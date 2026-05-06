Rusia ignoró el alto el fuego unilateral de Ucrania y lanzó decenas de drones en ataques nocturnos sobre varias ciudades

Las fuerzas rusas intensificaron los bombardeos en al menos 14 regiones ucranianas desde el viernes pasado (Iryna Rybakova/93ra Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar via AP)

Las fuerzas rusas desoyeron el alto el fuego unilateral anunciado por Ucrania e intensificaron los ataques con drones durante la noche, según informaron este miércoles las autoridades ucranianas. Rusia lanzó decenas de drones sobre varias ciudades ucranianas, desatando una nueva oleada de violencia mientras persistían los combates en el frente oriental y aumentaba la cifra de víctimas civiles.

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que Ucrania tampoco cumplió con su propio alto el fuego y que sus sistemas de defensa aérea derribaron 53 drones ucranianos en diversas áreas, incluyendo regiones rusas, la península de Crimea y el mar Negro.

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La administración instalada por Rusia en Crimea reportó la muerte de cinco personas en la ciudad de Dzhankoi tras un ataque con drones atribuido a Ucrania. El gobernador, Sergei Aksyonov, confirmó las víctimas poco después de la medianoche y detalló que la información sobre el ataque circulaba más de una hora antes.

La expectativa de una pausa en las hostilidades se desvaneció rápidamente, mientras la guerra entraba en su quinto año desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

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El martes, una serie de ataques rusos con drones y misiles provocó la muerte de 27 civiles y dejó 120 heridos en distintos puntos de Ucrania, de acuerdo con el ministro del Interior, Ihor Klymenko. Entre las víctimas se encuentran 12 personas que murieron en la ciudad de Zaporizhzhia.

Zaporizhzhia fue una de las ciudades más afectadas por la oleada reciente de bombardeos rusos (Reuters)

Los ataques rusos desde el viernes pasado dejaron al menos 70 civiles muertos y más de 500 heridos en 14 regiones ucranianas, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

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Danielle Bell, jefa de la misión, señaló que “lo que resulta particularmente alarmante es tanto la magnitud de las bajas civiles como la extensión del territorio afectado en tan solo unos días”. La ONU estima que la guerra desde 2022, ya causó la muerte de más de 15.000 civiles.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció que Rusia evidenció su desprecio por el alto el fuego y por salvar vidas al continuar con los bombardeos. Detalló que Rusia realizó 1.820 acciones ofensivas, entre bombardeos, asaltos, ataques aéreos y uso de drones desde la decisión de la tregua.

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Además, afirmó que su país suspendió indefinidamente las hostilidades como gesto unilateral tras el anuncio ruso de una pausa en los combates por el 81.º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ucraniano advirtió que es un mal momento para desfiles militares en Moscú (Reuters)

Aclaró que cualquier violación al alto el fuego desencadenaría una respuesta militar simétrica. “Rusia debe poner fin a la guerra que está librando”, reclamó el mandatario, y aseguró que Moscú posee propuestas diplomáticas de Kiev para alcanzar la paz.

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En medio de la intensificación de los ataques rusos y del fracaso de los intentos de tregua, Estados Unidos aprobó la solicitud de Ucrania para adquirir kits de bombas guiadas por GPS valorados en hasta 374 millones de dólares, lo que permitirá a Kiev convertir bombas convencionales en municiones de precisión capaces de alcanzar objetivos a larga distancia y reforzar así sus capacidades defensivas frente a la ofensiva rusa.

(Con información de AP)

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