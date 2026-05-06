La Fundación Matthew Perry subastará objetos personales del actor para financiar la lucha contra las adicciones

El legado de Matthew Perry revive en un evento único donde recuerdos, arte y guiones firmados llegarán a sus fans (Brian Ach/Invision/AP)

Recuerdos personales, guiones firmados y obras de arte que pertenecieron a Matthew Perry formarán parte de la subasta organizada por Heritage Auctions, cuya fecha está prevista para el 5 de junio. El evento tendrá como objetivo recaudar fondos para la Fundación Matthew Perry, creada tras la muerte del actor en 2023. De acuerdo a la agencia de noticias estadounidense Associated Press, los beneficios netos se destinarán a iniciativas orientadas a desestigmatizar la adicción y ampliar el acceso a tratamientos basados en evidencia científica.

Entre los artículos más destacados de la colección figuran piezas con valor sentimental e histórico vinculadas a Friends, la serie que impulsó la carrera de Perry y lo convirtió en una de las figuras centrales de la televisión de los años 90. Se incluirá una colección de 26 guiones pertenecientes a episodios clave de la sitcom, como “El de Ross bronceado”, “El de Joey hablando francés” y el final de la serie.

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Los objetos que se subastan

También forman parte de la subasta el guion del episodio piloto y el de la primera parte del último capítulo de Friends, firmados por Perry y los coprotagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Estos documentos fueron donados por Warner Bros., la productora de la serie. El lote incluye además un premio del Sindicato de Actores de Cine de 1995, galardón que Perry y sus compañeros obtuvieron a la mejor actuación de un elenco en una serie de comedia.

Los seguidores de la icónica serie podrán pujar por tesoros que marcaron la historia de la televisión con la certeza de que su contribución apoyará tratamientos basados en evidencia científica - REUTERS/Mike Segar

Entre los objetos personales se encuentra una réplica del marco amarillo de la mirilla del apartamento de Monica y Rachel en Friends, característico de la serie. El álbum de fotos privado de Perry sobre la producción, titulado “El de la Última Cena”, también integrará la subasta. A estos objetos se suman obras de arte de Banksy y Mel Bochner que formaban parte de la colección personal del actor.

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La misión de la Fundación Matthew Perry

Según Associated Press, los beneficios netos se destinarán a iniciativas orientadas a desestigmatizar la adicción, incluidas becas como la Matthew Perry en Medicina de Adicciones del prestigioso centro hospitalario estadounidense Hospital General de Massachusetts. Además, se otorgarán subvenciones a organizaciones que trabajan directamente con personas en recuperación de adicciones y se apoyará a Healing Appalachia, un festival de música sobria dedicado a la recuperación.

Lisa Kasteler Calio, directora ejecutiva de la fundación, detalló el sentido de la subasta: “Matthew creía que la adicción debía abordarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio. Esta subasta impulsa la labor de la Fundación para ampliar el acceso a la atención basada en la evidencia y combatir el estigma. Es una forma más de garantizar que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad”, declaró la dirigente a la agencia estadounidense.

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El premio del Screen Actors Guild que Matthew Perry recibió en 1995 también estará disponible en la subasta. (Heritage Auctions)

El sitio web de Heritage Auctions inició el proceso de recepción de ofertas, siendo que los artículos estarán en exhibición entre los días 18 y 29 de mayo en Beverly Hills. La subasta definitiva será el 5 de junio y tendrá lugar de manera simultánea en Dallas, en la sede de Heritage Auctions, y en línea, para que participen compradores internacionales.

La muerte de Perry y sus consecuencias legales

Perry fue hallado muerto en el jacuzzi de su residencia de Hollywood el 28 de octubre de 2023, a los cincuenta y cuatro años. El informe del médico forense concluyó que los efectos agudos del anestésico ketamina fueron la causa principal de su fallecimiento. El artista interpretó a Chandler Bing durante una década, desde 1994 hasta 2004, en Friends, una comedia de situación de NBC que marcó un hito en la cultura televisiva contemporánea.

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Según la agencia de noticias estadounidense, la investigación judicial posterior al fallecimiento de Perry derivó en cargos contra cinco personas, quienes ya reconocieron culpabilidad ante la justicia. Dos médicos y un narcotraficante confeso figuran entre los imputados. El asistente personal de Perry y un amigo que actuó como intermediario serán sentenciados el 30 de mayo.

La subasta del 5 de junio permitirá a los seguidores de Friends y del actor adquirir piezas representativas de la historia de la televisión, al tiempo que respalda una causa que Perry defendió durante su vida: que la adicción es una enfermedad que merece tratamiento, no condena.

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