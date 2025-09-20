Tras la conversación entre Trump y Xi, la empresa matriz de TikTok se comprometió a operar y brindar “un buen servicio” en EEUU

Tras la conversación entre Trump y Xi, la empresa matriz de TikTok se comprometió a operar y brindar “un buen servicio” a EEUU (EP)

ByteDance, la empresa matriz de TikTok, se comprometió este sábado a continuar operando y brindando “un buen servicio a la amplia base de usuarios” de Estados Unidos, pocas horas después de la conversación telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y su par estadounidense Donald Trump.

En un comunicado difundido por medios locales, la compañía con sede en Beijing expresó su gratitud a ambos mandatarios “por su preocupación” respecto de TikTok, la red social que permanece en el centro de las negociaciones bilaterales.

“ByteDance, de acuerdo con los requisitos de la legislación china, seguirá promoviendo los trabajos pertinentes para que la filial estadounidense de TikTok continúe prestando un buen servicio a la amplia base de usuarios en Estados Unidos”, comunicó la empresa.

El presidente de EEUU estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping (AP/Susan Walsh)

El presidente Trump afirmó desde la Casa Blanca que el acuerdo bilateral para permitir la continuidad de la plataforma en territorio estadounidense “está en camino” y aseguró que su país tendrá “un control férreo” sobre el contenido divulgado en la aplicación. Según estimó, el pacto alcanzado garantizará la supervisión de los datos y materiales compartidos, ante la ola de inquietudes sobre seguridad nacional y la protección de datos.

En su cuenta de la red social Truth Social, el presidente estadounidense describió la charla como “muy productiva” y agradeció la aprobación sobre TikTok y los progresos logrados en las conversaciones, aunque evitó revelar detalles específicos sobre el acuerdo, consensuado durante una reciente reunión entre representantes de Washington y Beijing en Madrid.

Donald Trump marcó como "muy productiva" su charla con Xi Jinping (Europa Press)

“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Xi de China. Avanzamos en muchos temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y la aprobación del acuerdo de TikTok", expresó una vez terminado el diálogo.

Trump reveló que acordó con su par chino reunirse en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur (31 de octubre-1 de noviembre), y viajar a China a principios del próximo año. A su vez, lo invitó a visitar Estados Unidos “en el momento oportuno“ para él.

Por su parte, Xi Jinping transmitió a través de medios estatales que “respeta la voluntad de las empresas” de ambos países y declaró que “deben negociar un modelo que evite que la plataforma deje de operar en suelo estadounidense”.

Según la transcripción de la conversación, difundida por la agencia oficialista Xinhua, el mandatario del gigante asiático subrayó que China y Estados Unidos “pueden lograr un éxito mutuo y una prosperidad compartida, en beneficio de ambos países y del mundo”.

Xi Jinping dialogó con Trump por la continuidad de TikTok en Estados Unidos (Reuters)

En 2024, el Congreso estadounidense determinó que, para evitar el cierre de TikTok en EEUU, la sociedad operadora de la aplicación debe estar suficientemente separada de ByteDance.

La Casa Blanca indicó que la empresa podría conservar una participación minoritaria en la nueva sociedad. A la espera de la ratificación de los aspectos fundamentales del pacto, Trump amplió esta semana, por cuarta vez en el año, el plazo para la operación de TikTok dentro de Estados Unidos, fijando como nueva fecha límite el 16 de diciembre.

(Con información de EFE)