante la preocupación de las comunidades afectadas

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La South Carolina State University
La South Carolina State University mantiene el campus cerrado luego de dos tiroteos que dejaron una persona muerta y dos heridas. (Bob Pardue/Alamy file)

En una nueva jornada marcada por la violencia armada en Estados Unidos, dos tiroteos masivos dejaron al menos tres personas muertas y quince más heridas en las ciudades de Montgomery, Alabama, y en el campus de South Carolina State University, durante eventos que congregaron a cientos de personas.

Según información divulgada por CBS News, la capital de Alabama vivió una situación crítica el sábado después de las 23:30, cuando un intercambio de disparos entre dos grupos armados en plena zona de ocio nocturno provocó la muerte de un joven de 17 años y una mujer de 43, con al menos doce heridos.

El jefe de la Policía de Montgomery, James Graboys, detalló que cinco de los heridos permanecen hospitalizados en estado grave, y precisó que siete de las víctimas tienen menos de 20 años, siendo la más joven una adolescente de 16.

“Esto fue el resultado de dos grupos enfrentados que dispararon en medio de una multitud”, explicó Graboys ante la prensa. “Los agresores no consideraron en ningún momento la seguridad de quienes los rodeaban”, subrayó el jefe policial.

Los dos tiroteos desataron una
Los dos tiroteos desataron una respuesta inmediata de la policía y motivaron la suspensión de actividades en instituciones educativas. (Imagen ilustrativa Infobae)

CBS News reportó que las fuerzas de seguridad recuperaron casquillos y varias armas en el lugar, mientras avanzan las entrevistas a posibles sospechosos. Hasta el domingo en la mañana no se habían efectuado detenciones.

La alcaldía de Montgomery, encabezada por Steven Reed, señaló a CBS News que el tiroteo ocurrió en la concurrida zona turística del centro, minutos después del partido de fútbol americano entre Tuskegee University y Morehouse College. Ese fin de semana la ciudad también celebraba la Alabama National Fair, con atracciones itinerantes que incluían una rueda de la fortuna.

El alcalde condenó los hechos y enfatizó: “para nosotros, esto no es admisible. No vamos a normalizar este tipo de conductas. La búsqueda de los responsables será total”. Tanto Reed como Graboys coincidieron en que el episodio no guarda relación con los eventos deportivos o comunitarios en curso.

Según CBS News, la investigación sostiene que al menos uno de los atacantes tenía como objetivo directo a una de las catorce personas alcanzadas por las balas. “Al detonarse los primeros disparos, otros individuos entre la multitud también extrajeron armas y empezaron a disparar”, relató Graboys. “Se generó un caos absoluto en medio de un gran número de asistentes”, detalló el oficial.

La Policía de Montgomery reportó
La Policía de Montgomery reportó dos fallecidos y doce heridos tras un tiroteo masivo en el centro de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiroteo en Carolina del Sur

Mientras tanto, en South Carolina State University (SCSU), en Orangeburg, a unos 64 kilómetros al sur de Columbia, dos episodios armados no relacionados dejaron una mujer muerta y dos hombres heridos, en plena celebración de homecoming, según reportó NBC News. Las detonaciones desencadenaron el cierre total del campus, la suspensión de actividades académicas previstas para el lunes 6 de octubre y la cancelación de eventos oficiales.

Las autoridades académicas informaron que el primer tiroteo ocurrió en inmediaciones de la residencia estudiantil Hugine Suites, provocando que la ocupante herida fuera trasladada a un hospital local donde perdió la vida. El segundo hecho afectó a un invitado masculino, quien resultó herido y tuvo que ser derivado en helicóptero a un centro de mayor complejidad.

Ambos ataques, según la South Carolina State University y la Law Enforcement Division del estado (SLED), no estarían vinculados entre sí, aunque las investigaciones continúan. “Las pesquisas siguen activas y no se descarta ninguna hipótesis”, indicó SLED en un comunicado recogido por NBC News.

El vicepresidente de la universidad, Gerald Hubbard Smalls, anunció el refuerzo de medidas como control de accesos, videovigilancia y la implementación de nuevos protocolos de emergencia. “Exhortamos a la colaboración de quienes puedan aportar información relevante”, remarcaron las autoridades.

Las investigaciones continúan y las
Las investigaciones continúan y las autoridades de Alabama y Carolina del Sur solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información relevante sobre los hechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones recogidas por NBC News, el presidente de la universidad, Alexander Conyers, ofreció sus condolencias y reiteró el compromiso institucional con la seguridad del campus. “Estamos colaborando plenamente con las fuerzas del orden para esclarecer estos hechos de violencia sin sentido”, afirmó Conyers. En paralelo, la institución mantiene apoyo psicológico y emocional para los estudiantes y empleados afectados.

Tanto en Montgomery como en Orangeburg, el ambiente permanece bajo tensión, con fuertes dispositivos policiales y limitaciones de acceso a las zonas comprometidas. Los equipos de investigación replican el pedido de colaboración ciudadana para identificar y detener a los implicados.

Las autoridades estatales y los responsables universitarios reiteraron el mensaje de que la normalización de los hechos violentos no es una opción. “Haremos todo lo necesario para recolectar las pruebas que nos permitan dar con los responsables”, concluyó el jefe policial Graboys, citado por CBS News, mientras NBC News informaba las continuas acciones de vigilancia y asistencia a la comunidad educativa afectada.

Temas Relacionados

TiroteoViolencia armadaSouth Carolina State UniversityMontgomeryAlabamaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Las mejores series de Prime Video Estados Unidos para ver hoy mismo

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Prime Video para estar a la altura de la competencia

Las mejores series de Prime

Un retiro de huevos se eleva a la máxima clasificación de riesgo por ser extremadamente peligrosos

Al menos 95 personas han presentado infecciones por el consumo del producto afectado; varias de ellas han requerido hospitalización

Un retiro de huevos se

Un delincuente sexual usó documentos falsos para inscribirse como alumno a una secundaria de Minnesota

El hombre de 22 años también logró unirse al equipo de futbol americano de la escuela y participar en varios entrenamientos

Un delincuente sexual usó documentos

Dos adolescentes murieron al intentar ‘surfear’ sobre el metro de Nueva York por un peligroso reto viral

Las autoridades han trabajado con diversas plataformas para eliminar el contenido que promueva estas peligrosas tendencias en redes sociales

Dos adolescentes murieron al intentar

MLB en vivo: a qué hora juegan los Yankees de Judge

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

MLB en vivo: a qué
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan prohibir que los condenados

Buscan prohibir que los condenados por delitos sexuales trabajen con niños en Mendoza

Martín Varsavsky: “El peso no es una moneda, es una herida”

Restauraron un histórico monumento de Mar del Plata y en menos de 24 horas lo vandalizaron: “Son cabezas de termo”

El aumento del nivel del mar amenaza infraestructuras urbanas y viviendas: las regiones más comprometidas

El gobierno versus los “traders astutos”: qué dice el Financial Times sobre la situación económica de la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
El gobierno de Macron anunció

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

El Gobierno de Israel confirmó que el lunes viajará su delegación a Egipto para negociar el plan de Trump para Gaza

Israel y la Cruz Roja coordinan la logística para la entrega de los rehenes a horas de las negociaciones en Egipto

La UE dijo que Rusia oculta su “fracaso” militar en Ucrania “con ataques terroristas” contra la población civil

Horacio Altuna: “Las mujeres están marcando tendencia y generando nuevas estéticas que enriquecen” a la historieta

TELESHOW
La reacción de Juana Viale

La reacción de Juana Viale ante el cruce de Susana Giménez y Vero Lozano por los ganadores del Martín Fierro

El festejo de cumpleaños de Paula Chaves con amigos: la presencia de Gimena Accardi tras su divorcio de Nico Vázquez

Transparencias, espalda al descubierto y delineado azul: el audaz look de Juana Viale en su programa

El conmovedor posteo de Daniela Celis ante la recuperación de Thiago Medina: “¡Los milagros existen!"

Sofía Pachano deslumbró con su look embarazada en una boda campestre: baile, complicidad y diversión entre amigos