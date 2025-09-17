Qué hay que saber sobre el acuerdo entre EEUU y China que define el futuro de TikTok y sus 170 millones de usuarios

Estados Unidos y China acuerdan el futuro de TikTok con control mayoritario estadounidense y revisión tecnológica china. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El presente mes, Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo marco que definirá el futuro de TikTok en suelo norteamericano, con implicancias directas para los 170 millones de usuarios estadounidenses. El pacto se consolidó tras largas negociaciones motivadas por preocupaciones de seguridad nacional y protección de datos, según informes de Reuters.

De acuerdo con las agencias internacionales, el convenio establece que un consorcio encabezado por Oracle y otros inversores estadounidenses tomará el control mayoritario de TikTok en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el gobierno chino autorizó revisar la transferencia de tecnología y propiedad intelectual, un punto central en la disputa. La medida fue acompañada por una nueva extensión del plazo otorgado por el gobierno de Estados Unidos, que ahora se sitúa en diciembre de este año, como reportó AP News.

La plataforma, durante los últimos años, ha estado en el centro del debate regulatorio en Estados Unidos. Preocupaciones sobre el manejo de datos por parte de ByteDance, empresa matriz de TikTok con sede en Beijing, propiciaron amenazas de prohibición y múltiples negociaciones que, según Reuters, han sido decisivas para la reconfiguración del servicio.

¿Cuál es el acuerdo entre Estados Unidos y China sobre TikTok?

El acuerdo anunciado contempla que TikTok transferirá sus operaciones estadounidenses a una nueva entidad cuyo capital estará en su mayoría en manos de firmas e inversores locales, de acuerdo con Reuters. Este consorcio, formado por empresas como Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz, tendrá la responsabilidad de supervisar la gestión, la seguridad de la información y el cumplimiento de la regulación sobre protección de datos en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense fijó la transferencia para diciembre de 2025, tras una nueva prórroga dictada por las autoridades nacionales. Las fuentes citadas por AP News aclararon que, aunque la estructura de propiedad cambiará, la marca TikTok permanecerá en el mercado.

Desde China, Li Chenggang, representante comercial internacional, comentó a periodistas en Madrid que ambas partes alcanzaron un “consenso básico” para resolver los temas relacionados con TikTok y facilitar la cooperación económica futura.

Oracle y consorcio local gestionarán TikTok en EE.UU. tras acuerdo que refuerza la protección de datos y la seguridad nacional. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

¿Qué pasa con el algoritmo de TikTok en Estados Unidos?

El algoritmo, considerado el principal valor tecnológico de TikTok por su capacidad para personalizar contenidos, fue uno de los puntos más discutidos en las negociaciones. Según Reuters, China autorizó la posible transferencia y uso de la propiedad intelectual, incluidos los algoritmos, pero sujeta cada caso a revisión bajo las leyes de exportación de tecnología del país asiático.

Expertos estadounidenses, citados por NBC Miami, han advertido que no se aceptará el uso de algoritmos bajo control o supervisión de ByteDance, atendiendo a la legislación local sobre ciberseguridad y control de activos estratégicos. Se prevé que la nueva estructura desarrolle o adapte una versión exclusiva para el mercado estadounidense, gestionada desde servidores y centros de datos locales.

“Los datos y el algoritmo estarán completamente aislados de ByteDance y sus filiales”, explicó un funcionario del Tesoro a AP News.

¿Quién controlará los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok?

El acuerdo establece que Oracle supervisará y almacenará toda la información de los usuarios estadounidenses en servidores ubicados únicamente en Texas. De acuerdo con Reuters, esto busca asegurar que los datos permanezcan dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, bajo estándares propios de control y auditoría.

Según fuentes gubernamentales estadounidenses, los criterios de privacidad y seguridad se reforzarán para cumplir con las directrices nacionales. Esta nueva configuración se articuló tras los cuestionamientos de legisladores sobre el acceso de terceros a datos personales sensibles.

El algoritmo de TikTok será revisado y adaptado bajo leyes estadounidenses, aislando la tecnología de ByteDance. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

¿Cuál es la posición oficial de China y Estados Unidos?

El Ministerio de Comercio de China anunció que el acuerdo responde al interés de ambas partes por facilitar soluciones “beneficiosas”, aunque condicionadas a revisiones regulatorias adicionales sobre exportaciones tecnológicas, según reportó Reuters.

El gobierno de Estados Unidos decidió extender por cuarta vez el plazo para redefinir el futuro de TikTok, como registró AP News. Desde la Casa Blanca, interlocutores consultados descartan un cierre inmediato de la red social y enfatizan que el proceso busca “proteger los intereses nacionales sin afectar a millones de usuarios”.

¿Qué dice la legislación estadounidense sobre plataformas extranjeras?

La Cámara de Representantes y el Comité Selecto sobre China han establecido que cualquier operación de TikTok en el país debe asegurar participación mayoritaria estadounidense y control total sobre los algoritmos que determinan el contenido, según informó NBC Miami.

El Congreso determinó que no existirá cumplimiento legal si la tecnología central de la aplicación continúa bajo dominio chino. Desde 2020, las medidas administrativas autorizaron al Ejecutivo a imponer vetos o negociar transferencias ante potenciales riesgos de ciberseguridad e injerencia externa.

Oracle almacenará los datos de usuarios de TikTok en servidores de Texas para garantizar la privacidad y el control local. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

¿Cómo afecta el acuerdo a los usuarios de TikTok en Estados Unidos?

Actualmente, TikTok mantiene el pleno funcionamiento para los usuarios estadounidenses, que ascienden a unos 170 millones, según cifras recogidas por Reuters. El convenio garantiza que la plataforma seguirá disponible, aunque podrían producirse cambios en el acceso las próximas semanas mientras la transición tecnológica y operativa se implementa.

De acuerdo con un estudio del Pew Research Center, la sociedad estadounidense está dividida: cerca de un tercio apoya el veto a TikTok, una proporción similar se opone y un sector importante se declara indeciso.

¿Qué se puede esperar para los próximos meses?

Se prevé el cierre formal del acuerdo y el traspaso operativo entre octubre y diciembre de 2025.

El gobierno federal y las nuevas autoridades de la empresa deberán informar detalles adicionales sobre la migración de datos y la evolución del algoritmo.

La continuidad de TikTok estará condicionada al cumplimiento de las regulaciones estadounidenses y a la autorización china para exportar tecnología.

Según Reuters y AP News, el nuevo esquema impactará a millones de usuarios, marcas y creadores de contenido que dependen de la plataforma para difundir productos y tendencias. Las medidas buscan equilibrar la innovación digital con preocupaciones de seguridad y transparencia tecnológica.