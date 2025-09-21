Un hombre fue arrestado por grabar a mujeres en los probadores de un Target en California

Un hombre que grababa a mujeres en un probador de Target fue arrestado por las autoridades de California. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Un hombre de 25 años, identificado como Jack Crawford, fue arrestado en Thousand Oaks, California, tras ser acusado de realizar grabaciones a mujeres dentro de los probadores de una tienda Target. De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura (VCSO), los hechos ocurrieron entre mayo y junio de este año, afectando a al menos ocho víctimas. Las autoridades confirmaron que Crawford fue detenido el viernes 19 de septiembre y enfrentará ocho cargos por invasión de la privacidad.

El incidente que motivó la intervención policial se reportó el 5 de junio, cuando una mujer detectó un teléfono móvil asomándose por encima del muro de su probador en la tienda, ubicada en la cuadra 2700 de Teller Road. “La víctima observó una cámara de celular sobre la pared y hacia el interior del probador. La víctima gritó y el celular fue retirado de inmediato”. Tras el llamado, los agentes acudieron al lugar y revisaron imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda.

Las grabaciones de videovigilancia permitieron identificar a Crawford como el presunto responsable. Posteriormente, los detectives obtuvieron una orden judicial para analizar su teléfono móvil, donde hallaron varios videos que documentaban a mujeres dentro de los probadores en fechas específicas: 12 de mayo, 2 de junio y 5 de junio. Crawford fue finalmente detenido el miércoles pasado y trasladado a la cárcel del Este del condado.

Investigación en curso y llamados a posibles víctimas

Las autoridades no descartan que existan más víctimas, por lo que exhortan a la población a denunciar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han identificado a ocho mujeres como víctimas directas de estos hechos, si bien no descartan la existencia de más personas afectadas. La VCSO señaló que el material encontrado en el teléfono de Crawford corresponde a mujeres desconocidas que aparecen en las grabaciones de los probadores durante el periodo denunciado.

Como parte de la investigación, la Unidad de Delitos Sexuales continúa realizando pesquisas para ubicar a otras posibles víctimas. Quienes tengan información relevante pueden contactar a la detective Nicole Adrianzen al número (805) 494-8229 o escribir a nicole.adrianzen@venturacounty.gov. Aquellas personas que deseen mantener el anonimato pueden comunicarse con Crime Stoppers al (800) 222-TIPS (8477).

Consecuencias legales para Jack Crawford

Dependiendo de las circunstancias comprobadas del delito, Crawford podría registrarse como delincuente sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias legales para Jack Crawford, acusado de ocho cargos de invasión de la privacidad por grabar a mujeres sin su consentimiento en probadores, se rigen por las leyes del Código Penal de California. Según la Sección 647(j) del Código Penal de California, invadir la privacidad al grabar o fotografiar a una persona en un lugar privado, como un probador, sin su consentimiento, constituye un delito menor.

Las posibles consecuencias incluyen:

Condena de hasta seis meses en la cárcel del condado por cada cargo de invasión de la privacidad.

Multas de hasta USD1.000 por cada cargo .

En algunos casos, dependiendo de la cantidad de víctimas, la conducta y antecedentes del acusado, el tribunal puede decidir penas más severas, incluyendo libertad condicional, órdenes de alejamiento, y la obligación de registrarse como delincuente sexual si se comprueba que la conducta fue parte de una serie de delitos o agravada por circunstancias especiales.