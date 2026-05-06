Estados Unidos

El CEO de Chipotle asegura que los clientes pueden pedir más ingredientes sin restricciones

Scott Boatwright respondió a las críticas por supuestas reducciones en las porciones y afirmó que cualquier cliente tiene derecho a solicitar más cantidad de cualquier ingrediente en sus pedidos en cualquier sucursal

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La dirección de Chipotle asegura que los clientes pueden pedir sin límite un aumento de cualquier ingrediente en sus pedidos (Imagen: ©Tim Furlong Jr)
La dirección de Chipotle asegura que los clientes pueden pedir sin límite un aumento de cualquier ingrediente en sus pedidos (Imagen: ©Tim Furlong Jr)

El director general de Chipotle, Scott Boatwright, aseguró que los clientes pueden solicitar sin restricciones un aumento en la cantidad de ingredientes en sus pedidos, tras más de un año de críticas por supuestas reducciones en las porciones.

El ejecutivo insistió en que esta alternativa siempre integró la filosofía de la cadena y subrayó que la marca procura brindar porciones generosas a quienes así lo soliciten al ordenar.

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Estas afirmaciones se conocieron este lunes durante su participación en el pódcast Power Players de Yahoo Finance, según reportó el medio New York Post.

De acuerdo con New York Post, Chipotle da la opción a cualquier cliente de pedir más cantidad de ingredientes como salsas, queso, crema agria, lechuga, vegetales fajita y ambos tipos de arroz y frijoles, sin imponer condiciones adicionales.

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La dirección general confirmó que ningún consumidor debería retirarse insatisfecho por la porción recibida, aunque la experiencia puede diferir entre sucursales y modalidades de pedido.

El director general de Chipotle, Scott Boatwright, descarta restricciones en aumentos de porciones (QSR Magazine)
El director general de Chipotle, Scott Boatwright, descarta restricciones en aumentos de porciones (QSR Magazine)

Entre 2024 y principios de 2025, las redes sociales y foros de opinión expusieron quejas persistentes de consumidores que alegaban que Chipotle —cadena popular por sus burritos y bowls de gran tamaño— habría instruido a sus empleados a reducir la cantidad de ingredientes. Estas voces generaron dudas sobre la política real de porciones.

Boatwright, al frente de la compañía y sus más de 4.100 establecimientos en el mundo desde finales de 2024, expuso en Yahoo Finance que el compromiso con porciones abundantes sigue intacto.

Indicó: “Si quieres más, solo tienes que pedírselo a cualquier miembro del equipo. Te prometo que ninguno en la línea de servicio va a negar esa petición”.

También sostuvo que los clientes no deberían marcharse sintiendo que su pedido fue insuficiente al seleccionar los ingredientes.

El debate respecto a las porciones es conocido por la directiva. En julio de 2024, el entonces CEO, Brian Niccol —quien actualmente lidera Starbucks—, trató las primeras protestas que surgieron en redes durante declaraciones a Fortune.

El menú de Chipotle permanece completamente personalizable, permitiendo que los clientes ajusten la cantidad de cualquier ingrediente (Tripadvisor)
El menú de Chipotle permanece completamente personalizable, permitiendo que los clientes ajusten la cantidad de cualquier ingrediente (Tripadvisor)

Negó que existiera alguna directiva interna para reducir las raciones y explicó que la meta de la cadena consiste en que “las personas reciban grandes porciones que les emocionen con la comida”.

Según Niccol, lo habitual es que el personal ofrezca “una cucharada extra”, un rasgo distintivo de la cultura operativa de Chipotle.

La jefa de asuntos corporativos y seguridad alimentaria de la empresa refrendó en mayo de 2024, en una entrevista con People, que los menús de Chipotle permanecen “completamente personalizables” y que el consumidor puede solicitar ajustes en cantidad sobre cualquier ingrediente, ya sea al pedir en persona o mediante la plataforma digital.

Auditorías independientes muestran diferencias en el peso de los bowls

Numerosos clientes viralizaron entre 2024 y comienzos de 2025 comparaciones del peso de los platos servidos en diferentes sucursales, llevando a un análisis externo dirigido por el analista de Wells Fargo, Zachary Fedam.

Fedam y un equipo de especialistas financieros, según lo citado por Barron’s y recogido por New York Post, realizaron pruebas con 75 bowls idénticos procedentes de ocho restaurantes en la ciudad de Nueva York, pesando cada uno para contrastar la consistencia entre pedidos digitales y presenciales.

Los resultados indicaron un valor mediano de 21,5 onzas (609 gramos) por porción, pero con una variabilidad considerable: la más ligera fue de 13,8 onzas y la más pesada alcanzó 26,8 onzas, lo que supone una diferencia cercana a 13 onzas entre los extremos.

La directiva de Chipotle niega órdenes internas para reducir las porciones y defiende su compromiso con el servicio personalizado (AP Foto/Keith Srakocic, Archivo)
La directiva de Chipotle niega órdenes internas para reducir las porciones y defiende su compromiso con el servicio personalizado (AP Foto/Keith Srakocic, Archivo)

Fedam señaló que ciertas sucursales servían bowls con hasta 33% más producto que otras, mientras que los pedidos más pesados gestionados en línea superaron en 87% a los más ligeros registrados.

Esta dispersión estadística sugiere que la experiencia del consumidor varía según la sucursal o la modalidad de compra, influyendo en el debate sobre la transparencia y la aplicación concreta de la política de porciones comunicada por la dirección de Chipotle.

Respuestas de la compañía y el alcance de la controversia

Las quejas por la reducción de porciones en Chipotle impactaron en la percepción de la marca, motivando a distintos representantes ejecutivos a reiterar públicamente la inexistencia de ajustes o recortes formales en las cantidades servidas a cada usuario.

Tanto la dirección general como las áreas de comunicación mantienen que el menú es personalizable, aunque la evidencia de auditorías independientes señala que la aplicación de estas políticas no es homogénea en todos los establecimientos.

La empresa recuerda a los comensales que pueden solicitar más cantidad de cualquier ingrediente sin recibir negativa del personal y promueve esta práctica como parte de la experiencia de servicio.

La disparidad reportada en el peso de los pedidos, documentada por consumidores y analistas, mantiene en debate la uniformidad de la política de porciones e impulsa la discusión pública sobre una de las mayores cadenas de comida rápida del continente.

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