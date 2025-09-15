Estados Unidos

Una asistente escolar se declaró culpable de mantener relaciones sexuales con un estudiante adolescente en San Diego

Si se impone la máxima condena estipulada en la ley, la mujer podría recibir hasta cinco años en una prisión estatal de California

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Lisette Ortega Vélez, exasistente escolar, reconoció ante la justicia haber mantenido una relación sexual ilícita con un alumno de 17 años. (Departamento del Sheriff de San Diego)

Una asistente educativa que trabajaba para una compañía tercerizada en el sur de California enfrenta una condena de hasta cinco años de prisión tras admitir una relación sexual ilícita con un estudiante menor de edad en una preparatoria de la zona de San Diego.

La acusada, Lisette Ortega Vélez, de 32 años, reconoció ante la justicia haber sostenido relaciones sexuales y actos de copulación oral con un alumno de 17 años de edad de la Mar Vista High School, según información proporcionada por la fiscalía del condado de San Diego y reportada por el New York Post.

De acuerdo con el reporte de NBC 7 San Diego, la Fiscalía detalló que la investigación se activó el 19 de mayo, cuando la policía fue alertada de que una asistente escolar mantenía un vínculo sexual con un alumno menor de edad en el campus de Imperial Beach.

La oficina del Sheriff del Condado de San Diego indicó que tras las primeras pesquisas se comprobó que la relación ilícita entre Ortega y el estudiante menor se extendió durante aproximadamente un año, en incidentes que ocurrieron fuera del recinto escolar.

La acusada trabajaba en Mar Vista High School como empleada contratada por la compañía Ro Health, especializada en servicios de asistencia y salud en escuelas. (Google Maps)

Según relató el New York Post, al profundizar en las indagaciones, los investigadores concluyeron que Ortega intentó disuadir al joven de denunciar la agresión sexual. Lo anterior se suma a la serie de cargos que enfrenta la exasistente, quien era contratada a través de la firma especializada Ro Health, encargada de proveer personal sanitario y de apoyo emocional a entidades educativas y centros asistenciales de la región.

El 21 de mayo, luego de recopilar las evidencias pertinentes, las autoridades detuvieron a Lisette Ortega Vélez y presentaron una serie de cargos, entre ellos: copulación oral con un menor, relaciones sexuales ilícitas con una persona a la que superaba por más de tres años, arreglar encuentros con un menor para actos lascivos y comunicaciones con propósito de cometer un acto libidinoso, así como intentar convencer a la víctima de guardar silencio, según detalló el medio.

De acuerdo al sumario judicial consultado por ABC News, la audiencia de sentencia fue programada para el próximo 29 de octubre en el Tribunal del Sur del Condado, situado en Chula Vista, donde la jueza asignada dictará la pena definitiva para la imputada.

Si se impone la máxima condena estipulada en la ley, Ortega podría recibir hasta cinco años en una prisión estatal de California, una cifra confirmada por el medio local Times of San Diego.

Ortega enfrenta una posible sentencia de hasta cinco años de prisión por cargos relacionados con abuso de menores y manipulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ro Health, la empresa que gestionó la contratación de la asistente, aseguró a NBC 7 San Diego que mantiene sus estándares de selección y realiza “exhaustivos controles de antecedentes, incluyendo la verificación federal de huellas dactilares”.

En un comunicado dirigido al medio de San Diego, la compañía subrayó: “en Ro Health, la seguridad es nuestra principal prioridad. Nos sentimos privilegiados por atender a poblaciones vulnerables, y nos comprometemos a hacerlo con el más alto nivel de cuidado. Por eso, tomamos estas acusaciones muy en serio. Estamos dedicando todos los recursos para investigar el incidente y responder de forma adecuada”.

La detención de Lisette Ortega y los cargos imputados han causado inquietud en la comunidad educativa y en firmantes de la cadena de empleadores. Desde que las autoridades dieron aviso público de la investigación, se han activado protocolos para brindar apoyo psicológico a los estudiantes de Mar Vista High School y se evalúan potenciales revisiones de los mecanismos de control y vigilancia en la contratación de colaboradores externos en escuelas de la región.

“La existencia de una relación prolongada entre la asistente y el alumno fuera del campus sorprende y preocupa tanto a familias como a directivos”, expresó una fuente de la escuela citada en NBC 7 San Diego. Ortega permanece bajo custodia a la espera de la sentencia que se dictará en el Tribunal del Sur del Condado de Chula Vista.

