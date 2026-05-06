Las navieras enfrentan pérdidas millonarias ante la persistencia del bloqueo del estrecho de Ormuz

El bloqueo en el estrecho de Ormuz mantiene a más de 1.550 buques y unos 22.500 marineros detenidos en el golfo Pérsico. (REUTERS/Amr Alfiky)

Las compañías navieras atrapadas en el golfo Pérsico acumulan pérdidas millonarias mientras la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz se prolonga más de dos meses después del inicio de la guerra con Irán. La iniciativa estadounidense “Project Freedom”, anunciada el domingo por el presidente Donald Trump para escolta de buques a través del estrecho, quedó en suspenso apenas dos días después de su lanzamiento, cuando Trump pausó el esfuerzo para dar margen a negociaciones de paz.

El miércoles, la naviera francesa CMA CGM Group informó que uno de sus portacontenedores sufrió daños al ser atacado mientras intentaba cruzar el estrecho. La advertencia del abogado marítimo Sean Pribyl, de Holland & Knight en Washington, resume el estado de la situación: “No estamos cerca de retornar a un flujo libre de tráfico y navegación por el estrecho”.

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Antes del conflicto, entre 100 y 135 buques cruzaban el estrecho de Ormuz a diario, según la firma de investigación Lloyd’s List Intelligence. Hoy ese flujo se ha reducido a un goteo, tras imponer Irán un proceso de verificación administrado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) que exige a los barcos seguir una ruta próxima a la costa iraní, declarar tripulación y carga, y en algunos casos abonar una tarifa.

Acogerse a ese sistema, con todo, expone a los armadores a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que han designado al IRGC como organización terrorista. El general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, declaró el martes que más de 1.550 buques con cerca de 22.500 marineros permanecen retenidos dentro del golfo Pérsico.

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Entre la carga inmovilizada se cuentan petróleo, productos derivados y fertilizantes. La Marina de Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes, que se extiende fuera del estrecho hacia el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Los seguros de guerra, que antes del conflicto representaban menos del 1% del valor de la mercancía transportada, han escalado hasta situarse entre el 3% y el 10%, según Ed Anderson, profesor de gestión de cadena de suministro y operaciones de la McCombs School of Business de la Universidad de Texas. Aun así, la mayoría de los armadores considera que el cruce sigue siendo demasiado peligroso para justificarlo.

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Las compañías navieras sufren pérdidas millonarias por la interrupción del tráfico marítimo en el golfo Pérsico tras el conflicto entre Irán y Estados Unidos. (REUTERS/Amr Alfiky)

Hapag-Lloyd AG, una de las mayores navieras de contenedores del mundo, cifra el costo semanal de la situación en USD 60 millones, impulsado principalmente por el encarecimiento del combustible y los seguros. La compañía tiene cuatro buques varados en el golfo Pérsico dentro de una flota de 301 naves, y ha tenido que suspender servicios y redirigir cargas por rutas alternativas terrestres o hacia puertos seguros. “Estas opciones tienen capacidad limitada y no pueden reemplazar completamente las rutas marítimas habituales por la región”, señaló la empresa.

La naviera Maersk informó que su buque portavehículos de bandera estadounidense Alliance Fairfax logró salir del golfo Pérsico el lunes “acompañado de activos militares de Estados Unidos”, sin incidentes y con toda la tripulación a salvo.

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Kaho Yu, director de energía y recursos de la firma de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft, advirtió que los precios del petróleo y el transporte marítimo difícilmente volverán a la normalidad hasta que el riesgo de ataques en el estrecho retroceda de forma clara. “Los refinadores, navieros y operadores de materias primas seguirán siendo cautelosos hasta que haya pruebas más sólidas de que las perturbaciones en Ormuz no van a reescalarse”, señaló.

Una reunión celebrada el miércoles entre diplomáticos iraníes y chinos puso el acento en la distensión. Yu subrayó que “el tráfico de petroleros y los flujos de energía en las próximas semanas y meses importarán más que el lenguaje diplomático para evaluar si Pekín puede traducir su influencia sobre Teherán en estabilidad práctica”.

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Razat Gaurav, director ejecutivo de Kinaxis, empresa de gestión de cadena de suministro, descartó que la recuperación sea inmediata incluso si el alto el fuego se consolida. “El transporte marítimo oceánico tarda semanas o meses en normalizarse” por los plazos de entrega y las restricciones contractuales, precisó. Los envíos de gas natural licuado y azufre, categorías en las que Oriente Medio es un proveedor principal, podrían desatascarse antes que otros, aunque “la mayoría de los cargadores seguirán siendo cautelosos hasta que la estabilidad demuestre ser duradera”.

(Con información de AP)

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