Estados Unidos

“Te enfrentarás a la ira de Dios”: el mensaje del tío de Athena Strand al conductor de FedEx condenado a muerte por el asesinato de la niña de 7 años

La sentencia de Tanner Horner estuvo marcada por el testimonio de Elijah Strand, el tío de Athena, quien relató ante el tribunal cómo el crimen destruyó a su familia y aseguró que el nombre de su sobrina será recordado

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La sentencia de Tanner Horner estuvo marcada por el testimonio de Elijah Strand, el tío de Athena, quien relató ante el tribunal cómo el crimen destruyó a todos y aseguró que el nombre de su sobrina será recordado (@WFAA)

El momento más conmovedor durante la audiencia en la que Tanner Horner, exconductor de FedEx, fue sentenciado a muerte ocurrió cuando Elijah Strand, tío de la niña, habló ante el tribunal.

Según consignó New York Post, Strand relató el impacto devastador que el crimen generó en la familia: “Tú no solo le arrebataste la vida a Athena, destruiste a nuestra familia”.

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El testimonio recogido por el diario estadounidense incluyó recuerdos personales, como el apodo que le daba la menor y la sensación de vacío que dejó su ausencia. “Nos robaste la seguridad, la paz y la confianza en el mundo. Cambiaste para siempre lo que somos como familia”, expresó ante el juez y el acusado.

Vista trasera de un hombre calvo con camiseta negra de pie en un tribunal, dirigiéndose a un grupo de personas sentadas en los bancos de madera, incluido un juez
Elijah Strand expresó ante el tribunal el dolor profundo que dejó la ausencia de la niña y el quiebre definitivo en la historia familiar (WFAA)

El caso: secuestro y asesinato de una niña de siete años

Athena Strand, de siete años, desapareció el 30 de noviembre de 2022 en la localidad de Paradise, Texas. Según la reconstrucción judicial, la niña fue interceptada por Tanner Horner mientras jugaba cerca de su casa.

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El propio Horner admitió haberla secuestrado después de atropellarla con el camión de reparto. Posteriormente, la asfixió y abandonó el cuerpo en un arroyo, a unos 13 kilómetros de la vivienda de la víctima.

De acuerdo con New York Post, imágenes y grabaciones presentadas ante el jurado mostraron a la menor dentro del camión y documentaron los momentos previos al crimen.

Durante el juicio, la fiscalía expuso que Horner no solo mintió sobre las circunstancias del secuestro, sino que también intentó negociar con la policía la posibilidad de pasar la Navidad con su hijo a cambio de cooperar con la investigación. El hallazgo del cuerpo, así como pruebas forenses y registros digitales, fueron claves para sustentar la acusación.

Athena fue interceptada cerca de su casa y, tras una búsqueda intensa, su cuerpo fue hallado días después a varios kilómetros del lugar (Wise County District Attorney’s Office)
Athena fue interceptada cerca de su casa y, tras una búsqueda intensa, su cuerpo fue hallado días después a varios kilómetros del lugar (Wise County District Attorney’s Office)

El proceso judicial y las pruebas presentadas

La causa fue trasladada del condado de Wise al de Tarrant debido a la amplia cobertura mediática. En el juicio, la fiscalía presentó videos, audios y testimonios de especialistas sobre el estado en el que se encontró a la víctima, así como antecedentes de denuncias de abuso sexual contra el acusado por parte de otras personas.

Según la información recogida por New York Post, las pruebas incluyeron análisis de ADN que no descartaron la presencia de material genético de Horner en el cuerpo de Athena. La exposición de este material llevó a que algunos miembros del jurado y asistentes abandonaran la sala.

El fiscal James Stainton advirtió a los jurados sobre la crudeza del caso y señaló que las pruebas dejaban en evidencia la magnitud de la violencia ejercida. Horner, por su parte, alegó padecer trastornos mentales y que el cambio de ruta en su trabajo contribuyó al desenlace de los hechos.

La defensa propuso la cadena perpetua como alternativa, argumentando un diagnóstico previo de autismo y una infancia problemática, pero el jurado no consideró estos factores como atenuantes suficientes.

Hombre calvo y barbudo, con esposas y camisa gris, es escoltado por dos alguaciles uniformados del Condado de Montgomery, Texas, en una sala de tribunal
El juicio incluyó evidencia audiovisual, testimonios de expertos y denuncias previas, mostrando la crueldad del ataque y el historial del acusado (AP)

La sentencia a muerte y el impacto en la familia

El jurado deliberó durante tres horas antes de dictar la pena de muerte por inyección letal para Tanner Horner.

El acusado no mostró reacción alguna al escuchar el veredicto. El proceso de apelación quedó abierto de manera automática, como estipula la legislación texana para este tipo de condenas.

Según informó New York Post, la madre de Athena asistió a la audiencia con el cabello teñido de rosa, el color favorito de su hija, y permaneció acompañada de sus seres queridos durante la lectura de la sentencia.

Primer plano de una mujer con cabello rosa, con lágrimas en los ojos, abrazando a una niña con coletas en un tribunal; otras personas borrosas de fondo
La madre de Athena asistió a la sentencia con el cabello teñido del color favorito de su hija, rodeada de allegados que compartieron el peso del fallo (AP)

En la sala, el testimonio de Elijah Strand concluyó con una afirmación dirigida a Horner: “Dices que has encontrado a Dios, pero lo que le hiciste a Athena se opone directamente a todo lo que ahora dices creer. En Mateo 18:6 está escrito: ‘Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el mar’”. Así, subrayó la magnitud del castigo inflingido a alguien que dañara a un niño y advirtió: “Te enfrentarás a la ira de Dios. Pero quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota al pie en la historia de Athena. Nadie te recordará después de esto”.

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