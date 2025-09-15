Estados Unidos

Donald Trump dijo que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras un ataque de Estados Unidos

La ofensiva contra una lancha que transportaba drogas ocurrió en aguas internacionales y fue llevada a cabo por tropas del Comando Sur norteamericano

Donald Trump dijo que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras un ataque en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que tropas del Comando Sur atacaron una embarcación en aguas internacionales. La ofensiva resultó en la muerte de “tres narcoterroristas de Venezuela”, detalló el mandatario republicano.

En un mensaje en redes sociales, Trump escribió: "Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur“.

“El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!) con destino a EEUU", agregó.

En esa línea, Trump dijo que “estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EEUU”.

El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en acción. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido en este ataque”, amplió.

Trump concluyó: “¡CUIDADO! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS CAZANDO! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido CONSECUENCIAS DEVASTADORAS EN LAS COMUNIDADES ESTADOUNIDENSES DURANTE DÉCADAS, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. YA NO".

El presidente de Estados Unidos aseguró que el ataque ocurrió en aguas internacionales

Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el régimen de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque. Estados Unidos justificó el ataque que dejó al menos 11 muertos con el argumento de que era una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.

El nuevo ataque se da en un escenario de un gran despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe. El sábado se vio a cinco aviones estadounidenses F-35 aterrizar en Puerto Rico, después de que el Gobierno de Trump ordenó que 10 cazas furtivos se unieran a las fuerzas en la región.

Aviones de combate F-35 del
Aviones de combate F-35 del Cuerpo de Marines de EE. UU. están estacionados en la pista de la antigua base militar de Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, el 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el régimen de Caracas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” ante lo que considera una “agresión” del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora “más preparada” si tocara una “lucha armada”.

(Con información de EFE, AP y Reuters)

