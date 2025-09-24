Estados Unidos

Estados Unidos redujo los aranceles a vehículos de la Unión Europea

La decisión forma parte de los compromisos bilaterales y podría ampliarse a otros productos, aunque el acero y el aluminio aún enfrentan tarifas del 50%

Guardar
Un empleado del fabricante alemán
Un empleado del fabricante alemán de automóviles Porsche trabaja en la fábrica de Porsche en Stuttgart-Zuffenhausen, Alemania. REUTERS/Ralph Orlowski

Estados Unidos redujo aranceles para automóviles importados desde la Unión Europea al 15%, aplicando la medida de manera retroactiva a partir del 1 de agosto, según documentos publicados el miércoles por el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (U.S. Trade Representative).

La iniciativa, que da forma a los compromisos adoptados en el acuerdo comercial marco alcanzado entre ambas partes casi dos meses atrás, representa un paso relevante en la implementación de aquel pacto presentado durante un encuentro en uno de los campos de golf del presidente Donald Trump en Escocia.

El anuncio fue recibido con alivio por parte de la industria automotriz europea, especialmente en Alemania, donde las acciones de fabricantes como Volkswagen AG, Porsche AG y Mercedes-Benz Group AG experimentaron incrementos inmediatos tras la comunicación.

Las modificaciones, consolidadas oficialmente en el Federal Register, responden a peticiones de los fabricantes, quienes aguardaban desde hacía semanas la entrada en vigor de los nuevos aranceles para ajustar sus decisiones logísticas de importación. Porsche, entre las compañías más afectadas por los aranceles estadounidenses debido a su dependencia total de la exportación, vio subir su cotización hasta un 3,8% en Fráncfort tras conocerse la reducción.

La medida reduce la tasa arancelaria para automóviles y piezas de la UE del 25% anterior a un 15%, alineando el umbral con el acuerdo marco. La decisión de aplicar estos aranceles de forma retroactiva fue tomada después de que el bloque europeo adoptara, el pasado 28 de agosto, legislación para rebajar los gravámenes sobre bienes industriales estadounidenses y algunos productos agrícolas, un compromiso que resultaba imprescindible para que Washington procediera con la rebaja.

Un empleado del fabricante alemán
Un empleado del fabricante alemán de automóviles Porsche instala una rueda en un Porsche 911 en la fábrica de Porsche. REUTERS/Ralph Orlowski

El documento oficial también especifica extensas exenciones para productos europeos: se benefician los sectores aeronáutico (aviones y partes), productos farmacéuticos genéricos y sus ingredientes, así como recursos naturales no disponibles en Estados Unidos, como corcho y ciertos metales, con entrada en vigor a partir del 1 de septiembre. En este contexto, la UE logra mantener tarifas preferenciales de nación más favorecida (MFN, por sus siglas en inglés) para estos bienes. Según la publicación, otros productos sujetos ya a aranceles superiores al 15% bajo acuerdos MFN seguirán tributando a esas tasas más elevadas.

La administración de Trump aclaró en la orden que la lista de productos beneficiados podría modificarse en el futuro. El ajuste se enmarca en una orden ejecutiva previa que facultaba al ejecutivo para adaptar las tarifas en productos procedentes de países con los que hubiese alcanzado acuerdos comerciales específicos, en línea con su política denominada “aranceles recíprocos”, de acuerdo con lo señalado por Reuters.

A pesar del avance en el sector automotriz, ambos bloques aún enfrentan dificultades para acordar una reducción de los aranceles al acero y aluminio, productos para los que la Unión Europea continúa enfrentando aranceles del 50% en Estados Unidos, según consignó Bloomberg.

(Con información de Reuters y Bloomberg)

Temas Relacionados

estados unidosunión europeaarancelesdonald trump

Últimas Noticias

Estados Unidos puso a prueba misiles nucleares en el Atlántico tras la exhibición militar de China

La Marina realizó el lanzamiento desde un submarino cerca de Florida, en maniobras que buscarían verificar la eficacia de su arsenal tras los anuncios armamentísticos de Pekín

Estados Unidos puso a prueba

Series de moda en Paramount+ EEUU: descubre el top 10 con el que todos están enganchados

Con estas historias, Paramount+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Series de moda en Paramount+

Las bacterias “pesadilla” resistentes a los antibióticos aumentaron casi 70% en Estados Unidos

Los microorganismos que preocupan a los expertos requieren de potentes fármacos vía intravenosa para ser tratados

Las bacterias “pesadilla” resistentes a

Una nueva era en la gestión del agua y la energía: así funciona el primer canal cubierto con paneles solares en California

El innovador Proyecto Nexus en el Valle Central combina irrigación eficiente con generación eléctrica renovable. Cómo este avance permite soluciones sostenibles ante sequías y alta demanda energética regional

Una nueva era en la

Hulu Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Con estas historias, Hulu busca mantenerse en el gusto de la gente

Hulu Estados Unidos: Estas son
ÚLTIMAS NOTICIAS
Efecto Trump: el dólar cayó

Efecto Trump: el dólar cayó por tercer día y acciones y bonos recuperaron todo lo perdido desde la elección bonaerense

Verano 2026: Aerolíneas Argentinas expande su operación en Uruguay con vuelos desde Brasil

La ciencia detras de la voz de Taylor Swift: por qué su manera de hablar se transformó con su carrera

Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Dinamarca: el aeropuerto

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

TELESHOW
El increíble relato que hizo

El increíble relato que hizo quebrar en llanto a Yuyito González: “Esto es insólito”

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen