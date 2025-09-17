Estados Unidos

El pickleball conquista los parques de Nueva York

El auge de este deporte híbrido reúne a jóvenes, adultos y mayores en una actividad inclusiva que transforma la práctica física y social en espacios públicos y gimnasios de toda la ciudad

Por Matias D. Lauria

Jugadores compiten bajo techo en
Jugadores compiten bajo techo en una instalación cubierta, ilustrando cómo los gimnasios han adaptado espacios para practicar pickleball durante todo el año.

En los últimos meses, la fiebre del pickleball ha transformado el paisaje deportivo de Nueva York, donde parques y gimnasios han visto surgir campos improvisadas que congregan a una comunidad cada vez más diversa. Este deporte, que fusiona elementos del tenis, el pádel y el ping pong, ha logrado captar la atención tanto de jóvenes profesionales como de adultos mayores, generando un fenómeno social que redefine la manera en que los neoyorquinos se relacionan con la actividad física y el ocio.

El auge del pickleball en la ciudad no responde únicamente a la novedad de su propuesta, sino también a la accesibilidad que ofrece. A diferencia de otras disciplinas que requieren instalaciones específicas o equipamiento costoso, el pickleball puede practicarse en espacios reducidos y con materiales sencillos. Esta característica ha facilitado que, en plazas y centros deportivos de distintos barrios, se delimiten áreas de juego con cintas adhesivas o redes portátiles, permitiendo que el deporte se adapte a la infraestructura disponible. La facilidad para montar una cancha y la sencillez de las reglas han sido factores clave en la rápida expansión de la práctica.

Vistas panorámicas de las canchas
Vistas panorámicas de las canchas al aire libre en Brooklyn, con jugadores reunidos y la ciudad al horizonte.

El perfil de los jugadores que se suman a esta tendencia es amplio. Por un lado, los jóvenes profesionales encuentran en el pickleball una alternativa dinámica para socializar y ejercitarse después de la jornada laboral. La naturaleza competitiva, pero menos exigente físicamente que el tenis tradicional, permite que personas de distintos niveles de condición física participen en igualdad de condiciones. Por otro lado, los adultos mayores han adoptado el deporte como una opción ideal para mantenerse activos, ya que el ritmo de juego y el tamaño reducido de la cancha disminuyen el riesgo de lesiones y fatiga excesiva. La convivencia intergeneracional en las canchas improvisadas ha dado lugar a una comunidad inclusiva y vibrante, donde la experiencia y la energía juvenil se complementan.

El fenómeno del pickleball en Nueva York también ha impactado en la economía local. Tiendas deportivas han reportado un incremento en la demanda de palas, pelotas y accesorios específicos, mientras que gimnasios y centros recreativos han comenzado a ofrecer clases y torneos para capitalizar el interés creciente. El aumento en la venta de equipamiento y la organización de eventos han generado nuevas oportunidades de negocio, consolidando al pickleball como un motor de actividad comercial en el sector deportivo.

El emblemático Wollman Rink convertido
El emblemático Wollman Rink convertido en un amplio complejo de pickleball, con múltiples canchas disponibles en temporada.

La popularidad del deporte ha impulsado a las autoridades municipales a considerar la adaptación de espacios públicos para responder a la demanda. En algunos parques, se han instalado líneas permanentes y redes fijas, y se evalúa la posibilidad de destinar áreas exclusivas para la práctica del pickleball. Esta institucionalización progresiva refleja el reconocimiento del fenómeno como una tendencia estable y no como una moda pasajera. La respuesta de las autoridades evidencia la magnitud del impacto social y urbano que ha alcanzado el pickleball en la ciudad.

El atractivo del pickleball radica, en parte, en la facilidad con la que los principiantes pueden aprender las reglas y disfrutar del juego desde el primer encuentro. La combinación de técnicas tomadas del tenis, el pádel y el ping pong permite que quienes tienen experiencia en alguno de estos deportes se adapten rápidamente, mientras que los novatos encuentran un ambiente acogedor y de bajo umbral de entrada. La curva de aprendizaje accesible ha sido determinante para que el deporte gane adeptos a un ritmo acelerado.

Grupos de amigos y familias
Grupos de amigos y familias disfrutan de partidos casuales, reflejando la accesibilidad del deporte en instalaciones comunitarias.

En el ámbito social, el pickleball ha propiciado la formación de grupos y ligas informales que organizan encuentros regulares en distintos puntos de la ciudad. Estas redes de jugadores han contribuido a fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia, y han facilitado la integración de personas recién llegadas a Nueva York. El deporte se ha convertido en un punto de encuentro donde se forjan amistades y se comparten experiencias, trascendiendo la mera competencia para convertirse en un fenómeno cultural.

El impacto del pickleball en la vida urbana neoyorquina se manifiesta también en la transformación de los espacios públicos. Zonas antes subutilizadas han cobrado nueva vida gracias a la presencia de jugadores y espectadores, lo que ha mejorado la percepción de seguridad y dinamismo en algunos barrios. La revitalización de áreas urbanas a través del deporte ha sido uno de los efectos colaterales más notables de la expansión del pickleball.

Jugadores de distintas generaciones se
Jugadores de distintas generaciones se enfrentan en una cancha compartida, demostrando la naturaleza inclusiva de la comunidad pickleball en NYC.

A medida que la fiebre del pickleball continúa extendiéndose, surgen debates sobre la convivencia con otras actividades tradicionales en los parques y gimnasios. Algunos usuarios han expresado preocupación por la disponibilidad de espacios, mientras que otros celebran la diversificación de la oferta deportiva. Las autoridades buscan equilibrar los intereses de los distintos grupos, promoviendo el uso compartido y la rotación de canchas para evitar conflictos y garantizar el acceso equitativo.

El futuro del pickleball en Nueva York parece estar asegurado por la solidez de su base de jugadores y el respaldo institucional que comienza a recibir. La combinación de accesibilidad, dinamismo y capacidad de integración social ha convertido a este deporte híbrido en un fenómeno que trasciende generaciones y clases sociales. La consolidación del pickleball como parte del tejido urbano y cultural de la ciudad es ya una realidad palpable en parques y gimnasios de todos los distritos.

